Maria by Callas: Excelencia Emocional Artística, Bel Canto Superior

Gilberg K. Chesterton: “Lo maravilloso de los milagros es que a veces suceden”



Ludwig van Beethoven: “El genio se compone del dos por ciento de talento y noventa ocho por ciento de perseverante aplicación”

Ver de nuevo, ahora, en la televisión (segunda cadena de la televisión publica española “TVE”, programa “Documaster”, miércoles 24-03-21), antes en el cine (2017), la gran película documental del joven director francés Tom Volf, «María by Callas: In Her Own Words” – «María por Callas: en sus propias palabras”, para lo que Volf estuvo investigando durante cinco años y que, en España, fue estrenada con el título “Maria Callas: en sus propias palabras”, sobre la vida de la gran cantante griega de ópera, Maria Anna Cecilia Sofia Kalogeropoúlou, “María Callas, La Divina» (1923-1977), “Prima Donna Assolutissima”, la mejor cantante de ópera, la mejor soprano del siglo XX.

Volver a ver de nuevo, ahora, en televisión, la película documental “Maria by Callas…”, y, además, poco antes del comienzo de la Semana Santa 2021 (domingo 28 de marzo a domingo 4 de abril 2021), Maria Callas era muy religiosa de la iglesia ortodoxa griega (sus cenizas fueron arrojadas al Mar Egeo y depositadas en el cementerio parisino del “Père Lachaise”. Robert Schumann: “Para mi, la música sigue siendo el lenguaje que me permite comunicarme con el más allá”); como estaba diciendo, me ha encantado y emocionado, gracias a “Maria by Callas”, volver a sentir la inmensa belleza de la gran pasión de la/su mejor música de ópera cantada por la mejor cantante, de su gran profesionalidad, de su gran, noble y apasionado amor, de su gran amistad con la española Elvira de Hidalgo (que fue su muy buena profesora de canto al principio de su carrera y su segunda madre, de ahí que tenga un trato privilegiado en la película “María by Callas”. Su madre le falló mucho), de su gran, maravillosa ingenuidad…

La intensidad, calidad musical, interpretativa, dramática, conmovedora… de Maria Callas, la elevan a las mejores cotas del arte operístico, del Bel Canto…

A partir del gran, excelente músico, compositor francés de ópera del siglo XIX, uno de los mejores de su época, Charles Gounod (1818-1893), de su ópera “Romeo y Julieta” y que ha cantando, magistralmente, Maria Callas: ”Ah! Je veux vivre avec ça musique et chanteuse que m’enivrent» – “¡Ah! Quiero vivir con esta música y cantante que me embrujan»…

Creo que es fundamental, prioritario, esencial defender, aplicar y controlar, con justicia justa muy bien medida, con deontología, honradez, mucha humildad y rigor, los diferentes comportamientos, estudios, trabajos, artes, en este caso, relativos a la música de ópera, y sabiendo, debiendo saber, siempre, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la búsqueda, lucha, honrada, humilde y muy rigurosa, con juego, competencia y cooperación limpios, del/por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, integrador, humano, eficiente, creativo, etc. (que, incluye el mejor arte como en el caso de Maria Callas, etc., etc.), la verdad responsable, el bien… Y, también y siempre que se pueda, si cuadra-se cadra, con la mejor poesía, música, alegría e ironía, con el mejor arte, humor, cante, baile… Jehudi Menuhin: “Estoy seguro que la buena música alegra la vida”.

El canto, en este caso, el Bel Canto Superior de la Muy Grande Maria Callas, que nos hace vibrar, que nos emociona con la mejor belleza musical, con el canto al buen amor…, deben seguir moviendo, conmoviendo la vida y el mundo por y para El Bien… Karl M. von Weber: “La música es el verdadero lenguaje universal”. Wolfgang Amadeus Mozart: “La ópera me eleva antes que cualquier otra cosa”.



¡Vivan la gran María Callas y su gran arte operístico siempre admirable, prodigioso, sublime, presente…!

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; sábado 27-03-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino largo, Camino de nuestras vidas en el más acá y más allá por El Bien – Camiño longo, Camiño das nosas vidas no máis acó e máis alá polo Ben…