«Persistencia de la pandemia en Europa: difícil de entender, difícil de explicar y más difícil de creer»

Europa lleva más de un año sufriendo la pandemia del covid-19 y como consecuencia de ella una crisis económica sin parangón y una iniciática crisis social entre su población más joven que amenaza con desbordar los cauces legales porque se niega a seguir las cansinas ordenes de confinamiento y desconfinamiento y a cumplir normas que atentan contra derechos fundamentales que tienen reconocidos en sus respectivas Constituciones.

Según el alarmismo más o menos enardecido de los medios de comunicación locales, algunos países van por la cuarta ola, varios por la tercera y otros siguen en la segunda, mientras varios pensadores se preguntan cómo es posible que cada vez que mejora la situación vuelva a empeorar sin razón poderosa aparente, mientras convivimos con injerencias extranjeras en procesos electorales a favor del populismo y ciberataques a centros e instituciones estratégicos por parte de China y Rusia. En América, excepto Argentina, Brasil, Chile, Canadá y Estados Unidos, la pandemia preocupa poco; en África, la cosa no interesa; en Oceanía, está contenida; en Asia y Oriente próximo es algo casi superado y en China, el origen de todo, en la mayoría de sus provincias y capitales los habitantes hacen vida normal y hasta han prescindido de la mascarilla, aunque sigan llevando el bozal de la dictadura. Y si hablamos del número de muertos, Europa suma casi un tercio del total.

Europa es el continente con mejor calidad de vida, más higiene privada, mejor reciclaje y limpieza pública, agua de boca accesible a todos y de calidad, y sin especial problema de masas hacinadas y viviendo en condiciones misérrimas en donde les falte de todo. Y a pesar de ello, es donde el Coronavirus más ha anidado, mejor se propaga y más persistente y difícil de erradicar resulta, a pesar de la vacunación.

Y las preguntas surgen a borbotones sin encontrar respuestas lógicas y esperanzadoras ¿Se debe a nuestro modo de vida?, ¿Está relacionado con nuestra cultura judeocristiana?, ¿Es consecuencia de las libertades que disfrutamos?, ¿Tiene que ver con nuestra economía y sistema de producción y distribución?, ¿La culpa es de nuestra afición a los viajes turísticos y a los de negocios?

La misión de expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que viajó a China tras superar infinidad de obstáculos del Gobierno de ese país no ha logrado explicar el origen de la pandemia y en sus conclusiones conjuntas con el anfitrión, publicadas el 30 de marzo en Ginebra, reconoce que no han conseguido despejar todas las cuestiones y que es “el principio de un largo proceso” para dar respuesta a las principales dudas: ¿Dónde se originó el coronavirus?, ¿Cómo saltó al ser humano?, ¿Cuándo empezaron los contagios?, ¿Se pudo escapar del laboratorio militar P4 de Wuhan?, ¿Se propagó a través de carne congelada?, ¿Se descubrirá algún día el origen?. “Tenemos que continuar investigando sobre el origen del virus”, ha declarado Peter Ben Embarek, jefe del grupo de expertos de la OMS, porque “se trata de un proceso dinámico y no hay conclusiones definitivas”.

Y tan dinámico, especialmente para la castigada y sufrida Europa. Como diría el castizo, aquí hay gato encerrado y no importa que sea blanco o negro sino que el gato cace ratones. En este caso ratones europeos.