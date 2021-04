Muy positivas iniciativas del gran español Antonio Banderas: Teatro y Sinfónica Pop del Soho, etc.

El gran actor, director de cine, productor cultural, empresario, etc. español; el gran malagueño, andaluz y español, ciudadano universal, Antonio Banderas, que ha dirigido, realizado, organizado y presentado muy bien la “Gala del Cine Español, marzo 2021”, la mejor de todas las celebradas hasta ahora, en el/su “Teatro del Soho CaixaBank” de Málaga (Andalucía-España), con gran profesionalidad, arte y creatividad, dejándose de panfletadas, demagogias, politiquerías, partidismos, sectarismos, tajadismos, etc., acompañado de la periodista, profesional mediática, Maria Casado, que también lo hizo muy bien y con la participación vía Internet de muy grandes figuras mundiales del cine que intervinieron para apoyar el cine español (véase en Internet mi articulo “Excelentes Antonio Banderas y María Casado en la excelente Gala del Cine Español, marzo 2021”); Antonio Banderas ha puesto en marcha otra muy positiva iniciativa emprendedora en su teatro malagueño, el “Teatro del Soho CaixaBank”.

Este gran español renacentista, anteriormente, también, trabajó en el campo de la moda, de los perfumes, del diseño y para lo que que no dudó en acudir a formarse, en la que esta considerada una de las mejores escuelas de diseño del mundo, a la “Saint Martin’s School of Arts” de Londres (Inglaterra-Reino Unido) fundada en 1854.

Antonio Banderas, en su “Teatro del Soho CaixaBank” de Málaga ha creado, puesto en marcha la “Sinfónica Pop del Soho”, integrada inicialmente por unos 36 miembros y que puede llegar a tener unos cincuenta (la mayor parte de Málaga y su zona), y ha encargado la dirección musical de la misma al prestigioso pianista, director de orquesta y compositor, el malagueño Arturo Díez Boscovich.

La “Sinfónica Pop del Soho” se ha estrenado el Domingo de Ramos (28-03-21) con música de cofradías y música clásica, acompañada por la proyección de imágenes inéditas de la Semana Santa de Málaga, en la que viene participando, muy activamente, el gran malagueño, andaluz y español, Antonio Banderas y desde pequeño.

Arturo Díez Boscovich ha declarado al respecto: “Es posible que seamos la primera orquesta que debuta con música de Semana Santa”.

La “Sinfónica Pop del Soho”, como su propio nombre indica, no solo abordará la música clásica, sino que tocara otras músicas como el jazz, la música de cine, la música de cofradías, la música popular, “Pop”, etc. Díez Boscovich: “Creo que hay muchísima publico que disfruta de la música de cine y sobra juzgar si tiene más o menos categoría; aquí hay un montón de cosas funcionando a la vez. Con Antonio siempre te preguntas que será lo próximo, pues, siempre esta ideando y creando cosas nuevas. Es un hombre imparable. Es el jefe que cualquier artista sueña tener. Siempre dice que mientras él este vivo no sonará música grabada en este teatro”.

La “Sinfónica Pop del Soho”, en su debut el “Teatro del Soho CaixaBank” de Málaga, ha estado acompañada de visuales e imágenes inéditas de la Semana Santa, saetas y locuciones de Antonio Banderas. Banderas ha explicado al público asistente que “si la tradición en Domingo de Ramos es estrenar una nueva prenda, desde el ‘Teatro del Soho CaixaBank’, este Domingo de Ramos, estrenamos una nueva orquesta”.

Además de la primera actuación de la “Sinfónica Pop del Soho”, el Domingo de Ramos (28-03-21) se ha inaugurado otro de los eventos destacados durante la Semana de Pasión en el teatro de Antonio Banderas, como es una exposición diaria que muestra una selección de carteles de la Semana Santa de Málaga, algunos casi centenarios, cedidos por la Agrupación de Cofradías, con ejemplos destacados de las distintas décadas desde los años veinte hasta ahora, además de una colección de piezas notables del patrimonio de las Cofradías. Entre los enseres representativos de la Semana Santa exhibidos en las distintas salas del teatro, destaca el manto bordado de la sección de “María Santísima de Lágrimas y Favores” ubicado en el hall principal del “Teatro del Soho CaixaBank”. Esta exposición tendrá lugar hasta el 4 de abril 2021.

Tras su estreno, la “Sinfónica Pop del Soho” llevara a cabo el musical “Company”, con el que Antonio Banderas espera abrir la próxima temporada, en el que él mismo actuará y estará varios meses en cartel. Al mismo tiempo, esta orquesta se hará cargo de otros conciertos y de una importante labor educativa y social. La “Sinfónica Pop del Soho” acercará la música a los escolares, personas mayores, colectivos en riesgo de exclusión y zonas deprimidas de Málaga.

Es muy necesario que España, la nación española, cuente con grandes promotores culturales, empresarios, dinamizadores sociales, como el gran malagueño, andaluz y español, ciudadano universal, Antonio Banderas, y al que los buenos responsables, emprendedores, patrocinadores públicos, privados, eclesiales, etc. deben apoyar activamente y por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, integrador, cultural, eficiente, etc., por el bien común…

Blas de Lezo y Olavarrieta, gran héroe español: “Una nación no se pierde porque unos la ataquen, sino porque quienes la aman no la defienden”. Necesitamos en España, en la gran nación española, agentes individuales y sociales que la defiendan como Antonio Banderas.



