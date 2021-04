Ricardo Chamorro Delmo: «VOX registra una Proposición No de Ley en el Congreso para salvar al sector del vino»

Vox ha propuesto en el Congreso una destilación para 9 millones de Hectolitros por encima de 0,35 €/litro, cantidades que cubren lo exigido por la reforma de la Ley de Cadena Alimentaria promulgada por el gobierno.

En palabras de Ricardo Chamorro, Diputado Nacional de VOX por Ciudad Real, y portavoz de agricultura:

“A los problemas del excedente, se une el Brexit, la incertidumbre ante los aranceles de Estados Unidos, o las políticas de salud y etiquetado de la Unión Europea que atentan contra la dieta mediterránea y el consumo de vino. Es necesario una nueva destilación de urgencia cuanto antes, España es el líder mundial en superficie cultivada de viña, con un millón de hectáreas de viñedo, un sector vitivinícola del que dependen miles de familias y que es fundamental para extensas regiones de España como Castilla La Mancha”

El sector del vino se ha visto gravemente afectado por la crisis generada por la enfermedad COVID-19. Así, el cierre forzado del canal HORECA (Hoteles, Restaurantes y Cafeterías) ha provocado la principal caída de las ventas de vino, por cuanto en estos lugares se registraba el mayor consumo. Según los datos del Observatorio Español del Mercado del Vino (OEMV), mientras en enero de 2019 este producto se comercializaba a buen ritmo y a 0,76 euros por litro, las consecuencias de la crisis han hecho caer los precios por debajo de los 0,50 euros por litro. Asimismo, el cierre de fronteras se ha dejado sentir en las exportaciones de vino ya que, en 2020, España exportó 152,6 millones de litros menos y facturó 101,8 millones de euros menos.

Esta situación provoca que las bodegas no den salida a su vino y colapsen la capacidad de sus depósitos.

Esta destilación urgente busca así un equilibrio entre la oferta y la demanda y, asimismo, se contribuye a liberar los depósitos para la próxima cosecha y a reactivar el mercado del vino. Además, este mecanismo puede suponer una inyección de liquidez para las empresas que necesitan esos recursos para dar salida a su producción, desbloquear la economía y mantener puestos de trabajo.

La Proposición No de Ley se concreta en la petición del Congreso para instar al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para la puesta en marcha de ayudas a una destilación de crisis para la campaña 2020/2021, de forma que el alcohol obtenido en esta destilación se destine a usos industriales. Estas ayudas se efectuarán con cargo a fondos nacionales adicionales al PASVE 2019-2023, en una cantidad no inferior a 9 millones de hectolitros y por un precio no menor a 0,35 euros por litro

Ricardo Chamorro Delmo

Diputado Nacional del Congreso por VOX