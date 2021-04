«2+2=5 y 3+2=4 ¡¡He ganado!!»

El actual Pedro Sánchez Pérez-Castejón es otra persona distinta al Pedro Sánchez Pérez-Castejón que existió hasta el 1 de octubre de 2016, cuando la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE le obligó a dimitir como Secretario General por su empeño en formar Gobierno con sus escaños (90), los de Podemos (69) y los de todos los independentistas del Congreso, en lugar de abstenerse, como le mandataban, y facilitar el nombramiento de Mariano Rajoy Brey, ganador de las elecciones (123 escaños) pero sin mayoría suficiente, evitando así la celebración de unos terceros comicios en un año y poniendo fin al bloqueo político.

Tras su cese y sustitución por una Gestora que presidió Javier Fernández Fernández, el otro Pedro Sánchez Pérez-Castejón se puso en manos de Iván Redondo Bacaicoa, su costilla, quien le abdujo, le ayudó a ganar las primarias del PSOE, obtener de nuevo la Secretaria General, convertirse en el único poder del PSOE, sin ningún contrapoder interno, sacar adelante una moción de censura contra Rajoy (1-junio-2018) por la traición del PNV y con los votos del PSOE (84), Unidos Podemos (67), ERC (9), PDECat (8), PNV (5), Compromís (4), EH Bildu (2) y Nueva Canarias (1); ganar después las elecciones generales de 2019 sin mayoría suficiente (120 escaños) y aliarse con todos los que en campaña dijo que no quería ver ni en pintura porque eran independentistas que tenían que estar en la cárcel o populistas-comunistas-bolivarianos que le quitarían el sueño si tuviese que gobernar con ellos en coalición. Una vez abducido por Redondo, Jefe de Gabinete de Sánchez, responsable orgánico del Departamento de Seguridad Nacional, de la Dirección de Asuntos Económicos y de la Oficina Nacional de Prospectiva y Estrategia de País a largo plazo, Sánchez vive en un Palacio de la Moncloa reconvertido en maquinaria propagandística que, ajena al interés general, articula la labor de un Ejecutivo basado en la imagen, el eslogan y el efectismo, con un Redondo que diseña también estrategias de partido en Cataluña, Murcia, Madrid y donde haga falta para que el PSOE y sus socios echen a los de Colón a las tinieblas políticas, sin derecho a gobernar ni a hablar en nombre de la democracia y sus votantes.

Sánchez ha construido un mundo irreal en donde presidir consiste en mentir y hacer de ello un arte; en donde él es centro izquierda, izquierda y extrema izquierda, gobierna por derecho propio con los independentistas, a los que llama patriotas, y todo lo que hay a su derecha es fascismo, corrupción y basura que hay que barrer y rodear con cinturón de seguridad. Además es el único feminista de España, que en su particular concepción consiste en que él, macho alfa-jet Falcon, nombra ministras a mujeres, tiene cuatro vicepresidentas (“mi Gobierno es el más feminista del mundo. Ninguno tiene a cuatro mujeres de vicepresidentas”) y todas actúan ciegas a sus órdenes porque si no lo hacen y rechistan las cesa sin contemplaciones. Eso sí, si una mujer es presidenta por el PP en una Comunidad Autónoma, se llama Isabel Díaz Ayuso, baja impuestos, gobierna para todos los madrileños, construye en tiempo récord un hospital para luchar eficazmente contra el Covid-19 y cualquier otra pandemia que nos llegue, que es la admiración de la Unión Europea y no nombra a ningún amigo o amiga alto cargo o asesor, es una facha redomada que no es feminista porque “¿El feminismo es de todas? No, bonita, nos lo hemos currado en la genealogía del pensamiento progresista, del pensamiento socialista” (vicepresidenta primera, Carmen Calvo Poyato).

No importa que la primera presidenta del Senado fuera del PP, propuesta y nombrada por el PP, Esperanza Aguirre y Gil de Biedma (1999-2002); que la primera presidenta del Congreso de los Diputados fuese otra mujer del PP propuesta y votada por el PP, Luisa Fernanda Rudí Úbeda (2000-2004), también Presidenta de Aragón entre 2011 y 2015; que la primera Defensora del Pueblo fuese otra mujer del PP, propuesta y votada por el PP, Soledad Becerril Bustamante (2012-2017), después de suceder a otra mujer del PP, María Luisa Cava de Llano y Carrió (2010-2012), que accedió al cargo de forma interina por ser adjunta primera del titular Enrique Múgica Herzog; que la primera presidenta electa de un Comunidad Autónoma fuese otra mujer del PP, Esperanza Aguirre Gil de Biedma (2003-2012), aunque antes presidió la de Murcia la socialista María Antonia Martinez García en dos periodos, marzo de 1984, tras la dimisión forzada del socialista Andrés Hernández Ros por presunta corrupción nunca demostrada, y entre 1993 y 1995, tras el cese de su titular, el también socialista Carlos Collado Mena, acusado de irregularidades en su gestión pero que luego fue absuelto por los tribunales, y no importa que la primera ministra de un Gobierno de España tras la muerte de Franco fuese otra mujer de derechas, en este caso de UCD y luego del PP, Soledad Becerril Bustamante, titular de la cartera de Cultura nombrada por Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD).

Esto, si lo hace la derecha, no es feminismo: es fascismo porque feminismo fetén es tener una corte de ministras que te bailen el agua, te aplaudan, den la cara por ti mientras Mi persona sestea y hagan pasillo cuando llegas al consejo de ministros como falso triunfador en Bruselas o insultas en el Congreso a los de Colón. Y además, 2+2 es igual a 5 y 3+2 suman 4 porque él, el CIS, lo dice y porque las matemáticas de la Ley Celaá son así y así suman los 30.500 bachilleres graduados el curso 2019-2020 por orden de Celaá y con la crítica de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE). Y como 2+2 son 5 y 3+2 son 4, gobernará el PSOE en Madrid con Ángel Gabilondo Pujol a las órdenes de Sánchez y Pablo Iglesias Turrión para ahogarnos a impuestos mientras ellos viven del contribuyente, y Ayuso se irá porque “eres tonta inferior” (socialista Amparo Rubiales Torrejón) e “incompetente y de dudoso equilibrio mental” (socialista Óscar Puente Santiago, alcalde de Valladolid y portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE). ¿En qué mundo viven?