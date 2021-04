Pedro Manuel Hernández López: «Aclarando conceptos: El pin parental (1ª parte)»

El de hoy, no va a ser un artículo de opinión en toda regla y como suelen mandar los cánones periodísticos. Va a tener dos partes y por eso lo voy a iniciar con los primeros versos de “Vagabundear”, la canción que cantó y publicó Joan Manuel Serrat en el año 1971, coincidiendo con el inicio de mi tercer curso en la Facultad de Medicina en Granada. Si no recuerdo mal decían así:

“Harto de estar harto ya me cansé / de preguntarle al mundo por qué y por qué / la rosa de los vientos me ha de ayudar / Y desde ahora vais a verme vagabundear…”

Bueno, en esta ocasión, los versos del cantautor catalán ve vienen como anillo al dedo, porque, la verdad sea dicha, cansado y lo que se dice harto, sí que lo estoy pero no de preguntarle al mundo, sino al Gobierno por qué nos sigue mintiendo en todo y por todo y cuándo va a dejar de hacerlo. Pregunta, por otra parte, muy difícil de responder sabiendo cómo se las gastan Sánchez y sus conmilitones. Son capaces de decirnos una cosa y la contraria y darnos hasta seis versiones distintas de ambas sin amover un solo músculo de la cara. Tampoco vais a verme vagabundear, sino todo lo contrario, ya que “corren malos tiempos para la lírica” y, por eso voy a intentar aclarar algunos conceptos con los que, tanto el Gobierno como sus ministros, nos bombardean continuamente tergiversando su significado para confundirnos y conseguir llevar “el ascua a su sardina”. Para empezar, lo voy a hacer con “el pin parental” (1ª parte), este concepto tan discutido y discutible, a la vez que controvertido y que está siendo usado– como una autentica arma arrojadiza entre los partidos políticos de la oposición y el Gobierno– con el exclusivo fin de conseguir y sumar votos en uno u otro bando. Aunque sobre este concepto, “llueve sobre mojado”, pues no existe ningún medio público o privado de comunicación que no le haya destinado tiempo y papel, no está mal recordarlo, pues dada guerra montada a su alrededor, me da la ligera impresión de que o no se ha entendido bien, o más bien, como supongo, no quiera entenderse y mucho menos explicarlo por oscuros y espurios intereses políticos, que no educativos. ·En una 2ª parte me dedicaré a la educación pública y a sus modalidades: la educación pública, la privada y la concertada.

¿Qué es el “pin parental” para el Gobierno?

Celaá inicia su discurso atribuyendo la idea del pin parental a «la ultraderecha», su forma favorita de referirse a Vox.

Poco sospechoso soy en ese aspecto, pero me da igual. Me acojo a aquello de «la verdad es la verdad, la diga Agamenón o su porquero» y al aristotélico «buen amigo es Platón, pero mejor amigo es la verdad». En efecto, “la verdad nos hace libres”, como nos dice Jesús en el Evangelio de Juan 8,32.

El “pin parental” es la nueva palabra, “made in Vox”, usado por la ministra de Educación, Isabel Celaá, una señora muy vasca ella, bilbaína ella de pro, para más señas y, que siempre estudio en centros privados y católicos. Pese a esto no deja de resultar paradójico que sus hijas—Bárbara y Patricia Aspichueta siguiendo los pasos de la “ama”– también lo hayan hecho en el elitista, religioso, segregado, concertado y sufragado colegio del “Sagrado Corazón” de Bilbao. Este colegio era uno de los de falda obligatoria para las niñas, misa y sermones casi a diario y en los que la religión no sólo puntuaba en las notas sino que era inexorable. Por cierto y como apunte, en ese mismo colegio estudió Ana Botella, ex alcaldesa de Madrid y mujer del ex presidente José Mª Aznar. ¡Como se ve un colegio público, gratuito y laico en toda regla! ¡Viva la educación pública, gratuita y laica, señora Celaá!

Sigue resultando cada vez mucho más paradójico, si cabe, que después de todos estos antecedentes siga manteniendo la “hitleriana y stasica” afirmación de que “los hijos no pertenecen a los padres”, en franca referencia a que la educación de los hijos corresponde al Estado y no a los padres; que esté en contra del “pin parenteral” por inconstitucional y que amenace con llevar, por segunda vez, al Gobierno de Murcia ante los tribunales de Justicia, si antes de un mes no retira el “veto parental” y se “ajusta a la legalidad” vigente.

Cuando un centro educativo—continúa argumentando– programa una actividad dentro de su recinto, se trata de una actividad educativa más que responde al Proyecto Educativo del Centro, que forma parte del currículo educativo y que es de obligada asistencia, además de evaluable. Y resulta ridículo intentar forzar a que el profesorado, expuesto a una sobrecarga de trabajo extraordinaria, tenga que andar consultando a las familias cada vez que tiene que “educar” (¿?) a sus hijos en un tema u otro de los que establece la ley. Me gustaría saber por qué siguen usando ese doble y falso lenguaje y siguen llamando educar”, cuando lo que realmente intentan es “adoctrinar”.

Alude a que vulnera la libertad de cátedra del profesor, que se ve compensada por la libertad de estudio del alumno, pero omite que no la ostentan “los invitados”. Los tribunales ya han aclarado suficientemente que esa libertad se ejerce sólo en las enseñanzas obligatorias y cuando son impartidas de forma neutral por profesores, pero no en las enseñanzas extracurriculares, las impartidas por invitados, o de forma doctrinaria. Y suelen ser esos casos los que molestan a algunos progenitores.

¿Qué es el “pin parental” para la gente “normal”?

Partiendo del axioma de que “al Estado le corresponde instruir y a los padres educar”, el nombre de «pin parental», hace mención a los mecanismos de los padres para proteger a sus hijos de contenidos para adultos en el móvil o la televisión. Esta iniciativa alude al hecho de que los padres sean informados previamente de las charlas o contenidos sobre «ideología de género» que se impartan en el colegio en horario escolar y puedan autorizar o no la asistencia de sus hijos, de forma similar a lo que se hace con una excursión o viaje de estudios

Según lo define Vox en su programa electoral, es una “solicitud” dirigida a los directores de los centros educativos en los que estudian sus hijos para solicitar al colegio que les informe previamente, a través de una “autorización expresa,” sobre cualquier materia, charla, taller o actividad que afecte a cuestiones religiosas y morales socialmente controvertidas o sobre la sexualidad y que puedan resultar intrusivas para la conciencia y la intimidad de sus hijos”.

Con esto se pretende que como padres puedan conocerlas y analizarlas de antemano, reflexionar sobre ellas y, en base a ello, “dar el consentimiento o no”, para que su hijos asistan a dicha actividad, taller o formación.

Es decir, se trata de un “mecanismo de control” por el cual los padres pueden decidir sobre las materias extra-curriculares que reciben sus hijos por parte de personal ajeno al centro educativo, aunque el profesorado lo considere necesario. No en vano nuestra Constitución en su art.27.3 establece: << la libertad de enseñanza y el derecho de los padres a que sus hijos reciban una formación moral y religiosa acorde con sus convicciones, el respeto a los principios democráticos y la obligatoriedad de la enseñanza básica de las ciencias >>.Que yo sepa esto no es educación a la carta, como pretende hacernos creer el Gobierno presionado por las AMPAS y colectivos de LGTBI, y, por supuesto, no exentos de una ideología laicista e izquierdosa con marcados tintes socialcomunistas y reminiscencias marxistas.

El “pin parenteral” conlleva que los padres puedan “limitar la participación” de los alumnos en ciertos talleres y en “actividades complementarias”–ojo al dato, complementarias—y no “troncales”, en concreto en lo relativo a la “educación afectivo sexual”. Sin embargo, estos contenidos y otros que tienen que ver con materia LGTBI—aunque persigan educar en la diversidad– no son “materias curriculares obligatorias”, pues repito, se tratan de “actividades complementarias, no troncales y por tanto totalmente “voluntarias”. No olvidemos que–a pesar de este desastroso gobierno socialcomunista y marxista—España, de momento, sigue siendo un país democrático y de derecho avalado por una Constitución sancionada por plebiscito popular en 1978, y que yo sepa, hoy por hoy sigue estando en vigor.

Cada vez son más los padres que opinan que los centros educativos–desde infantil hasta bachillerato–deben informar a las familias de las «actividades complementarias» previstas en clase para que decidan la asistencia o no de sus hijos y que «cualquier medida»–como el pin parental– les parece «adecuada y acertada» siempre que “garantice el derecho fundamental» de los padres a educar a sus hijos «libremente» y así evitar que sus hijos puedan ser adoctrinados en ideología de género contra su voluntad y contra sus principios y valores morales, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género, así como en una educación afectivo sexual que incumpla el artículo 27.3 de la Constitución Española y los derechos que les asisten como padres, para que sus menores sean educados de acuerdo con su ideología, sus propias convicciones y en el respeto a las mismas

En el modelo de solicitud propuesto por Vox—que arranca con “los derechos de padres”– se pide expresamente al director del colegio y centro que faciliten que sus hijos no puedan ser adoctrinados en ideología de género contra su voluntad y contra sus principios y valores morales, a través de contenidos curriculares en asignaturas, actividades tutoriales, talleres y clases sobre ideología de género, así como una educación afectivo sexual que incumpla el artículo 27.3 de la Constitución Española y los derechos que les asisten como padres, para que nuestros menores sean educados de acuerdo con nuestra ideología, nuestras propias convicciones y en el respeto a las mismas .

En ella se pide una breve programación con la descripción de la actividad, sus contenidos objetivos, materiales, fecha, duración, nombre y titulación de la persona que lo imparte y entidad responsable de su organización o dirección. De no contar con dicha información previa y sin la autorización firmada por los padres–previamente a su impartición– le solicitan como director del Centro, que exima la asistencia de sus hijos a dicha actividad, facilitándoles la posibilidad de realizar una tarea alternativa durante la impartición de la citada actividad».

¡Señora Celaá, los tiempos de Hitler y de la Stasi (el Ministerio para la Seguridad del Estado de la RDA) por suerte, hace muchos años que desaparecieron, ya que Ud. pudo elegir libremente el colegio que le vino en gana, tanto para su educación como para la de sus hijas, que sí que le pertenecían! ¡Con su actitud hace Ud. más creíble y aceptable la magnífica política democrática y progresista– en materia de educación– de ese Gobierno de la que Ud. es ministra!

¡Así va la educación y… así va España!

Pedro Manuel Hernández López es Médico jubilado y Periodista.