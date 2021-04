Victor Entrialgo De Castro: «El monje de la rosa»

El monje de la rosa, el segundo filósofo-panoli manipulado por Pedro Sánchez, acaba de cometer el acto más indigno de un filósofo. Llegan las elecciones y vale todo. Más de lo que los ciudadanos nos podemos imaginar.

No sólo poner una urna detrás de una cortina, alterar los medios, el censo o el voto por correo, manipular imágenes, contratar palmeros y periodistas de mármol para que apoyen las consignas del jefe o incluso de un presidente de gobierno desesperado tratando de detener desde Senegal “el huracán Ayuso”. El último argumento es que “los votos están envenenados”.

El filósofo pavisoso, que se ha ofrecido al PSOE para no pensar y hacer el ridículo a cambio de ser luego Defensor del Pueblo, ha hecho por orden de su ventrílocuo justamente lo contrario de lo que corresponde a un filósofo, algo tan grave como si un médico traicionase el juramento hipocrático. “El filósofo de la muerte” trata de generar pánico en la población madrileña, -esa que se levantó un dos de mayo frente a los franceses-, para que no vaya a votar.

El monje de la rosa, aparte de no cumplir ni la norma socialista ni la franciscana de desposeerse de todos los bienes materiales, como toda esta tropa, pretende que los madrileños no vayan a votar atemorizándolos con el covid, exactamente igual que intentaron sin éxito impedir a Guillermo de Baskerville y al novicio Adso de Melck adentrarse por el laberinto de la Abadía benedictina, para poder llegar hasta la Biblioteca donde estaban los libros prohibidos escritos con tinta venenosa.

Ángel Gabilondo es el paradigma de lo serio que está el gobierno, porque tiene miedo. Tienen la lengua negra y como los monjes inquisidores en la Abadía, socialistas y podemitas, monjes de la rosa y de la risa, atacan la Poética de Aristóteles, y de paso la de Isabel Diaz Ayuso porque invita a la risa, se ríe, y la risa es algo subversivo e intolerable, porque el que se ríe ha perdido el temor. La risa es una catarsis.

El monje de la rosa se ha vendido al diablo por un cargo pero al final acabará siendo el amanuense que levante acta y escriba con letra envenenada el final del gobierno social-comunista, ilegítimo desde su nacimiento.

Sócrates explicaba a sus alumnos que la ausencia de miedo frente a la muerte inmediata tiene que ver con su tarea: “La filosofía es un ejercicio para la muerte.”

Gabilondo, “el monje de la rosa”, nuevo filósofo de la muerte, ha hecho justamente lo contrario, lo más abyecto que puede hacer un filósofo. En lugar de consolar, intenta atemorizar a los ciudadanos a los que pretende gobernar, con la amenaza de la muerte si van a votar. Lo ha hecho por orden de su señorito, el inquisidor, lo más abyecto que se haya visto en democracia en mucho tiempo.

No encuentro insulto suficientemente grande para calificar tal pretensión de quien pretendía ser Defensor del Pueblo y lo que pretende ahora es atemorizarlo. Es decir, igual que su jefe con su estado de alarma ambos pretenden, en último término, seguir privándoles de libertad.

El «ya no puedo volver atrás», que preocupaba a Nietzsche es, para nosotros, tranquilizante. No sólo porque el PSOE no puede ya escoger un candidato peor. “Lo que pasó, pasó, para nuestro bien, para nuestro mal, ahora sólo tenemos que mirar hacia delante, hacia lo que no sabemos todavía, pero seguro que no es lo que ya pasó, es algo distinto, aunque Gabilondo, indignamente, recurra incluso “a la amenaza medieval de contagio y muerte” para que la gente no vaya a votar. No cabe por parte de ventrílocuo y muñeco mayor indignidad.

Platón decía que la muerte es un cambio de lugar para el alma y que cuando una persona muere el alma se libera de la cárcel del cuerpo, para después ir al mundo divino y eterno de las ideas.

Al “monje de la risa y de la rosa” el filósofo de cabecera de Sanchez, el que amenaza a los madrileños con el peligro de morirse si van a votar, le han prometido tras su debacle electoral un cambio de lugar con pensión de Defensor del Pueblo. Pero todo será indigno, pues aunque se libere de la cárcel del cuerpo de candidato, que no le sienta nada bien, está visto que no le quedan ya ni cargos que ocupar, ni ideas que exponer, ni pueblo al que defender.