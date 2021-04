Laureano Benitez Grande-Caballero: «Las Estrellas de la Muerte: el imperio contraataca»

por Arthur Firstenberg

El miércoles 24 de marzo de 2021, tanto el número de satélites en órbita baja alrededor de la Tierra, como el volumen de datos que transmiten, aumentaron significativamente. El miércoles por la mañana (4:28 a.m. EDT, 8:28 UTC), SpaceX lanzó otros 60 satélites. El miércoles por la noche (10:47 p.m.EDT, 14:47 UTC), OneWeb lanzó otros 36 satélites. Y las personas que ya tienen Internet satelital de SpaceX a modo de prueba informaron de un aumento repentino en su velocidad de Internet el miércoles, hasta 430 Mbps.

Esto podría explicar los informes que estoy comenzando a recibir sobre una enfermedad repentina que comenzó el miércoles. Yo mismo no pude dormir en todo el miércoles por la noche, y mi cuerpo me dolía y me picaba. Estuve muy enfermo todo el día del jueves y todavía no me siento bien. He recibido informes similares de otras personas en los Estados Unidos, Canadá, Noruega, Australia y Sudáfrica. Me gustaría saber qué tan extendido está esto. Algunas personas informan que no se han sentido bien durante un par de semanas, pero que de repente se enfermaron mucho más el miércoles o el miércoles por la noche.

Aquí hay una lista de compañías que están planeando activamente lanzar y operar grandes constelaciones de satélites en órbita baja alrededor de la Tierra. El propósito de estas redes satelitales es proporcionar Internet y / o servicio de telefonía celular en cualquier lugar de la tierra, así como facilitar el Internet de las cosas (5G). Todos dispararán haces de radiación enfocados a la tierra desde antenas de matriz en fase.

SpaceX

SpaceX, con sede en Estados Unidos, ya tiene la aprobación para operar 12.000 satélites y ha presentado solicitudes para 30.000 más. Ya se han lanzado más de 1.300. Al menos inicialmente, estos satélites son solo para Internet y no se comunicarán directamente con teléfonos celulares. Los suscriptores comprarán una pequeña antena parabólica en la azotea y un enrutador WiFi. Ya se están realizando pruebas beta por un estimado de 10.000 suscriptores en los EE. UU., Canadá, Reino Unido, Alemania y Nueva Zelanda.

OneWeb

OneWeb, con sede en Reino Unido, ya ha lanzado 148 satélites y planea comenzar a brindar servicio después de tener 250 satélites en órbita. El servicio inicial será para las regiones de latitud norte, incluidos el Reino Unido, Europa, Groenlandia, Canadá y Alaska. OneWeb planea ofrecer servicios de telefonía celular y de Internet. Los suscriptores comprarán un pequeño terminal de usuario que funcionará como una pequeña celda, capaz de conectarse a cualquier dispositivo móvil en su vecindad. OneWeb ha reducido su número previsto de satélites de 49.000 a 7.088. No planea competir directamente con SpaceX. En cambio, comercializará su servicio a aerolíneas, empresas y gobiernos.

Telesat

Telesat, con sede en Canadá, ha aumentado su número previsto de satélites de 117 a 1.671. También está comercializando su servicio a las empresas. Sus clientes incluirán cruceros, aerolíneas y gobiernos. Telesat tiene la intención de que sus satélites reemplacen las redes de fibra terrestre para las comunicaciones de larga distancia. «Básicamente, estamos implementando una gran red IP de malla basada en el espacio», dijo su director ejecutivo, Dan Goldberg.

AST y ciencia

Esta empresa, con sede en EE. UU., está diseñando sus satélites para comunicarse directamente con teléfonos móviles. Pero en lugar de vender su servicio directamente a los usuarios de teléfonos celulares, se asociará con los proveedores de servicios de telefonía celular existentes, de modo que cuando un usuario de un teléfono celular viaja fuera del alcance de las torres celulares, la señal del teléfono celular se transmitirá automáticamente a un satélite. Si bien esta empresa no planea tener tantos satélites como sus competidores, los niveles de potencia de sus haces de comunicación serán mucho mayores. Su aplicación a la FCC especifica una EIRP máxima (potencia de radiación efectiva) de hasta 79,2 dBW, o más de 83.000.000 vatios por haz.

Omnispace

Esta compañía, en asociación con Lockheed Martin y el ejército de los EE. UU., También está diseñando sus satélites para comunicarse directamente con teléfonos celulares. Su folleto se jacta de que «permitirá la Internet de las cosas en una nueva escala masiva». «Omnispace se enorgullece de haber sido seleccionado para trabajar con la Marina y los Marines de los EE. UU. Para demostrar la capacidad 5G desde el espacio», dijo Campbell Marshall, vicepresidente de Gobierno y Mercados Internacionales en una entrevista el 15 de marzo de 2021. Omnispace tiene una licencia experimental de la FCC y no ha revelado cuántos satélites planea operar.

Amazon

La aplicación de Amazon para operar 3.236 satélites fue aprobada por la FCC en julio pasado. Al igual que SpaceX, planea vender pequeños terminales de usuario a sus clientes para montarlos en tejados y vehículos.

Lynk

Al igual que Omnispace y AST & Science, Lynk está diseñando sus satélites para comunicarse directamente con los teléfonos móviles. Al igual que AST & Science, Lynk tiene una licencia experimental de la FCC y no ha revelado cuántos satélites planea operar.

Facebook

Facebook planea lanzar una constelación de pequeños satélites de 150 libras, llamados cubesats. También tiene una licencia experimental de la FCC y no ha revelado cuántos satélites planea operar.

Arthur Firstenberg (11950) es un escritor e investigador norteamericano, activista en el tema de la radiación electromagnética y la salud. Es el fundador del grupo de campaña independiente Cellular Phone Task Force. Es autor de los libros Microwaving Our Planet: The Environmental Impact of the Wireless Revolution, y de The Invisible Rainbow: A History of Electricity and Life.