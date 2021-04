«¡¡Andá, si los de izquierda están en los tribunales por corrupción!!»

Para compensar la desinformación de la mayoría de las televisiones, generalmente las públicas y aquellas privadas que están legítimamente con la izquierda, aquí va una pequeña lista de causas judiciales en las que están implicados militantes de varios gobiernos de izquierda e independentistas, principalmente de Unidas Podemos, Izquierda Unida, PSOE, Compromís, ERC, CUP y JxCat.

Resulta que en los partidos de izquierda e independentistas hay corrupción y puchero de garbanzos negros. ¡Y yo con estos pelos y sin saberlo! ¿De qué guindo me he caído?

Sin necesidad de hacer una lista exhaustiva e histórica porque colapsaríamos Periodista Digital e Internet, en los meses de febrero y marzo de este año 2021 ocurrió:

– Que el juez del llamado caso Alquería, Miguel Ángel Casañ, procesó el 3 de febrero a 15 cargos del PSPV-PSOE y Compromís, entre ellos el ex presidente de la Diputación de Valencia y actual alcalde de Ontinyent, Jorge Rodríguez, por presuntas contrataciones ilegales en la empresa pública Divalterra, que habrían provocado la malversación de 1,12 millones de euros de la administración provincial por el pago de 9 sueldos innecesarios para afines de ambos partidos que ni ejercían el cargo ni eran de alta dirección. Los procesados por presuntos delitos de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos son: Ricardo Gallego, Jorge Espirindio Cuerda, Manuel Reguart, Vicent Xavier Simón, Agustina Brines, Pau Pérez, José Luis Melero, María Soledad Torija, Raúl Ibáñez, Manuel Carot, Miguel Ángel Ferri, Salvador Femenía, Víctor Jiménez y José Ramón Tiller.

– Que fueron imputados por corrupción y prevaricación 8 concejales de Unidas Podemos e Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Zaragoza.

– Que fueron detenidos por corrupción una docena de cargos municipales del PSOE .

– Que fue detenido el Presidente socialista de la Diputación de Valencia.

– Que la fiscalía pidió 27 años de prisión para el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, el ex senador socialista Francisco Zambrano y el diputado socialista Luis Andrés, tanto por el Caso Pretoria como por diversos procesos abiertos de corrupción que afectan al PSC-PSOE.

– Que los peritos de la Agencia Tributaria descubrieron, mediante el cruce de datos, cientos de facturas falsas de los socialistas en Valencia.

– Que el Juzgado de Instrucción número 21 de Valencia confirmó la veracidad de unos emails que acreditan una trama de facturas falsas para la financiación ilegal de los socialistas en esa región que preside el socialista Joaquín Francisco (Ximo) Puig Ferrer.

– Que la Fiscalía pidió a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que ratifique la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla de noviembre de 2019 que condenó a José Antonio Griñán Martínez, ex presidente de la Junta de Andalucía y ex presidente del PSOE, a seis años de cárcel por malversación y prevaricación en el caso de los ERE; a siete años y once meses de prisión al ex consejero socialista de Empleo Antonio Fernández García, a siete años de prisión a los ex consejeros socialistas José Antonio Viera Chacón (Empleo) y Francisco Vallejo Serrano (Innovación); a seis años de prisión a la ex consejera socialista de Economía Carmen Martínez Aguayo; a nueve años de inhabilitación a Manuel Chaves González, ex presidente de la Junta de Andalucía, ex presidente del PSOE y ex presidente de la federación andaluza del PSOE, y a otros nueve años de inhabilitación a los ex consejeros socialistas Magdalena Álvarez Arza y Gaspar Zarrías Arrévalo.

– Que entre los independentistas catalanes, a los clásicos y sempiternos casos de Jordi Pujol i Soley, Artur Mas i Gavarró, Carles Puigdemont y Casamajó y Quim Torra i Pla, hay que sumar 10 nuevos diputados de JxCat, ERC y la CUP, enredados en la Justicia y que pueden ser condenados a cárcel, inhabilitación y multa: Laura Borrás, presidenta del Parlament, acusada de prevaricación, malversación, fraude electoral y falsedad documental; y por otros delitos, tales como desobediencia, malversación, prevaricación, desórdenes públicos y revelación de secretos, están, en distintas causas y acusaciones, Roger Torrent Ramió, Eusebi Campdepadrós i Pucurull, Josep Costa i Roselló, Adriana Delgado Herreros; Meritxell Serret Aleu, Lluís Puig i Gordi, Pau Juvillá i Ballester, Dolors Sabater Puig, Laia Estrada Cañón, Josep Maria Jové i Lladó, Lluís Salvadó i Tenesa, Victor Tarradellas Maré y Francesc de Dalmases Parella.

– Que Unidas Podemos, el partido de Pablo Iglesias, se ha convertido, sumando el número total de activos, en la formación política con más cargos públicos imputados de toda España.

Que en este lapso de tiempo analizado no ha habido ningún programa especial de televisión, exclusivas, imágenes de los arrestos, documento gráfico sobre los imputados, ni campaña viral sobre ellos. Ni una sola imagen, vídeo o exclusiva de ningún político de izquierdas ó independentista saliendo esposado o acompañado por la policía de quienes, sin embargo, logran siempre esas mismas exclusivas del arresto, detención e introducción en el vehículo policial con la mano del policía sobre la cabeza del detenido para que no se dé un golpe con el marco de la puerta, registros judiciales y horarios de entrada y salida al juzgado de cualquier político de derechas.

Sume el lector el nulo eco mediático ante el silencio de todos los dirigentes de Podemos (que llevan un año violando su propio código ético al mantener en sus cargos públicos a los imputados Alberto Rodríguez, Isabel Serra, Rita Maestre, Guillermo Zapata, Carlos Sánchez Mato, Celia Mayer Duque y Rommy Arce) para no decir ni una palabra sobre las acusaciones por corrupción en su partido.

Ahora se entiende mejor por qué el PSOE, UP, Compromís, ERC y el resto de partidos independentistas y de extrema izquierda quieren controlar el poder Judicial y por qué 2.500 jueces pertenecientes a la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), Asociación Francisco de Vitoria (AJFV) y Foro Judicial Independiente (FJI) se han dirigido a la Comisión Europea exponiendo la “situación de riesgo claro de violación grave del Estado de Derecho” en España e instando a la Comisión a actuar ya en defensa del Estado de Derecho, garante del respeto de los derechos humanos, la libertad, la democracia y la igualdad, que son derechos fundamentales en la UE.