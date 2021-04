Por el bien de la Autonomía Madrileña, España, etc., Ayuso merece ganar las elecciones autonómicas mayo 2021 y gobernar por el mejor desarrollo

El martes, 4 de mayo 2021, se celebran las elecciones autonómicas madrileñas para cubrir 136 escaños, en las que, la actual presidenta de dicha autonomía, Isabel Díaz Ayuso del Partido Popular (PP) de España, por su excelente gobernación y gestión, y a pesar de los muy graves, continuos e injustos ataques que viene sufriendo, merece ganar dichas elecciones autonómicas y para hacer posible, para la autonomía madrileña, España, la nación española, la Unión Europea, los pueblos hispanos, ibéricos, “los pueblos de la Tierra” (como dice la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978), para los madrileños, españoles, ciudadanos de bien y por el bien; para hacer posible, trabajar políticamente por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, humano, integrador, emprendedor, eficiente, creativo, de juego, competencia y cooperación limpios, con seguridad, garantías y justicia justas, rentable-enriquecedor económica, social, humana, sanitaria, asistencial, medioambiental, ética, espiritualmente, etc.

En las pasadas elecciones autonómicas madrileñas anteriores, del domingo 26 de mayo 2019, con una participación electoral del 64,27% y para cubrir 132 escaños, estos fueron los resultados: PSOE (Partido Socialista Obrero Español), 888.218 votos, 27.31%, 37 escaños; PP, 719.852 votos, 22,23%, 30 escaños; Cs (Ciudadanos), 629.940 votos, 19,46%, 26 escaños; Más Madrid, 475.672 votos, 14,69%, 20 escaños; Vox, 287.667 votos, 8,88%, 12 escaños; Unidas Podemos Madrid, 181.231 votos, 5,60%, 7 escaños.

La actual presidenta de la autonomía madrileña, Isabel Díaz Ayuso, que se ha revelado con uno de los mejores dirigentes, responsables políticos, públicos, no solo de España, de la gran nación española, sino a escala internacional, fue propuesta, en su día, por el actual líder del PP, Pablo Casado y cuando era una desconocida, al igual que el excelente alcalde de Madrid, José Luís Martínez-Almeida.

Isabel Díaz Ayuso del PP de España, al frente de la Autonomía Madrileña, sabiéndose rodear de los mejores (ella dice, mejores que ella), contando activamente con la población y, sobre todo, con los sectores mas afectados y muy gravemente golpeados por la pandemia del coronavirus, viene aplicando, sin miedo y complejos, una política de centro-derecha, liberal-conservadora, responsable, rigurosa, competente, creativa, integradora, abierta y que ha convertido a la Autonomía madrileña en la primera de España en desarrollo, al superar a Cataluña y que viene perdiendo, muy gravemente, terreno por su muy grave extremismo, radicalismo, fundamentalismo, racismo, narcisismo supremacista, superiorista nacionalista, izquierdista, separatista, golpista, ilegal, anti-español, anti-nación española constitucional, etc., lo que, entre otras cosas, ha dado lugar a que miles de empresas hayan abandonado Cataluña, etc.; como estábamos diciendo, Isabel Díaz Ayuso, al frente del PP en la Autonomía madrileña, la ha convertido en la primera autonomía española que mas aporta al Producto Interior Bruto (PIB) español, a la riqueza de España, que mas contribuye a la solidaridad territorial española constitucional, que, mas y mejor, potencia a la sociedad civil, su mejor dinamismo, emprendimiento, desarrollo, etc., al bajar los impuestos, al aplicar un buen y eficiente gasto público (creación del “Hospital de Emergencias Enfermera Isabel Zendal”, etc.), al atraer muy importantes inversiones, empresas, al fomentar el empleo, la mejor competencia, productividad, cooperación, apertura, creatividad, etc. de Madrid Autonomía, etc.

La encuesta de la prestigiosa empresa española consultora de investigación social y comunicación, “GAD3” de Narciso Michavila, realizada para el diario español “Abc”, ha dado los siguientes resultados para las elecciones autonómicas madrileñas del martes 4 de mayo 2021 y cuya mayoría absoluta esta en 69 escaños (numero de escaños en juego: 136): PP, 43,3%, 62-63 escaños; PSOE, 23,2%, 33-34 escaños; Más Madrid, 12,8%, 17-19 escaños; Vox, 8,4%, 12 escaños; y Unidas Podemos 7%, 10 escaños. Como se puede verificar, PP junto a Vox se harían con mayoría absoluta del parlamento madrileño al sumar entre 74-75 escaños.

El extremista Gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, de forma extremista, politiquera, partidista y sectaria, no hizo caso a las advertencias, en enero y febrero 2020, de organismos nacionales e internacionales, de responsables, expertos públicos de España, Europa, Occidente, etc., sobre los peligrosos, para el contagio del coronavirus, de celebrar actos públicos, manifestaciones, concentraciones, etc. En estas condiciones, de forma muy irresponsable, convocaron todo tipo de actos, acciones publicas y masivas con motivo del “Día Internacional de la Mujer” (antes, “de la Mujer Trabajadora”) del 8 de marzo 2020/8M. Lo cual dio lugar al contagio del coronavirus de varias ministras de dicho Gobierno PSOE, Unidos Podemos y de la esposa del presidente de dicho Gobierno, que llevaban una pancarta en la manifestación en Madrid del 8M.

El que el extremista Gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, iglesias, etc. Cum Fraude, no haya tomado medidas a tiempo para combatir, de forma deontológica, responsable y rigurosa, el coronavirus; el pasarle, el muy grave problema del coronavirus, a las autonomías españolas, Europa, etc., ha dado lugar a que España sea una de las naciones del mundo mas golpeada: por el contagio y muerte por coronavirus por cien mil habitantes (en abril 2021, cuando se publica este escrito, llevan muertas, en España, mas de cien mil personas y más de 25.000 de estos muertos vienen siendo ocultados por el extremista Gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude); por la muerte de ancianos (del orden de 30.000) por coronavirus en residencias de la tercera edad; por el grave contagio de coronavirus del personal sanitario (mas de 86.000 en febrero 2021); por la corrupción en la compra de material, medios, etc. para compartir el coronavirus; por la mayor caída, muy grave caída del Producto Interior Bruto/PIB español (10,8% en 2020), la mayor desde la Guerra de Cuba (1995-1898) y la Guerra Civil española (1936-1939); por un grave cierre de empresas y autónomos (cientos de miles); por un grave aumento del paro general español (mas del 20% con los “Expedientes de Regulación Temporal de Empleo/ERTE”, cursos de formación, cese de autónomos, etc.) y paro juvenil español (mas del 40%), el mayor paro general y paro juvenil de la Unión Europea, etc.

Los extremistas de izquierda, nacionalistas y no nacionalistas, en contra de la democracia representativa constitucional española, del juego limpio y en plan narcisista, racista, supremacista, superiorista, nacionalista, ideologicista, culturista, fundamentalista, etc., han promovido, vienen promoviendo, extremistas, inadmisibles acciones violentas y antidemocráticas del tipo “Asedio al Parlamento“, “Ocupa-Rodea el Congreso”, ataques violentos a fuerzas democráticas españolas y constitucionales, etc., en Andalucía, Cataluña, Madrid, etc., que dieron lugar a numerosos heridos, una parte de ellos policías.

Conviene tener en cuenta que, en las elecciones autonómicas catalanas de febrero 2021, la participación electoral, debido a la pandemia del coronavirus, cayó, nada más y nada menos, que en 27,8 puntos, al pasar, de las elecciones autonómicas catalanas del jueves, 21 de diciembre de 2017, de una participación electoral del 79,09%, al 51,29% de domingo 14 de febrero 2021.

Llama mucho la atención que el presidente del Gobierno de España, PSOE Pedro Sánchez Cum Fraude, haya desplazado al candidato Número 1 del PSOE para la autonomía madrileña, Ángel Gabilondo, y venga actuando, en plan propaganda, contaminación, manipulación, embaucadora, intoxicadora, etc., como si él fuese el principal candidato del PSOE a las elecciones autonómicas madrileñas del 4 de mayo 2021.

Creo que, por el bien de la autonomía madrileña y España, la gran nación española, etc., Isabel Díaz Ayuso, al frente del PP madrileño, en justicia justa, merece ganar las elecciones autonómicas del martes 4 de mayo 2021, rodearse de los mejores y gobernar, como es debido, por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, humano, integrador, sanitario-asistencial, emprendedor, eficiente…, y frente al extremismo del Gobierno socialista-comunista de PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, ZP, Iglesias, Monedero, Errejón, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas nacionalistas, izquierdistas, separatistas, golpistas, antiEspaña, anti-nación española y su unidad, integridad constitucional, etc., y entre los que están los viejos y nuevos comunistas, izquierdistas, nacionalistas, etc., de los viejos y nuevos extremismos identitarios, guerracivilistas, separatistas, procastristas-chavistas, profundamentalistas iraníes, ETA-Bildu, los extremistas nacionalistas, izquierdistas, separatistas, golpistas, etc. catalanes, etc., y, exteriormente, el Foro neocomunista de Sao Paolo 1990 y sus antidemocráticos, extremistas regímenes, partidos, fuerzas, sindicatos, medios, instancias, movimientos, redes, etc., interiores y exteriores, y que vienen contando con el firme apoyo de Rusia putinista, China comunista, Irán fundamentalista islámico, Turquía erdoganista, etc.

El extremista Gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, es, con mucho, el mas extremista izquierdista de la Unión Europea (UE), donde la mayoría de los gobiernos, desde la constitución de la Unión Europea, vienen siendo de centro-derecha y los de izquierda, de centro-izquierda, moderados y que llegan a acuerdos con el centro-derecha, etc., por el bien de sus naciones, de la Unión Europea, del desarrollo democrático internacional, etc. Es bien significativo que el presidente de los Estados Unidos del Partido Demócrata, Joe Biden, no haya recibido, desde su toma de posesión (enero 2021), al presidente del Gobierno español, PSOE Pedro Sánchez, etc. Cum Fraude, marketing, propaganda contaminadora, manipuladora, embaucadora, guerracivilista, fomentadora de odio, divisiones, exclusiones, enfrentamientos…, todo vale por el poder, muy injustos privilegios, la descalificación, deslegitimación, persecución y liquidación-linchamiento de sus principales adversarios, competidores y críticos, etc.

Recordemos que el Parlamento Europeo, en setiembre 2019 y por amplia mayoría, aprobó poner en marcha, en toda Europa, un amplio y diverso plan de denuncia de los regímenes totalitarios nacional-socialistas/nazis, fascistas y socialistas-comunistas. Sin embargo, en España, la nación española, el Gobierno extremista socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, etc., Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, con el apoyo de sus socios extremistas nacionalistas, socialistas-comunistas, izquierdistas, etc., decidió, aprobó criticar a los regímenes totalitarios nacional-socialistas/nazis, fascistas, etc., que, desde hace tiempo, no tienen ninguna presencia en Europa, pero no a los regímenes totalitarios socialistas-comunistas…

La Comunidad Autónoma de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso del PP, ha recibido, el 18 de marzo 2021, el “Premio Región Emprendedora Europea 2021-2022”, concedido por el “Comité Europeo de las Regiones (CdR)” y debido, entre otras cosas, al “espíritu emprendedor para una recuperación sostenible”. La presidenta Isabel Díaz Ayuso ha agradecido el premio, al señalar que se concede a una región con políticas liberales basadas en la bajada de impuestos y que le han permitido que Madrid sea el “motor de España”. Isabel Díaz Ayuso ha destacado, también, la labor de los ciudadanos de Madrid, “que vienen de todos los rincones del mundo”. “Somos una región integradora, no importa de donde se viene” y ha añadido que, frente a las subvenciones, se promueven los incentivos y el emprendimiento. Es bien significativo lo poco que se informó en España sobre este premio.

¡Ojo, mucho Ojo!, una cosa son las encuestas y otra la realidad-práctica real, y, máxime, en época de la pandemia del coronavirus y que tiene en España a una de las naciones mas golpeadas del mundo por esta enfermedad y sus consecuencias muy negativas. Por ello, el centro-derecha y la derecha españoles no deben fiarse del éxito de las encuestas y deben trabajar, mucho y bien, hasta el cierre de la campaña electoral, para que haya una gran participación electoral y no se pierda ningún voto.



Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes, 19-04-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino largo, Camino de nuestras vidas en el más acá y más allá por El Bien – Camiño longo, Camiño das nosas vidas no máis acó e máis alá polo Ben…