Bernardo Vicente Cebollero: «¡Salud!, ¡chin, chin!, por una feliz vacunación»

Aunque, ahora, según algún medio de comunicación parece ser que, la mayor preocupación y temor de los aragoneses es Igor «el ruso», hoy al ver a un anciano haciendo una foto con su móvil a un letrero que colgado en el escaparate de un comercio indicaba la dirección telemática y telefónica oficial para pedir cita de vacunación COVID, me ha impulsado a escribir esta carta indignado ante las acusaciones y afirmaciones por parte de algunos estúpidos, culpando a las personas mayores de incapacidad para la utilización de los medios informáticos en averiguación del día, hora y lugar para su vacunación correcta. Después de lo experimentado en relación a ese supuesto servicio que nos ofrece el SALUD sobre la vacunación COVID, creo que es obligatoria, al menos, una disculpa pública por parte del Gobierno de Aragón hacia esos ciudadanos mayores, porque la que no sabe, la que no puede, o la que no cuenta con los medios adecuados, con la capacidad suficiente, o con el personal idóneo para dar el servicio que todo contribuyente se merece es la Administración Pública, y por lo tanto, en este caso concreto, el Servicio de Salud del Gobierno de Aragón por un servicio que no responde técnicamente ante las demandas requeridas por todo el personal necesitado, vecindario que no tendrá más remedio que, de momento, conformarse con la leyenda de San Jorge y con los sueños más la mala leche del poco aireado Lucientes.