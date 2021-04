Sin vergüenza=sinvergüenza

Hay que tener muy dura la cara y poca vergüenza; es decir: ser un sinvergüenza, para publicar en el Boletín Oficial del Estado (BOE) la derogación del artículo 315 apartado 3 del Código Penal, anteponiendo un preámbulo, una morcilla, que dice textualmente:

“Con la crisis como oportunidad, desde la llegada al Gobierno del Partido Popular en diciembre de 2011, se inició un proceso constante y sistemático de desmantelamiento de las libertades y especialmente de aquellas que afectan a la manifestación pública del desacuerdo con las políticas económicas del Gobierno”.

Esta ignominia impropia de democracias, este uso del BOE como arma arrojadiza, con la Corona como participe forzosa del atropello normativo, la ha escrito y publicado el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y su socio comunista en el Gobierno, Unidas Podemos (UP), añadiendo que:

“La reforma laboral, que prácticamente excluyó la negociación colectiva de los trabajadores y que devaluó o directamente eliminó otros muchos de sus derechos, no pareció suficiente y por ello se reforzaron, con ataques directos, todas las medidas que exteriorizaron el conflicto, utilizando la legislación en vigor, como la Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de seguridad ciudadana, y el artículo 315.3 del Código Penal, en el corto plazo, y trabajando, en el medio plazo, para desplegar un entramado de leyes que asfixian la capacidad de reacción, protesta o resistencia de la ciudadanía y de las organizaciones sindicales, hacia las políticas del Gobierno”.

Nunca se había visto que un Gobierno utilizase El BOE, y la firma del Rey, para atacar a un partido que cuando gobernó con mayoría absoluta propuso un proyecto de ley que aprobaron democráticamente las Cortes Generales para evitar que muchos piquetes practicaran el matonismo sindical e impidieran el ejercicio del derecho al trabajo, tan fundamental como el derecho a la huelga pacífica.

Y con esta tropelía en plena crisis social, económica y sanitaria por la pandemia, en la recta final de la campaña electoral para las elecciones a la Comunidad de Madrid, el sectarismo del Gobierno PSOE-UP y sus constantes mentiras, maniobras torticeras, apropiaciones indebidas de las instituciones al servicio exclusivo de su proyecto banderizo, siembra de odio y creación de un “cordón excluyente” para orillar y silenciar la vida política y parlamentaria de partidos constitucionalistas, pretenden que nos creamos a pie juntillas la autoría de cartas mataselladas con amenazas de muerte y balas de diferente calibre enviadas al ministro del Interior, a la directora de la Guardia Civil y a Pablo Iglesias Turrión.

Cartas cuyo contenido, a juicio de expertos y personal de Correos, hubiese sido detectado indefectiblemente por los sistemas de control que tiene instalados la empresa pública estatal desde los tiempos de ETA y por el aumento de todo tipo de tráfico en los últimos años. Desde entonces, los centros de tratamiento de Correos tienen escáneres automatizados de alta velocidad para cartas y paquetería. Estos aparatos detectan el artefacto sospechoso y dan inmediatamente la alarma para su posterior control, impidiendo que llegue a destino. Y resulta que las tres misivas no sólo superaron sin problema esos controles sino que, además y en el caso del pequeño Marlaska y María Gámez Gámez, también rebasaron el escáner obligatorio del Ministerio del Interior y el de la Dirección General de la Guardia Civil.

Luego vino el paripé de Iglesias en el debate de la SER, su retirada y la de los representantes del PSOE y Más Madrid, y la aparición de Marlaska y Gámez en el primer mitin de Gabilondo tras el vodevil, en plan estrellas y víctimas. Patético. Una puesta en escena para anular los demás debates pactados, cercenar la campaña y movilizar a sus descreídas huestes, desencantadas de tanta mentira, manipulación, falsificación y descaro. Un delirio sin límites porque tan burda maniobra solo tiene una explicación: que ha sido una argucia para intentar cambiar el signo de las urnas, acusar a Vox sin ninguna prueba, convertir las elecciones (más parecidas a generales que regionales) en un duelo entre demócratas (ellos: PSOE, Más Madrid y Unidas Podemos) y fascistas (los demás), atizar el odio y el guerracivilismo y evitar, si fuera necesaria la suma, que el PP gobierne con apoyo de Vox. ¿No le suena a rancio, sabido y vivido?

Los funcionarios ministeriales y las empresas que trabajan para los ministerios saben que la correspondencia dirigida a los ministros y altos cargos pasa por los escáneres de rayos X y que cada ministerio dispone de un equipo de guardias civiles o policías nacionales para estos casos.

Si el envío fuera cierto y no una patraña, la policía nacional y la guardia civil hubieran investigado inmediatamente su procedencia sin hacerlo público ni remitirlo a los medios de comunicación para no entorpecer el trabajo de los investigadores. Y para enredarlo más, el jefe de Seguridad de Correos, Javier Pumares, ha escrito una carta a los sindicatos, en respuesta a otra de éstos en la que expresan su “extrañeza” por la llegada a destino de las tres cartas, en la que dice “que han sido recuperadas las imágenes grabadas en el Centro de Tratamiento Automatizado de Madrid (Vallecas), e informa que se ha abierto una investigación a la empresa que tiene adjudicada su seguridad, INV Vigilancia, para depurar responsabilidades por el hecho de que los controles no interceptaran las cartas” porque, tras el análisis de dichas imágenes, “se comprueba que los tres sobres fueron matasellados e inspeccionados sin que el operador de servicio fuera capaz de detectarlos”.

¿Es creíble esta versión de Correos cuando su actual presidente, el militante socialista Juan Manuel Serrano Quintana, fue nombrado a dedo por Pedro Sánchez Pérez-Castejón el 25 de julio de 2018, habiendo sido hasta el día antes Jefe de Gabinete de la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE? “Cui prodest”.

¿Qué tiene preparado el PSOE para los días 1,2 y 3 de mayo? porque las contumaces mentiras de Sánchez, sus trapacerías y todo este proceder tendrán continuidad hasta el 4 de mayo y corroen el sistema democrático que nos dimos con la Constitución de 1978 y que, con la participación de los independentistas, conducen a una quiebra de la convivencia y a que se cumpla el refrán de que “quien siembra vientos…

JORGE DEL CORRAL