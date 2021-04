José Manuel García Albarrán: «La incultura ‘progresista’ pisotea el lenguaje»

Cuando uno cree que ha superado el colmo de la sorpresa, del asombro o del estupor basta con escuchar o ver a algunos miembros y ‘miembras’ de esta nueva clase ‘zoopolítica’ para alcanzar ‘el pasmo’, al que la RAE define como “El asombro o sorpresa exagerada que impide a una persona hablar o reaccionar”

Sí, porque ‘pasmado’ se queda uno con el nivel cultural ‘insuficiente’ o sencillamente ‘nulo’ que muestran algunos, algunas o ‘algunes’ padres y ‘madres’ de la Patria.

La escritora y Marquesa De Sévigné (1626-1696) dijo:

“Hay palabras que suben como el humo, y otras que caen como la lluvia”.

Sinceramente, si yo estuviese dentro de esa ‘privilegiada clase política’ que se lleva más de 100.000 € al año, que vive en palacios, pisos o mansiones de lujo, que se desplaza en coche oficial con chofer y viaja en avión en ‘clase business’, se me caería la cara de vergüenza al verme en televisión o escuchar en la radio mis intervenciones que solo denotan una flagrante incultura y un paupérrimo (superlativo de pobre) y misérrimo (sinónimo de paupérrimo) vocabulario.

Claro que para que ‘se les caiga la cara de vergüenza’ es -condición ‘sine qua non’- tenerla y dudo mucho que algunos, algunas o ‘algunes’ sepan lo que es eso.

Aunque el rico refranero español nos dice que… “Para muestra, basta un botón” voy a exponer unas cuantas “muestras”, que dejo al sabio criterio de los lectores juzgar…

Sr. Sánchez, “doctor” en Derecho y Presidente del Gobierno de España, no estaría de más que cuando le escriban un discurso para leerlo en público, lo estudiara antes un poco al objeto de preguntar lo que no sepa o no entienda.

Y lo digo porque en informática obtuvo un ‘insuficiente’:

Recuerda lo de los “100 mega Pix” -que con cara de asombro repitió dos veces- en vez de leer BIPS (Billion of Instructions Per Second) ¡Además riéndose de su propio desconocimiento!

En literatura obtuvo un ‘suspenso’:

Al afirmar públicamente… “En una ciudad como Soria, que es cuna de un gran maestro como Antonio Machado” -Antonio Machado era sevillano- simplemente porque nació en Sevilla (1875) no en Soria.

En pronunciación del inglés obtuvo otro ‘insuficiente’:

Porque leyendo dijo:

“En la Universidad ‘Yob Hojkins’

-fonética- refiriéndose a la Universidad Johns Hopkins, ante el estupor y ‘risitas’ de los asistentes.

En Gramática, a pesar de su alegría al usar esas palabras ‘tan escogidas’ -que dejan con la boca abierta ‘al gran pueblo’- obtuvo otro ‘suspenso’:

Porque pisoteó el lenguaje en el Congreso cuando dijo…“Ustedes…todos los miembros y ‘miembras’ de la oposición…” lo que provocó cruces de miradas y murmullos generalizados incluso entre los de su propio partido.

¿Concesiones gramaticales a sus socios, socias y ‘socies’?

¡Sinceramente Sr. Sánchez creo que se debería exigir algo más!

Claro que con estos ejemplos referidos al Presidente… qué no vamos a encontrar entre sus adláteres.

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y “portavoz” del gobierno, ha liquidado los mares y océanos de todo el mundo mundial con una ‘magistral frase’ al decir que…

“Es que es… como el agua y la sal, que no pueden mezclarse”

¡Y se quedó tan ancha!

Manuel Castells, ministro de Universidades, patina estrepitosamente al afirmar en el Senado que: “Leopoldo Alas Clarín -autor de ‘La Regenta’-fue fusilado siendo rector de la Universidad de Oviedo.

Mire Ud. señor Castells, este eminente escritor y jurista español nació en Zamora en 1852 y murió en Oviedo en 1901, tras no superar la tuberculosis.

¿La “memoria histórica socialista’ consiste en falsear datos? o se refería Ud. a su hijo

Leopoldo Alas Argüelles, error de bulto que creo que no ha corregido hasta la fecha.

Pero la guinda del pastel y el ’Oscar’ a la estupidez dialéctica se lo lleva Irene Montero, ministra de ‘Igual dá’, cuando en un mitin de barrio con el ‘macho alfa’ presente y ante ‘varios vecinos’ emplea ‘unos palabros’ inexistentes para llevar al límite de lo grotesco su afán de imponer ese llamado ‘‘lenguaje inclusivo”, un invento de su nuevo ministerio para justificar su existencia y los casi 500 millones de euros que le cuesta al erario publico.

Razón por la que voy a obviar repetir su ‘ridículo’, ‘esperpéntico’ y ‘estrafalario’ discurso que para nada ayuda a esos colectivos que dice defender y representar.

Señores políticos (genérico) permítanme que concluya este artículo, por si alguno de ustedes tiene la ocasión de leerlo, exponiendo una ‘pincelada gramatical’ que, a mi modesto entender, le puede servir a más de uno.

La Semántica lingüística se encarga de estudiar la denotación y connotación de las palabras.

La ‘denotación’ expresa la relación entre la palabra y aquello a lo que se refiere.

La ‘connotación’ expresa la relación entre una palabra y su significado de acuerdo al contexto.

Pues bien, procuren no pisotear nuestro idioma -hablado por más de 600 millones de personas en todo el mundo-

e intenten enriquecer su lenguaje aprendiendo nuevos vocablos, expresiones y giros lingüísticos para que la denotación sea la correcta y la connotación sea comprensible y acorde al contexto.

Y para finalizar les dejo esta frase atribuida al literato y filósofo danés Sören Aabye Kierkegaard (1813-1855)

“Qué irónico es que precisamente por medio del lenguaje un hombre pueda degradarse por debajo de lo que no tiene lenguaje” –

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado