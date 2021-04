Luis Ortiga: «El Presidente del Gobierno ignora una carta pública sobre la injusticia con las largas carreras de cotización»

Con gran pesar, debo comunicar que el presidente del Gobierno, a pesar de haber transcurrido los 30 días de plazo máximo establecido por Presidencia del Gobierno, no ha respondido a la carta pública que le envié el pasado 28 de marzo, relativa al trato discriminatorio, injusto e indigno que recibe el colectivo de personas jubiladas de forma anticipada que cuentan con 40 o más años de cotización, el cual sufre penalizaciones que reducen su pensión para toda su vida, como una suerte de cadena perpetua.La citada carta pública ha tenido, y continúa teniendo, una gran repercusión en los medios. En prensa, con su publicación íntegra o parcial en numerosos periódicos así como reportajes. En televisión, con participación en diversas entrevistas. Asimismo, en el plano político, fue leída íntegramente como única defensa de una Proposición no de Ley presentada y aprobada en el Parlamento Autonómico de Castilla La Mancha para la derogación de los coeficientes reductores que sufre este colectivo.

Asimismo, su difusión y aceptación en las redes sociales está siendo muy significativa.

Pues bien, hasta la fecha, el presidente del Gobierno ha optado por no responder y, en consecuencia, ignorar a este numeroso colectivo, presente y futuro, con largas carreras de cotización.

En esa misma línea de desprecio, la última comparecencia del ministro de Seguridad Social ante la Comisión del Pacto de Toledo ha resultado ser un nuevo ninguneo a este colectivo. El ministro continúa sin presentar el informe sobre largas carreras de cotización, cuyo plazo de entrega ya había vencido el pasado 18 de febrero. Ante la reclamación de dicho informe por parte de varios grupos parlamentarios, con especial vehemencia y dureza por parte de «Unidas Podemos» y «En Comú Podem» se limitó a pedir «paciencia». Pide más paciencia a un colectivo que lleva años penalizado y al que el factor tiempo, por motivos obvios, juega gravemente en su contra. Además, dijo el ministro (justo después de asegurar que el informe ya estaba «casi» finalizado) que ahora habrá que debatir qué debemos entender por largas carreras de cotización. Es realmente patético!

Esta situación de abandono no pasa desapercibida en las redes sociales. Cada vez se alzan más y más voces que no entienden que, además de recibir este colectivo un trato claramente discriminatorio, el ministro Escrivá no considere la diáfana recomendación número 11 del propio Pacto de Toledo, referida a la Contributividad (debe haber relación equilibrada entre esfuerzo -años de cotización- y prestación -pensión-), así como que, desde los diferentes Gobiernos se haya ignorado, desde hace años, el claro apoyo de las instituciones a la derogación de los coeficientes reductores en largas carreras de cotización (15 Parlamentos Autonómicos, Congreso, Senado así como numerosas Diputaciones y Ayuntamientos amparan, con aprobación de Proposiciones no de Ley y Mociones, la reivindicación de la asociación ASJUBI40, de derogación inmediata y total de los coeficientes reductores).

Espero que el Gobierno entre, de una vez por todas, en razón y recupere el sentido común para resolver, de forma inmediata, esta injusticia e indignidad que sufre este numeroso colectivo compuesto por cientos de miles de personas.