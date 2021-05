José Maseda García: «¿Es nuestra izquierda actual democrática?

Nos han vendido que es la defensora de la democracia por lo que la pregunta parece no tener sentido pero algunas de sus actuaciones manifiestan lo contrario, en la campaña de Madrid hemos visto tirar piedras a las personas que en el uso de su libertad estaban oyendo las ideas de otro partido, comprobamos con estupor las actuaciones de ciertos periodistas de izquierdas discriminando a los que no piensan como ellos, vemos como en la manifestación sindical que se supone es una representación de todos los trabajadores españoles ondean solamente las banderas republicanas e incluso algunas comunistas y ninguna española, insultan llamando fascista a todo aquel que no comulga con su ideología y en las redes manifiestan directamente odio hacia el que discrepa…

No son anécdotas, constituyen un verdadero peligro ya que están creando una sociedad donde impera el pensamiento único que definió Schopenhauer el cual rechaza al disidente, son los nuevos inquisidores.

La democracia es todo lo contrario, se nutre de las opiniones de todos, las respeta y sabe que la verdad es poliédrica por lo que los distintos puntos de vista la enriquecen.

Nuestra izquierda actual se está convirtiendo en un peligro para nuestra libertad, otra vez han elegido el camino totalitario del neocomunismo en lugar de la socialdemocracia, como son incapaces de resolver los problemas de la gente, aplican la doctrina de la lucha pero ahora no es la lucha de clases, sino la lucha entre hombres y mujeres, entre derechas e izquierdas, entre católicos y otras religiones, entre familias tradicionales y otras pero sobre todos entre franquistas y no franquistas, esta es su trinchera preferida.

Aclaro que es la nueva izquierda española ya que la de Felipe González como tenía un proyecto de mejora potente de la sociedad como introducirnos en la Unión Europea, desactivar los golpes de estados, construir autovías, el Ave, la Expo de Sevilla, las Olimpiadas de Barcelona, construcción de nuevas universidades, ampliación del seguro sanitario…. no necesitó tales artimañas. Me asombra ver como la nueva izquierda quiere cobrar peaje en las autovías que construyó la verdadera izquierda.

Como su trinchera estrella es la división entre españoles por la batalla de sus abuelos, voy a centrarme en ese tema.

Todo lo empezó un inútil, un amigo me previno sobre los tontos diciéndome que eran más peligrosos que los malos, no lo creí hasta que he visto el destrozo que pueden hacer, estoy pensando en un presidente de cuyo nombre no quiero acordarme como decía Cervantes.

Como no son conscientes de sus limitaciones se rodean de inútiles y lameculos para recibir halagos llegando a pensar que son el ombligo del mundo. Suena en mi mente uno que definía la reunión de su jefe con otro presidente como un acontecimiento histórico universal, no es para reírse, ya que la que profirió semejante estupidez es muy inteligente tanto es así que lleva años viviendo como una reina a costa de nosotros como otros miles de personajes semejantes de la fauna nacional.

Claro que son peligrosos, ha conseguido enfrentarnos por algo que sucedió hace casi un siglo, introdujo en la sociedad un virus más peligroso que el Covid, el odio contra el que no existe vacuna.

Me quedo estupefacto cuando veo sus estragos en las redes sociales, jóvenes peleándose por enfrentamientos habidos entre sus abuelos los cuales decidieron posteriormente resolver de forma pacífica mediante un acuerdo reflejado en la Constitución.

Lo único que me consuela es creer que lo utilizan como válvula de escape para no pensar en la situación en la que están, salarios de miseria,la inseguridad en el empleo,los alquileres muchas veces inalcanzables lo que les hace tener que compartir piso como hacíamos en la postguerra, la imposibilidad de acceder a viviendas sociales ya que somos los últimos de la fila porque mientras Holanda dedica el 30% del parque de vivienda de alquiler a dicha modalidad y así hasta 20 países más, España junto a Rumanía sólo tienen el 1,5% siendo las penúltimas delante de Letonia que tiene un 0,4% y a este triste panorama añadimos que el paro juvenil ronda el 37% lo que provoca que muchos de ellos van a tener que emigrar después de haberse dejado los codos haciendo carreras como medicina, ingeniería, etc

Si luchar las batallas de sus abuelos les sirve de consuelo que le vamos a hacer, mejor que otro tipo de evasiones mucho más peligrosas. No me harán caso pero creo que deberían analizar las causas de su situación, buscar a los culpables y pedirles responsabilidades.

Ni siquiera nuestra generación luchó esas batallas, teníamos que levantar, junto a nuestros padres, el país; había muchas cosas que hacer, resolver el problema del agua, la electricidad, infraestructuras, construir y construir, no se terminaba nunca, pisos, colegios, universidades, ambulatorios, hospitales.., como se dice en Andalucía una jartá de cemento y hormigón. Los pocos ratos libres los dedicábamos a jugar al fútbol o a ver a nuestro equipo, a irnos de vinos con nuestros amigos, organizar guateques e intentar comernos una rosca cosa muy difícil en aquella época.

Vimos a la generación de la guerra convivir sin problemas entre los que habían luchado en bandos opuestos, miento, la liaban cuando eran de equipos de fútbol contrarios. Demostraron ser unos españoles de bien, eran valientes, generosos, solidarios, trabajadores pero nunca rencorosos, sabían bien que el odio mata, tanto es así que decidieron firmar la Constitución del 78 que tiene como principio el perdón como motor de la historia.

No tengo televisión, lo hago por salud mental pero para no desconectarme miro en el teléfono algunos vídeos antes de acostarme y en ocasiones me arrepiento, no puedo evitar alterarme al observar algunos de los ejemplares de nuestra fauna ibérica, hay uno que tiene casi un millón de seguidores que maltrata a las mujeres en público, desea la muerte de los ancianos y encima lo utiliza la izquierda como modelo. !Qué bajo que ha caído esta izquierda ! Con la falta que hace una corriente ideológica que defienda de verdad a los más desfavorecidos y no a todo tipo de cantamañanas. Ahora el que se lleva el nobel es un periodista de cuyo nombre tampoco quiero acordarme, yo le llamo el enteraó, se ve que la criatura ha leído mucho lo que no sé es si ha comprendido algo. Rezuma odio aunque espero por su salud mental que sea sólo una pose porque tiene el peligro de autoenvenenarse cuando habla, parece que que es el salvador de la clase trabajadora, no conozco su trayectoria, no sé si ha creado alguna asociación o algún sindicato, palabra que me produce urticaria ya que no puedo evitar pensar en Marcelino, un ídolo para mí, menos mal que se ha evitado ver las mariscadas, la coca y la putas, él que fundó Comisiones Obreras a base de esfuerzo,sacrificios y cárcel, sindicato al que he tenido el honor de estar afiliado hasta mi jubilación; se me va la pinza, a lo que voy, ¿habrá leído el enteraó lo de dijo Marcelino sobre la ley de amnistía ?, supongo que sí lo que dudo es que lo haya comprendido, dada mi tendencia a repetir voy a hacerlo; en el debate celebrado en el Congreso de los diputados el 14 de Octubre de 1977 de forma literal dijo “…la amnistía es una política nacional y democrática, la única que puede cerrar este pasado de guerras civiles y de cruzadas..”

Veo con asombro que unos revolucionarios de papá y Iphone le enmiendan la plana a alguien que se enfrentó abiertamente a Franco y que prefirió estar en la cárcel teniendo la posibilidad de vivir en el extranjero.

Por otro lado los franquistas votaron en las Cortes disolverse, para que se me entienda, irse a casa sin cobrar, repito votaron perder su chollo, sé que algunos no lo creerán viendo a nuestros diputados cobrando dietas y desplazamientos después de haber votado sus señorías tenernos encerrados en casa por la pandemia.

¿Y todo para qué, es que se habían vuelto majaras, es que no les gustaba el poder, es que no les interesaba la pasta, es que no les agradaba estar rodeados de lameculos..? que gente más rara, hoy estarían todos en el psicólogo. Esto va a ser difícil de explicar, eran otros tiempos no había llegado el pelotazo, valorábamos a las personas por su honradez, nos lo habían inculcado nuestros padres desde que nacimos con la frase sagrada: somos pobres pero honrados, tú siempre con la cabeza bien alta, que nadie tenga que decir….También nuestros maestros nos dieron la vara con frases de nuestros clásicos, eran muy persistentes, todos los lunes nos ponían en la pizarra una máxima moral ( perdón por lo de moral ya sé que no está de moda ), ver toda la semana la misma frase te marcaba, eran además frases muy fachas como: “sábete, Sancho, que no es un hombre más que otro sino hace más que otro”, “Al Rey, la hacienda y la vida se ha de dar, pero el honor es patrimonio del alma, y el alma sólo es de Dios “

Así hemos salido de taraos, nos enseñaron a pensar estos maestros fachas y a valorar a la gente por lo hace y no por lo que dice así que cuando vemos a presidentes tóxicos que no hacen nada por los trabajadores y se dedican sólo a la propaganda y a enchufar a amiguetes en todo tipo de chiringuitos que pagamos todos nos damos cuenta.

A lo que voy, si los franquistas se hicieron la harakiri y la oposición hizo el esfuerzo enorme de perdonar para que las nuevas generaciones tuviéramos democracia, es decir pasáramos de la ley franquista a la ley democrática, quiere decir que ambos colaboraron en el parto, por lo tanto todo aquel que se considere demócrata tiene que defender el acuerdo y a los firmantes del mismo piense lo que piense; eso no quiere decir que no tenga opinión sobre la República, la maldita guerra o la Dictadura, yo tengo la mía y creo que la República fue un soplo de aire fresco en aquella España retrasada e injusta, que se malogró por culpa de algunos dirigentes que no se enfrentaron a los disturbios lo que provocó el miedo en la población e indujo a muchos a pensar que había que defenderse ya que el Estado no lo hacía, que hubo una guerra en la que muchos lucharon por sus ideales a los que respeto, tanto a los que lo hicieron pensando que el comunismo era la solución a sus males como a los que se enfrentaroan a él, a la división de España y a la defensa de su religión; para mí todos son dignos de admiración, se vieron envueltos en la tragedia, sufrieron la postguerra, reconstruyeron el país y como colofón contruyeron un cortafuegos contra el odio que nos permitió a nosotros, sus hijos, jugar, estudiar, ir a guates y hasta casarnos sin tener en cuenta el bando en el que habían estado nuestro padres.

Repito, esta democracia tiene padre y madre, los franquistas y la oposición, por lo tanto todo demócrata debe respetar a ambos, yo agradezco a Franco lo que hizo por los trabajadores y manifiesto siempre que puedo mi agradecimiento, lo hago, entre otras cosas por las máximas morales de mis maestros pero respeto a aquellos que manifiestan sus simpatías por el comunismo cantando la internacional y me opondría a que sacaran a Carrillo de su tumba y mira que no es santo de mi devoción, los profesores nos contaron la anécdota del emperador Carlos al cual al informaron que habían encontrado la tumba de Lutero y le solicitaron qué debía hacer con ella, respondIó con la dignidad de un emperador que él luchaba contra los vivos; las comparaciones son odiosas por lo que no quiero comentar el comportamiento de otros que se creen emperadores, prefiero no entrar al trapo y mira que la tentación es grande.

Aunque a la nueva izquierda le parezca paradójico, los auténticos demócratas deben respetar a los franquistas ya que colaboraron de manera muy activa a traerla y están demostrando honrar el acuerdo reflejado en la Constitución.