José Manuel García Albarrán: «Resultado esperado y huída subvencionada»

Ya vimos en el previo a las elecciones madrileñas las encuestas que anunciaban un claro triunfo de la derecha, personificado, dirigido y liderado por Isabel Díaz Ayuso.

¡Ojo! ha ganado el PP, pero repito ‘personificado en la ex presidenta y candidata Ayuso’ que ha barrido, sumando más votos y escaños (65) que PSOE, Más Madrid y que U-Podemos (58) es decir, que toda la izquierda junta, habiendo recogido a parte de los votantes de C’s que desaparece también del espectro político madrileño.

Y es que, Sr. Edmundo Bal, el reciente pasado ‘veletero’, inconstante y mudable de su partido, le ha condenado.

Apunte Sr. Casado, ‘no se engole’ por esta victoria que, aún siendo del PP no es suya, pero sí que puede aprovecharla para futuras ocasiones, aunque cambiando totalmente su política blanda y poco agresiva con el rival o rivales políticos.

Ya sabe que, para ellos, usted sigue siendo ‘un fascista’ lo mismo que el líder de la tercera fuerza política española. No siga cayendo en la trampa de la moción de censura y por su bien, el de su partido y el de nuestro País piense en unir toda la derecha, sin excepciones, y no en fraccionarla.

Sin embargo desde la izquierda, apoyados y alentados por ‘sus encuestas particulares’, que para eso ha quedado el CIS del manipulador Tezanos, aún manejaban unos resultados que salvasen esa nefasta campaña del PSOE quien, en términos taurinos podríamos decir que echó a la plaza un ‘segundo espada’ para lidiar en un cartel en donde había ‘una primer espada’ de mucho peso.

El ‘hermano Gabi’ como al parecer le llamaban en el convento de frailes corazonistas, no pudo defender a su manera la candidatura ni su lema de “Soso, Serio y Formal” y le forzaron a jugar un esperpéntico papel, mostrándose unas veces triste, otras con una fingida indignación y otras, sin duda inducido por su presidente, con una ‘servil’ actitud hacia los socios comunistas…

“Pablo, nos quedan 12 días”.

¡Desde luego como profeta, ‘hermano Gabi’, no tiene precio!

Su jefe, el Presidente Sánchez, empezó asumiendo el protagonismo para alimentar su ‘egolatría’ y su ‘narcisismo patológico’, pero al ver el cariz que iban tomando las encuestas, desapareció de escena escondiéndose en Moncloa y dejándole solo como al ‘payaso tonto’ del circo…

Sí… ese que se llevaba todas las bofetadas del ‘payaso listo’ y además sin rechistar.

<<Y dicho esto, Sr. Gabilondo, le envío mi más sincero deseo para su pronta recuperación y alta hospitalaria>>

No han podido engañar, ni con las cartas ficticias, ni con el lenguaje de confrontación guerra-civilista de ‘la miliciana’ Lastra, ni con los insultos a la máxima opositora y ‘primera espada’ del cartel, ni a una gran mayoría de ese ‘pueblo madrileño’ serio y trabajador que ya está harto de los ataques permanentes de este gobierno mentiroso, desagradecido y envidioso, que ha sido capaz de acusarle de todo ‘con tal de pillar cacho’.

Pero quiero enviar mi última recomendación -no merece más protagonismo- al ‘prestidigitador de votos’ Tezanos, director del CIS por obra y gracia de Sánchez. Antes de expresar su menosprecio a la valía intelectual de la Sra. Díaz Ayuso, debería leer su Currículo y valorar su trayectoria política que le da mil vueltas si no a todas, si a ‘varias ministras’ de su partido del gobierno.

¡Léanlo y después opinen!

En cuanto a su insulto a los madrileños que votan a partidos de derecha y especialmente a los votantes del PP, a los que denominó ‘tabernarios’, creo que para contestarle finamente aunque no se lo merezca, podríamos citar la frase del insigne músico alemán Ludwig van Beethoven…

“Nunca rompas el silencio si no es para mejorarlo”.

Aunque un personaje como usted, Sr. Tezanos, a lo mejor lo que se merecía es que le dijeran… “Porqué no te callas”

como le dijo el Rey Juan Carlos I al ‘militar golpista y dictador comunista’ Hugo Chávez.

Contemplamos la huida subvencionada de Pablo Iglesias, ex asesor del gobierno venezolano de Chávez y Maduro, ex profesor de la Complutense, ex vicepresidente segundo del gobierno, ex ministro de Derechos Sociales y Agenda 2030, ex candidato por UP para estas elecciones y aún secretario general de Unidas Podemos -hasta 2023- que comunicó ‘teatralmente’ su decisión de abandonar la política, tras el fiasco electoral y ante los aplastantes resultados de ‘la derecha’ y mejores resultados de sus odiados enemigos de ‘la ultraderecha’.

Sr. Iglesias, no nos creemos que se vaya de la vida política por decencia democrática, cosa que jamás ha tenido, si no que más bien se va porque su discurso, al igual que la canción de Rocio Jurado, “…se le rompió de tanto usarlo…” quedando destinado solo para unos cuantos ‘incondicionales’ y ‘estómagos agradecidos’ que vieron un filón en medrar en su partido unos años con la ‘política del engaño proletario’ aunque en su barrio de Vallecas, ha perdido votos, por cambio de partido o abstención, a pesar de sus matones y de las pedradas.

Pero no ha perdido el tiempo Sr. Iglesias…

De las tiendas de campaña del 15-M en la Puerta del Sol, viviendo en su ‘pisito’ de Vallecas, a la mansión de Galapagar (más de 1 millón €) vigilada y protegida por la Guardia Civil y Policía Nacional.

De su utilitario Dacia Sandero (10.800 €) al Porche Cayenne (90.000 €)

De su sueldo como profesor de universidad casi ‘mileurista’ al de ministro y vicepresidente del gobierno (7.500 € más extras) y desplazamientos en vehículo oficial con chofer, escoltas, viajes ‘oficiales’ pagados por el erario público, etc., etc.

Creó un nuevo ‘Ministerio de Igualdad’ -Igual dá’- para colocar como ‘ministra’ a su pareja Irene Montero (7.500 € más extras) imperando en este ‘la dedocracia’ para colocar amiguitas sin carrera pero con nivel 30. ¡Denunciable e ilegal!

Y para finalizar delatar que va a vivir durante 14 meses a costa de todos los españoles al no renunciar a la indemnización de 5.300 € /mes que, al parecer, le corresponden por el periodo de tiempo que fue ministro.

Por lo anteriormente expuesto no podrá recoger su ‘acta de diputado’ ni podrá recibir retribución alguna publica ni privada (al menos ‘en blanco’) mientras cobre la indemnización.

Su ‘colaboración audiovisual’ con Jaume Roures, magnate de Mediapro y dueño de Público, ¿Tendrá que esperar?

Finalizo denunciando, una vez más, la negligencia, la improvisación y el delito tipificado como ‘dejación de funciones’ del gobierno de Sánchez frente al fin del Estado de alarma por Covid-19, ‘lavándose las manos’ e intentando judicializar y pasar a las CC.AA la responsabilidad a partir del día 9 de mayo.

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado

07/05/2021.