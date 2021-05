DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, RELIGIOSO, MONUMENTAL, CULTURAL, ARTÍSTICO, ETC.

MUY NECESARIA DEFENSA DE LA CATEDRAL DE SANTIAGO DE COMPOSTELA, DEL GRAN PATRIMONIO HISTÓRICO, RELIGIOSO, CULTURAL, ARTÍSTICO, ETC. ESPAÑOL, ETC.



“Nulla aesthetica sine ethica”: “Ninguna estética sin ética”

Cuando ha sido posible acudí a la catedral de Santiago de Compostela (Galicia-España), donde la entrada es libre, volvió a ser libre, para ver las obras de restauración, interiores y exteriores, que, desde hace tiempo, siguen en marcha y que me parecen una gran, muy necesaria iniciativa, medida. Es decir, la muy necesaria, justa defensa, mantenimiento, restauración, mejora, interior y exterior, de toda la catedral de Santiago de Compostela y su entorno. Y en lo que deben colaborar: los poderes públicos y privados responsables, locales, regionales, nacionales, europeos, internacionales, por supuesto, los eclesiales; los compostelanos, los gallegos, los españoles, los ciudadanos de bien y por el bien.

Deben, debemos colaborar, como es debido, con deontología, honradez, humildad, generosidad y el máximo rigor, eficiencia: en la defensa, mantenimiento, restauración, mejora, de obras, monumentos, etc. como la catedral de Santiago, Patrimonio Cultural, Espiritual de la Humanidad; en la defensa, mantenimiento, restauración, mejora de todo el patrimonio histórico, religioso, cultural, artístico, documental, etc., compostelano, gallego, español y de otras naciones, y tal como señalan la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978, en su texto, articulado, y otras leyes, normas vigentes, nacionales e internacionales.

Entre otros premios, distinciones, la ciudad de Santiago de Compostela fue declarada, por la “Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura” (UNESCO), en 1985, “Patrimonio de la Humanidad” y, en 1987, el “Camino de Santiago” fue declarado, por el “Consejo de Europa”, “Primer Itinerario Cultural Europeo”.

Hace años, con grandes amigos como el médico, doctor, catedrático, poeta, artista, músico, cantante, gran dinamizador social, el ferrolano-compostelano, gallego, español, ciudadano universal, el genial José Luis Mari Solera “Licho” (que murió de una grave enfermedad, a los 63 años, el 18 de febrero de 2014 y que, siempre seguirá presente entre otros), formamos parte del colectivo “Amigos de la catedral de Santiago de Compostela” y con el fin de defenderla, restaurarla, mejorarla, promoverla. Lo que hicimos en los medios de comunicación (prensa, radio, televisión, agencias, Internet, etc.), en diferentes iniciativas, en nuestros programas de radio, televisión, intervenciones públicas, etc., donde defendimos, promovimos, activamente, la defensa, mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio histórico, religioso, monumental, artístico, cultural, documental, etc. de Galicia, España y otras naciones. Lo que seguimos haciendo activamente.

Creo que esta claro que la catedral de Santiago y el “Camino de Santiago” son una base fundamental, un gran motor esencial de la ciudad de Santiago de Compostela, Ciudad del Camino, Cuidad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino, O Bo Camiño, Camino largo, Camino de nuestras vidas en el más acá y más allá por El Bien, Camiño longo, Camiño das nosas vidas no máis acó e máis alá polo Ben.

Se trata, no solo de valores materiales, sino, también, de valores inmateriales, espirituales, etc., fundamentales, esenciales, trascendentales, que debemos defender y promover en la lucha justa, honrada, humilde (sabiendo siempre, debiendo saber siempre, honrada y rigurosamente, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la búsqueda del bien, en la lucha por el bien…), responsable, rigurosa, permanente, por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, eficiente, etc., por la verdad justa y responsable, por El Bien…

Por ello, es fundamental que los responsable públicos, privados, eclesiales, creyentes, no creyentes, sepan defender, mantener, restaurar, mejorar el patrimonio histórico, religioso, espiritual, humano, cultural, artístico, documental, social, etc., y que nos hace mejores, hace mejores a la vida, al mundo, a la humanidad. Pero, Ojo, siempre y cuando los gallegos, los españoles, los ciudadanos, los agentes sociales sepamos defender, como es debido, con deontología, honradez, mucha humildad, mucho rigor, eficiencia, etc., dicho patrimonio, la justicia justa, el mejor desarrollo deontológico, la verdad responsable, el bien…

OTRAS GRANDES RIQUEZAS Y QUE ES NECESARIO DEFENDER COMO ES DEBIDO

Además, en la gran y monumental Plaza del Obradoiro, donde esta situada la catedral de Santiago de Compostela, está, también, la sede del rectorado de la Universidad de Santiago de Compostela, en el monumento “Colexio de Xan Xerome-Colegio de San Jerónimo” y donde su fachada lateral, que da a la “Avenida de Raxoi”, lleva mucho tiempo en un estado lamentable y, debajo de la misma, hay un caseto que, desde hace mucho tiempo, viene presentando, también, un estado lamentable. Y eso que la Universidad de Santiago de Compostela tiene carreras, títulos, asignaturas, ciclos de conferencias, etc. que se dedican a la defensa, mantenimiento, restauración, mejora del patrimonio histórico, monumental, cultural, artístico, etc. Hay otro caseto, en este caso en la “Rua da Ensinanza-Calle de la Enseñanza”, en el Numero 14, también, junto a un edificio universitario de la Ciudad Vieja de Santiago de Compostela; un gran caseto en un estado, también, muy, muy lamentable y que lleva, así, mucho tiempo. Por cierto, el caseto de la “Avenida de Raxoi”, a comienzos de mayo 2021, se ha puesto en obras, tal vez, si cuadra, porque, antes, se puso en obras de mejora la vivienda privada que linda con el mismo y dicho “chabolo” cantaba mucho…

Siguiendo con la Universidad de Santiago de Compostela, también, en la zona monumental, la Ciudad Vieja de Santiago de Compostela y muy cerca de la Plaza del Obradoiro, esta el “Palacio de Fonseca” y donde una de sus fachadas, la que da a la calle “Travesa de Fonseca-Travesía de Fonseca”, esta en muy mal estado.

También, con relación a la Universidad de Santiago de Compostela, en la Ciudad Vieja de Santiago, la “Igresa da Compañía-Iglesia de la Compañía” o de la Universidad, que esta junto a la Facultad de Filosofía, presenta una fachada muy sucia, húmeda y mal mantenida, y la fachada de este edificio, de este monumento, que da la Facultad de Filosofía, esta en muy mal estado y lleva, así, mucho tiempo.

La famosa Iglesia de Santa Maria Salomé, también, en la Ciudad Monumental de Santiago de Compostela, tiene la puerta muy deteriorada, el enrejado exterior no esta bien mantenido, limpio, etc.

Podríamos seguir dando cuenta, en la Ciudad Vieja, Monumental, de Santiago de Compostela, de edificios, monumentos, etc. históricos, religiosos, culturales, artísticos, etc. , de fachadas, etc., que, claramente, deben ser mantenidos, restaurados, mejorados, interior, exteriormente, etc., y para que puedan estar en unas condiciones mucho mejores, también en lo relativo a las visitas y tal como se ha hecho, aunque tarde, con la Catedral de Santiago. Lo mismo sucede con la limpieza de la ciudad de Santiago de Compostela, tanto en la zona monumental como en la zona nueva, incluidas las fachadas, etc., y que es mala, con amplias zonas, incluidas las ajardinadas, etc., con mucha suciedad, diverso follaje, humedades, gran número de restos de botes de cerveza, colillas, clicles, etc. Pero, bueno, nunca es tarde si la dicha, en Santiago, Galicia, España, etc., si los resultados son justos, rigurosos, buenos, muy buenos.

Creo que el Presidente de el Gobierno autonómico-Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, será recordado, históricamente, porque, bajo su mandato, se llevó a cabo la muy necesaria y amplia restauración de la Catedral de Santiago de Compostela y en la que, además, han colaborado el Gobierno central español, el autonómico gallego y el local, el Ayuntamiento de Santiago de Compostela, además de empresas privadas y junto al arzobispado de Santiago de Compostela, el Cabildo de la Catedral de Santiago de Compostela, la Fundación Catedral de Santiago de Compostela, etc.

España es la tercera nación del mundo, tras Italia y China, en sitios, declarados por la Unesco, “Patrimonio de la Humanidad”. España, la nación española tiene una gran riqueza en Patrimonio histórico, religioso, monumental, artístico, documental, cultural, etc., que debe ser debidamente atendido, defendido, mantenido, restaurado, mejorado, de forma mucho mejor de lo que se viene haciendo hasta la actualidad y siempre, con deontología, honradez, eficiencia y el máximo rigor.

Hemos visto que ha habido que esperar al Siglo XXI para restaurar una gran riqueza universal, religiosa, monumental, artística, cultural, etc., como la catedral de Santiago de Compostela. Tardanza que dio lugar a un muy grave deterioro de la misma. Lo que viene sucediendo en Galicia, España, en la nación española, con buena parte del Patrimonio histórico, religioso, monumental, artístico, documental, cultural, etc. Lo cual, necesariamente, debe ser corregido para una mucho mejor y justa defensa de dicho Patrimonio. Ya vemos lo que sucedió, de forma muy lamentable y condenable, entre otros casos, con el “Códice Calixtino”…

LA NECESARIA MEJORA, RENOVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, MONUMENTAL, ETC.

La Xunta de Galicia y la Universidad de Santiago de Compostela, a finales de febrero 2021, han anunciado que se han puesto de acuerdo en renovar, mejorar, en Santiago de Compostela, la Plaza del Obradoiro, el Colegio de San Jerónimo-Colexio de San Xerome y el Palacio de Fonseca. Lo cual es una noticia importante, muy positiva y que debería de ser completada, con la participación de instancias públicas y privadas, incluso, de la ciudadanía y con un plan bien diseñado, programado, financiado, para controlar, debidamente, el estado del patrimonio histórico de Santiago de Compostela, para renovar, mejorar, divulgar, proteger, etc. todo el patrimonio histórico de Santiago de Compostela que esté deteriorado, que necesita un buen mantenimiento, una justa, rigurosa y necesaria restauración, renovación, mejora, pero, también, con el concurso de responsables públicos, privados, etc., el patrimonio histórico de otras partes de Galicia, España y otras naciones, y cuando supone una gran riqueza pública, social, histórica, religiosa, cultural, artística, documental, humana…

Creo que debe haber instancias, medios, responsables, etc. que se encarguen de analizar, medir, seguir, controlar, etc. la situación, el estado del Patrimonio Histórico, Monumental, Artístico, Documental, Religioso, Cultural, etc., de España a los diferentes niveles, en las diferentes zonas, lugares, sectores, etc. Y para, en base a buenos estudios, informes, indicadores, objetivos, planes de actuación, etc., dar cuenta periódica del mismo, de su estado y para programar, adecuadamente y a tiempo, el debido mantenimiento, restauración, renovación, mejora de dicho Patrimonio, para que no se venga perdiendo parte del mismo, para que no se venga deteriorando muy gravemente por no haber intervenido a tiempo y como establecen las leyes, las normas, acuerdos, tratados, etc., al respecto, nacionales, internacionales, etc.

Es fundamental que el Patrimonio Histórico, Monumental, Artístico, Documental, Religioso, Cultural, etc., pueda y deba/debe contribuir al mejor, justo enriquecimiento humano, cultural, espiritual, etc., individual y socialmente, y se deben tomar, buenas, justas, rigurosas y eficaces, medidas para que sea así.

LO QUE DICEN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA, LOS ACUERDOS CONCORDATORIOS, ETC., EN LA DEFENSA DEL PATRIMONIO HISTÓRICO, RELIGIOSO, CULTURAL, ARTÍSTICO, DOCUMENTAL, ETC.

Preámbulo de la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978: “La Nación española, deseando establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran, en uso de su soberanía, proclama su voluntad de: Garantizar la convivencia democrática dentro de la Constitución y de las leyes conforme a un orden económico y social justo; Consolidar un Estado de Derecho que asegure el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular; Proteger a todos los españoles y pueblos de España en el ejercicio de los derechos humanos, sus culturas y tradiciones, lenguas e instituciones; Promover el progreso de la cultura y de la economía para asegurar a todos una digna calidad de vida; Establecer una sociedad democrática avanzada, y Colaborar en el fortalecimiento de unas relaciones pacíficas y de eficaz cooperación entre todos los pueblos de la Tierra”; Artículo 16. 3, de la vigente Constitución democrática española: “Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesias Católica y las demás confesiones”; Articulo 46 de la vigente Constitución democrática española: “Los poderes públicos garantizarán la conservación y promoverán el enriquecimiento del patrimonio histórico, cultural y artístico de los pueblos de España y de los bienes que lo integran, cualquiera que sea su régimen jurídico y su titularidad. La ley penal sancionará los atentados contra este patrimonio”.

Los “Acuerdos Concordatorios” del Estado español y el Estado Vaticano – La Santa Sede, firmados en 1979, establecen la necesaria colaboración, cooperación, entre otras cosas, en la defensa del patrimonio histórico, artístico, documental, etc. de la iglesia católica española y con el fin de que puedan beneficiar, enriquecer cultural, moralmente a la ciudadania española y de otras naciones.

Articulo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora”. Artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos: “1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. 2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general en una sociedad democrática. 3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas”.

Creo que, además de los derechos culturales, artísticos, sociales, etc. que tiene el agente social, tiene, también, el deber, los deberes de la justa, necesaria, responsable y rigurosa defensa, mantenimiento, mejora, etc. del Patrimonio Histórico, Religioso, Monumental, Artístico, Cultural, Documental, etc.

Articulo 1 de la Carta de las Naciones Unidas: “Los propósitos de las Naciones Unidas son, entre otros: “Realizar la cooperación internacional en la solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario, y en el desarrollo y estímulo del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión; y Servir de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos comunes”. La Organización de Naciones Unidas cuenta con la UNESCO, la “Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y La Cultura”, que es la que, entre otras cosas, concede la distinción “Patrimonio de la Humanidad o Patrimonio Mundial”. España, como hemos dicho, es la nación del mundo que, tras China e Italia, tiene mas distinciones de esta categoría.

El Tratado de la Unión Europea y otras leyes de la Unión Europea establecen normas para la conservación y protección del patrimonio cultural europeo, de las naciones que forman parte de la Unión Europea, etc.

Marco Fabio Quintiliano: “Nunquam vera species ab utilitate divíditur” – “La verdadera belleza nunca esta reñida con la justa utilidad”

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes, 10-05-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino largo, Camino de nuestras vidas en el más acá y más allá por El Bien – Camiño longo, Camiño das nosas vidas no máis acó e máis alá polo Ben…