Pedro Manuel Hernández López: «The hurricane “Ayuso”»

Volviendo una vez más a usar el diccionario de la RAE, al buscar el significado de la palabra “Ciclón” (“hurricane” en el idioma de Shakespeare) nos aparecen varias acepciones, de las cuales yo me he quedado con dos. En meteorología, se trata de un “viento muy impetuoso y temible que, a modo de torbellino, gira en grandes círculos, cuyo diámetro crece a medida que avanza apartándose de las zonas de calma tropicales, donde suele tener origen”. Pero si este término lo aplicamos a los seres humanos, con él nos estamos refiriendo a “personas muy impetuosas, entusiastas y enérgicas”. El título del artículo me recuerda a la excepcional película de 1999 “The Hurricane”, dirigida por Norman Jewison y protagonizada por Denzel Washington, esta pretende ser la verdadera historia del boxeador Rubin Carter. A las carteleras españolas nos llegó bajo el título de “Huracán Carter” y en algunos países de Latinoamérica, simplemente como “Huracán”.

Recapitulando, solo le ha faltado a nuestro diccionario el haber colocado –después de la definición referida a las personas– el nombre y los apellidos de Isabel Díaz Ayuso. De ahí el cariñoso alias de –“ciclón Ayuso”– como se la empieza a llamar, no solo dentro de los círculos nacionales, sino también fuera de los límites geográficos de la piel de toro. Independientemente del expresivo y afectuoso apodo, la presidenta Ayuso es también muy conocida en casi todos los ambientes gastronómicos y “tabernarios” de ambas Cavas –la Cava Alta y la Cava Baja sitas en los castizos barrios de Palacio, la primera y, en el de la Latina, la segunda, del Madrid de los Austrias– por una nueva tapa especial y que está haciendo furor y a la que han decidido llamar “Patatas a lo Ayuso” (pocas, muy pocas patatas y muchos, muchos huevos),tapa que ya circula por los restaurantes madrileños y de la “cerveza Ayuso”, la única y genuina cerveza artesanal, que los madrileños piden en las barras de los bares, acompañada o no de “berberechos y sin que te tropieces con tu “ex” mientras te las tomas.

El 4 de mayo Madrid se puso una vacuna colectiva para parar la pandemia de miseria política y económica que representa el gobierno de Sánchez y Podemos. Ahora el resto de los españoles también deberíamos exigir la misma oportunidad. El Gobierno de coalición y su bloque de investidura ha fracasado y los próximos dos años y medio solo pueden seguir arruinando las posibilidades de prosperidad en la etapa postcovid. Todo el disparatado y fanático proyecto para parar la democracia y deshacer la Constitución, hoy es– un “esperpento” al que el mismísimo Valle Inclán hubiera renunciado a su autoría– liderado por un presidente “distópico” huido de sus propias responsabilidades al frente del Gobierno. La región lidera casi todos los rankings económicos del país. Desde hace unos años la Comunidad de Madrid se ha convertido en el motor económico del país por delante de Cataluña, y pese a contar con 1 millón menos de habitantes, es la que más recauda per cápita, la segunda en concepto de impuestos propios y la primera por IRPF; a todo esto hay que añadirle que es la que atrae más inversión extranjera de todo el país y la que más aporta al Fondo de garantía de los servicios públicos, siendo a resultas, la más solidaria, a pesar de la cacareada “desamortización fiscal” de la “farruquita” de Triana, la ministra de hacienda Mª Jesús Montero.

En plena pandemia, la región lidera casi todos los rankings económicos del país y “hurricane” Ayuso, se ha convertido, por mérito propio, en la tabla de salvación de hosteleros y comerciantes –por supuesto sin contar ni olvidarnos de los recalcitrantes “tabernarios” del aprendiz de pinche, “el cocinaencuestas” Tezános– que también, solamente con dejarles trabajar, aunque para ello ,tuviera que oponerse y negarse a imitar las severas restricciones impuestas a los negocios por el Gobierno central. A propósito del concepto de “tabernarios”, alguien debería –no ya decirle, sino también recordarle – al impresentable “pinche” del CIS, que el Partido Socialista Obrero Español fue fundado en la madrileña “Casa Labra” el 2 de mayo de 1879 por un grupo de intelectuales, encabezados por el tipógrafo, Pablo Iglesias Posse.

Señor Tezános—hasta donde yo sé—la “Casa Labra” es la taberna centenaria de una empresa familiar fundada en 1860, de cocina tradicional castellana, sita en la calle Tetuán, 12, junto a la famosísima Puerta del Sol, en la que los “soldaditos de Pavía” y las “croquetas de bacalao”, entre otras muchas tapas, son su identidad desde hace 161 años, uno encima del otro. Mi compañero y amigo, D. José Luís Sastre Álvaro–el ex senador por Ceuta– y yo mismo–ex senador por Murcia– podemos dar fe de ello y de que hemos dado buena cuenta de esos “soldaditos de Pavía” y de esas “croquetas de bacalao”. En ocho años de nuestra estancia en Madrid, como senadores, como se puede Ud. imaginar no ha sido una, sino varias veces, varias las que hemos hecho cola esperando esas artesanales y tradicionales delicatesen. Dudo–dado su carácter elitista y por el tono despectivo en que se refirió a los votantes de Ayuso, como “tabernarios– de que Ud. haya disfrutado de este sencillo y genuino placer, cosa que si hizo su prohombre y fundador de ese partido en el que Ud. milita y que le da de comer, el topógrafo Pablo Iglesias (no el otro, a quien Ud. le abrió la puertezuela de atrás del CIS contra todo pronóstico, contra toda ley y con mucha nocturnidad y alevosía).

Ayuso recoge los frutos sembrados, simplemente repito, por haberles dejado trabajar en contra del todopoderoso «Goliat” Sanchista. A pesar de ser solo—o al menos así la consideraban todos—una simple “grumete” ha sabido colocar la nave madrileña “al pairo”, contra viento y marea, y evitar que zozobre política, social, económica y sanitariamente en las aguas turbulentas del socialismocomunismo y en los arrecifes marxistas. Ha sabido mantener un modelo de libertad económica manteniendo unos impuestos bajos y una estabilidad presupuestaria para dar seguridad y confianza a quienes quieren invertir y emprender. Mientras todo esto ocurre en el Madrid de los Austrias y “David” se enfrenta a “Goliat”, Cataluña sigue enfangada en una parálisis cronificada llamada “prucés”, las leyes ideológicas envejecidas antes de su implementación, el asalto a la Justicia frenado por Europa, el liderazgo del Gobierno en la lucha contra la pandemia esfumado entre tribunales y el socio político del Gobierno en caída libre y descabezado.

El Gobierno de España que optó desde el principio de su andadura por la agitación y la propaganda ha generado tal confusión en la organización de las decisiones sobre la pandemia que a 2 días del final de un estado de alarma alargado, cuya validez legal es más que cuestionable, toma la decisión de introducir al Tribunal Supremo en la ecuación de las decisiones técnicas sobre la lucha contra los contagios. El desbarajuste es de tal magnitud que el propio tribunal receptor de la competencia de abrir y cerrar ciudades, autonomías y locales informa que el decreto ley es confuso, ambiguo y equívoco. Y se trata del Supremo, es decir ya no hay nada más al que acogerse si sus decisiones son consideradas excesivas o insuficientes.

Primero fue el mando único, luego la gobernanza, más tarde las decisiones unilaterales territoriales y ahora el Supremo. Sánchez convierte a los magistrados en el Gobierno de España para la pandemia, una vez desaparecido el que preside, y en el comité de expertos que nunca existió, además de en la máxima autoridad ejecutiva nacional en materia de salud pública. Sánchez intentó la desaparición de la independencia de poderes, ahora estamos en la confusión de competencias constitucionales.

Es una consecuencia más de este “gobierno-engendro” de Sánchez e Iglesias del que ya ha caído el segundo—y no del caballo como le ocurrió a Saulo de Tarso camino de Damasco– y con comunistas sentados en el consejo de ministros con el apoyo de Bildu y ERC. La confusión y el desbarajuste llevan irremediablemente al desastre. Se abre un nuevo capítulo de incertidumbre e inseguridad jurídica en la España de la coalición social-comunista.

En estas luctuosas efemérides con marcados tintes comunistas y marxistas, lo que realmente interesa y es absolutamente necesario (dejemos “lo justo” para la santa misa) que en España gobierne un partido que no sea un desenterrador de mitos, leyendas y leyes vengativas –sacadas de la chistera “ad hoc”– y que se dedique mucho más de lleno a procurarnos –con más economía del siglo XXI y menos ideología del siglo XIX– una estabilidad económica, sociolaboral y sanitaria, principales características de un “Estado de Bienestar” libre, justo, democrático y social.

El plan de los 140 mil millones de € de la Unión Europea debería esperar a un nuevo gobierno que lo redactase con otra visión de futuro, liberal, abierta, realista y sobretodo democrática. España necesita urgentemente una vacuna electoral. Cuanto más se tarde más profundo será el daño social y más irreparable serán algunas de sus principales consecuencias: menor productividad, menor competitividad y menor modernización en los sectores productivos, en las infraestructuras, en las inversiones y en la administración en general.

