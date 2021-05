Es fundamental una vacunación masiva contra el coronavirus, una lucha deontológica y rigurosa contra las enfermedades

El martes 20 abril 2021 me he vacunado con la primera dosis de la vacuna “Pfizer”, en la “Ciudad de la Cultura” de Santiago de Compostela (Galicia-España), y para lo que fui convocado por el teléfono móvil. Me dijeron que dentro de, al menos 21 días, volveríamos a ser convocados para recibir la segunda dosis.

Los vacunados, este día 20 abril 2021, fuimos miles de personas, en turnos, desde las nueve de la mañana. Había caraduras que querían colarse y, además, algunos con chulería.

Al ponerme la vacuna no sentí nada, menos que el pinchazo de la vacuna de la gripe y de lo que me vengo vacunando desde que se ha puesto en marcha.

Tras la vacuna, los vacunados debimos estar en una sala durante 15 minutos para ver si se producía alguna reacción negativa. Estuve mas de 15 minutos, no vi ninguna respuesta negativa y éramos muchos los que estábamos en la sala.

El miércoles, 12 de mayo 2021, me volvieron a convocar para la segunda dosis de la vacuna Pfizer, en el mismo lugar y todo fue muy bien, también, con los de siempre, personas incívicas, irrespetuosas, irresponsable socialmente, colándose de mala manera e, incluso, protestando de malas maneras cuando eran descubiertos.

Todo estuvo muy bien organizado por el Gobierno autónomo de Galicia, la “Xunta de Galicia”.

Creo que es muy necesario que se vacune toda la ciudadania para acabar cuanto antes con la pandemia del coronavirus y que nunca debió producirse al dejar el control de la “Organización Mundial de la Salud/OMS” en manos de China comunista, cuando la OMS esta financiada en un 80% por el mundo democrático occidental y cuando, además, China comunista, inmediatamente antes, había tenido epidemias de Gripe asiática, Gripe aviar y Gripe de Hong Kong, además de contagiar el Sida a unos dos millones de agricultores pobres chinos en centros de salud chinos y con sangre contaminada por dicha enfermedad.

SOBRE LA UNIÓN EUROPEA, ETC. Y EL CORONAVIRUS

Creo que la “Unión Europea (UE)”, además de no saber anticiparse a la pandemia del coronavirs, la Union Europea y las naciones que la componen, al igual que el mundo democrático mas desarrollado y avanzado y para lo que disponen de numerosas instituciones de prevención y lucha contra las enfermedades, pandemias, etc.; como decíamos, la UE negoció muy mal todo lo que ha tenido que ver con la enfermedad del coronavirus, “Covid-19”, y debió de hacer como, por ejemplo, Australia, Estados Unidos, Inglaterra, etc., donde van mucho mejor en la lucha contra dicha enfermedad y otras (Australia, etc.), la aplicación de las vacunas (Estados Unidos, Inglaterra, etc.).

Creo que la UE, el mundo democrático mas desarrollado y avanzado, etc. deben aprender, deontológica, humilde y rigurosamente, de los graves errores cometidos en la lucha contra la pandemia del coronavirus, para no volver a cometerlos y, sobre todo, en una cuestión tan fundamental como la lucha justa, honrada, responsable, rigurosa, etc., por la mejor salud, calidad de vida y frente a la pandemia del coronavirus que viene causando, en el mundo y en el mes de abril 2021 (cuando se inicia este escrito, el 20 de abril 2021), mas de 141 millones de personas contagiadas y mas de 3 millones de personas muertas y, en España, mas de 3,4 millones de contagiados y más de 100.000 muertos (el extremista Gobierno socialista-comunista PSOE, Unidas Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude le viene restando, a la cifra de muertos por coronavirus, mas de 20.000).

SOBRE EL EXTREMISTA GOBIERNO SOCIALISTA-COMUNISTA PSOE, UNIDOS PODEMOS, SÁNCHEZ, IGLESIAS, ETC. CUM FRAUDE Y EL CORONAVIRUS

El extremista Gobierno socialista-comunista PSOE, Unidas Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, todo propaganda, marketing embaucadores, que viene teniendo el apoyo de fuerzas extremistas nacionalistas, socialistas-comunistas, izquierdistas, anticapitalistas, antiEspaña, anti-nación española y su unidad-integridad democrática constitucional, como ETA-Bildu, los golpistas ilegales separatistas catalanes, etc., no hizo caso, en enero y febrero 2020, a las advertencias de importantes instancias tanto nacionales como internacionales, de la necesidad de tomar justas, deontológicas, firmes y rigurosas medidas, frente al coronavirus; y no hizo caso a dichas advertencias para, en plan politiquero, partidista, sindicalero, sectario, etc., poder celebrar manifestaciones, concentraciones, reuniones, actos masivos, etc. con motivo de la celebración del “Día Internacional de la Mujer” (anteriormente, el “Día Internacional de la Mujer Trabajadora”), el ocho de Marzo 2020/8M. Lo cual dio lugar, entre otros muchos contagios, a que tres ministras del Gobierno español y la esposa del presidente del Gobierno, que llevaban, en Madrid, una pancarta, en la manifestación del 8M 2020, fueron contagiadas por el coronavirus.

España, la nación española, debido al extremista gobierno socialista-comunista PSOE, Unidas Podemos, Sánchez, Iglesias, etc. Cum Fraude, todo propaganda, marketing embaucadores, junto a sus socios extremistas nacionalistas, socialistas-comunistas, izquierdistas, anticapitalistas, separatistas, anti-Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978; etc.; España, la nación española, por no tomar las debidas medidas para luchar, cuanto antes, con deontología, honradez y con el mayor rigor, contra la pandemia del coronavirus, por tratar de pasarle este muy grave problema a las Autonomías, Europa, la justicia, los principales adversarios, etc., y solo apuntarse a lo que le permita hacer propaganda, marketing…; España se ha convertido en una de las naciones del mundo mas golpeada por el coronavirus: en contagiados y muertos por cien mil habitantes (como hemos dicho, en España, van muertos por el coronavirus, en termines absolutos, mas de 100.000 personas); en ancianos muertos (del orden de 30.000) en residencias de la tercera edad; en personal sanitario contagiados (mas de 86.000 ea fecha uno de febrero 2021); en la mayor caída del Producto Interior Bruto (PIB,10,8% de caída en 2020), la mayor caída del PIB español desde la Guerra de Cuba (1895-1898) y la Guerra Civil española (1936-1939); en un muy grave cierre de empresas y autónomos (cientos de miles); en una grave aumento del deficit y deuda públicos; en un grave aumento del paro general español (mas del 20% de paro general al contar los incluidos en los “Expedientes de Regulación Temporal de Empleo/ERTE”, los cursos de formación, etc.) y del paro juvenil español (mas del 40%), el mayor paro general y paro juvenil de la Unión Europea, etc.

DEBEMOS SABER APRENDER DE LOS ERRORES, FALLOS Y FRACASOS PROPIOS Y AJENOS

Tras la muy negativa experiencia, muy grave crisis de la pandemia del coronavirus, como hemos señalado, debemos saber aprender, individual y socialmente, con deontología, honradez, mucha humildad, responsabilidad y mucho rigor, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos, nacionales e internacionales, cometidos, que venimos cometiendo ante dicha pandemia y con el fin de luchar por el mejor desarrollo deontológico, honrado, democrático, constitucional, legal, integrador, responsable, riguroso, competente, eficiente, creativo, de juego, competencia y cooperación limpios, rentable-enriquecedor económica, social, humana, sanitaria, asistencial, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., a escala personal, familiar, grupal y social, a escala local, regional, nacional, internacional, global, etc.

Se viene insistiendo por los principales, mejores expertos mundiales, que las personas, los ciudadanos no pueden bajar la guardia contra el coronavirus y aunque estén vacunados, pues, la inmunidad no es automática y exige, requiere ser, debida y necesariamente, responsables individual y socialmente contra esta, y otras enfermedades, graves y masivamente contagiosas mundialmente. Por ello, los responsables públicos, privados, etc. deben actuar, deben intervenir con la deontología, responsabilidad, rigor, etc. debidos, con la muy necesaria justa y firmeza democrática, para hacerlo posible y no cometer los muy graves errores que se cometieron, vienen cometiendo con el coronavirus y dieron lugar a la pandemia mundial, a mas de 3,3 millones de muertos (16 mayo 2021, cuando se termina este escrito) y a 120.000 muertos en España, buena parte de los cuales pudieron y debieron evitarse.

Al mismo, tiempo, en casos como el que estamos sufriendo de la pandemia del coronavirus y otros, hay que apoyar, publica, privadamente, de forma deontológica, honrada y muy rigurosa, a los agentes y sectores socioeconómicos, empresariales, etc. mas golpeados y para que puedan salir adelante, trabajar digna, libre y competentemente, generar, deontológica, honradamente, etc., riqueza para ellos y los demás, a escala local, regional, nacional, internacional, global, etc., en lugar de convertirlos en agentes, grupos, sectores cautivos, asistidos, sometidos por un Estado, agentes, grupos, medios, instancias, etc., muy negativamente, intervencionistas, politiqueros, partidistas, sindicaleros, sectarios, clientelares, tajadistas, todo vale por el poder, muy injustos privilegios, para descalificar, deslegitimar, perseguir y linchar a sus principales adversarios, competidores y críticos, todo propaganda, marketing embaucadores, etc.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes, 17-05-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino largo, Camino de nuestras vidas en el más acá y más allá por El Bien – Camiño longo, Camiño das nosas vidas no máis acó e máis alá polo Ben…