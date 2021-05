José Manuel García Albarrán: «El éxodo ‘antidepresivo’ y otras circunstancias de actualidad»

El pasado fin de semana, un número nada despreciable de ciudadanos residentes en grandes ciudades del interior han provocado un ‘éxodo’ masivo hacia playas, montaña y hacia la llamada ‘España rural’, volviendo a llenar nuestras carreteras autovías y autopistas de vehículos llenos de familias con un ‘exiguo equipaje’ pero con una ‘gran ilusión’ tras el ‘encierro’.

Todo ello responde a un irresistible deseo de curar la ‘depresión’ del cierre perimetral y para conseguirlo, no les ha importado hacer un viaje que triplica en horas la duración normal, hacer colas para poder comer un ‘pescaito’ frito, cenar a la hora de los ‘guiris’ al objeto de poder disfrutar después de una exigua sobremesa, asarse al sol ya que a algunos, por la falta de costumbre, se les olvidó usar la protección solar y después de tanto ‘disfrute’… aguantar una ‘operación retorno’ similar a la de una Semana Santa o la de cualquier puente.

Pero recurriendo una vez más al rico refranero español diríamos…

¡Sarna con gusto no pica! y añado yo… ¡Que le quiten lo bailao!

Pero cuando todavía estamos en plena lucha contra la Pandemia

y aún no han solucionado el caos ‘Vacunacional’ -no confundir con vacacional- referido al ‘Desbarajuste Nacional de algunas Vacunas’ y provocado por las ‘sesudas’ decisiones de ‘los expertos’ del Ministerio de Sanidad y demás elucubradores pseudocientíficos y ‘opinantes’ (graduados en opinión) sin preparación científica alguna…¡Así nos va!

A pesar de ello, la Ministra de Sanidad, refiriéndose al ritmo de vacunaciones dijo:

“La verdad es que vamos como un tiro”.

Sí, pero con la pólvora mojada, diría yo.

Cuando ya no quedan más siglas para denominar a los ‘Parados’ -ERTES, ETOP, ERES, Parados de corta, Parados de media y Parados de larga duración- lo cierto es que constituyen una masa social, en edad laboral que ya va camino, si es que aún no rebasan, de los 5 millones de ciudadanos (genérico) que no tienen trabajo.

Cuando tenemos que ‘aguantar’ una vez más las ‘insufribles’ declaraciones de la ‘pedagoga’ Ministra de trabajo -Yolanda Díaz- con su ‘léxico sencillo’, más apropiado para emplear en la enseñanza infantil, intentando explicar la aprobación en el Consejo de Ministros y su publicación (BOE núm. 113 del 11/05/2021) de la “Ley de Riders” o ‘repartidores’ en bici/moto que trabajan para plataformas digitales y que “contempla la obligatoriedad de hacerles un contrato laboral”.

Me permito transcribirles -“por su interés”- la alocución de Yolanda Díaz, que no tienen desperdicio. Vean y lean lo que dijo:

“Es una ‘norma’ -se refiere al Decreto Ley -que va a cambiar el signo de los tiempos”… tanto es así que… “el Presidente Biden quiere legislar en el mismo sentido que hoy lo hace el gobierno de España”…

¡Vamos…que nos va a copiar!

Y sigue diciendo… “España se convierte en la vanguardia de la Legislación Internacional en esta materia…no habiendo otro país en el mundo que se haya atrevido a legislar sobre ella” ¿?

y finaliza su ‘éxtasis freudiano’ a punto de llegar al ‘climax dialéctico’ diciendo…

“Por primera vez el mundo está mirando a España por la legislación que hemos propiciado”… ¡¡Textual!!

Dejo a su docto criterio la valoración de las conclusiones expresadas por la ministra -Yolanda Díaz- de Podemos porque a mí me ha dejado ‘ojiplático’ y ‘sin palabras’…

Añado que… ¡Cuando no se tiene de qué presumir, se presume de eso, es decir…

de nada!

Cuando el ‘documento oculto’ enviado a la UE sobre ingresos y gastos previstos ‘pone los pelos de punta’ hasta a los ‘barbi lampiños’, por contemplar una inoportuna, incongruente, insensible y elevada subida de impuestos a los de siempre, es decir, ‘a los ricos’ según dicen ellos, pero a esos ‘ricos especiales’ de clase media y media-baja, añado yo pretendiendo subir todo, excepto el ánimo de los consumidores.

Como ejemplo premonitorio llenar el depósito este fin de semana suponía un mayor desembolso (subida del 1,1%) que sumado al otro 14% de los últimos 4 meses ya supone una subida de carburantes del 15%.

¿Que pasa, que solo tienen coche, furgoneta o camión los ricos?

Y la última… el Gobierno de España, en la persona de su Presidente Sánchez y del falaz y pusilánime ministro del Interior Marlaska, ha permitido, sin plantear la más mínima defensa con carácter de urgencia, una ‘invasión en toda regla’ de unos 10.000 jóvenes, adolescentes y niños marroquíes que llegan a nado salvando las vallas a Ceuta y provocan el pánico entre la población, durmiendo y deambulando por las calles, enfrentándose a Policia y Guardia Civil e intentando ocupar viviendas por la fuerza.

Y cuando aún estoy escribiendo este artículo salta la noticia que otro número indeterminado de migrantes marroquíes están entrando en Melilla por el espigón. ¿?

Sr. Sánchez, el buenismo, la condescendencia, las subvenciones y en suma, la política de inmigración errónea que está desarrollando su gobierno, unida a una vergonzosa y displicente actitud del gobierno de Marruecos, constituye un ‘polvorín’ cuyas consecuencias pueden ser imprevisibles a corto-medio plazo.

De lo que ocurra a partir de ahora sólo habrá ‘tres máximos responsables’, el principal culpable es usted Sr. Sánchez, otro por su inaptitud e ineptitud, el Ministro Marlaska y por último la Ministra de Exteriores que intenta ‘no ver’ la inacción y mala fe de la Policía Marroquí bajo las órdenes su gobierno.

Le recuerdo Sr. Sánchez, una vez más, las palabras de Winston Churchill (1874 – 1965)

“El que se humilla para evitar la guerra tiene, primero la humillación y después la guerra”