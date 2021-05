Pedro Manuel Hernández López: «Caos migratorio en Ceuta: ¡de aquellos polvos…estos lodos! «

“De aquellos polvos, estos lodos”. Esta es una locución, en forma de advertencia, utilizada habitualmente para indicar que “aquellas cosas que pasan en el presente (malas o buenas) suelen ser una consecuencia directa de algo que se hizo, se dijo o que ocurrió en el pasado”.

Se trata de una expresión que tiene una antigüedad mínima de seiscientos años, debido a que las primeras constancias escritas datan de mediados del siglo XV, apareciendo mencionada en la segunda parte de la célebre novela “El Criticón”, de Baltasar Gracián (publicada en 1653) y también en la obra “Refranes que dicen las viejas tras el fuego” de Íñigo López de Mendoza y de la Vega (alias el marqués de Santillana), en la forma “Con esos poluos se fizieron esos lodos”. Con el paso del tiempo este aforismo se ha ido transformando hasta convertirse en la actual locución.

Antes de entrar en la materia objeto de este artículo, quiero recordar que las relaciones diplomáticas, entre España y nuestro vecino y país “amigo” (¿…?) Marruecos, siempre han tenido sus más y sus menos. Estas distópicas relaciones no son de ahora. Para ello tendríamos que remontarnos –pero hacia atrás–al 1975 cuando tuvo lugar, del 6 al 9 de noviembre, la invasión marroquí del Sahara español, conocida histórica e internacionalmente por la famosa “Marcha Verde”. Se trató de una marcha “pacifica” de ciudadanos marroquíes –principalmente de mujeres y niños– que puso “en fuga” a las tropas de un Franco agonizante. Desde entonces, parece ser, que cuando “Marruecos estornuda, España entera se resfría”. El reino alauí es—desde la noche de los tiempos—aparte, de un vengativo y cicatero vecino, un aliado y “amigo” (¿…?) imprescindible para la seguridad de España y Europa, con una estrecha cooperación en materia de lucha antiterrorista y el crimen organizado, así como del control de la inmigración “irregular” (grifo que abre o cierra según le convenga política, social y económicamente hablando). Marruecos, el gran “amigo-enemigo” de España, desde esta funesta efemérides, nos tomó no solo la iniciativa, sino también el pulso y, hoy por hoy, todavía no la ha perdido ni nos lo ha devuelto. Sigue siendo dueño de la llave de paso del “grifo” que regula los flujos migratorios, las licencias de pesca y las negociaciones de la exportación de sus productos hortofrutícolas con la UE.

Por eso, cuando el pasado lunes 17 por la tarde-noche, saltó la noticia en todas las cadenas de TV y emisoras de radio, tanto nacionales como internacionales, nos quedamos todos bastante perplejos y muy, muy preocupados cuando veíamos las imágenes y oíamos que más de 6.000 inmigrantes marroquíes estaban entrando ilegalmente a nado en la Ciudad Autónoma de Ceuta a través del espigón del Tarajal que separa la playa de Marruecos de la de Ceuta. Por un largo momento el fantasma de otra Marcha Verde planeó sobre nuestras cabezas y, me imagino que también sobre los corazones de los ceutíes que veían con asombro e incredulidad como cientos y cientos de inmigrantes abarrotaban sus calles, sus parques e incluso se introducían por las bravas en los colegios cerrados y en las casa no habitadas.

Ante esta avalancha descontrolada, el alcalde-presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, tuvo que salir al paso y declarar que se trataba “de una invasión del territorio nacional y de una vulneración en toda regla de la soberanía de España por parte del reino de Marruecos”. En declaraciones posteriores, el señor Vivas advierte de que Ceuta está viviendo “una auténtica invasión, que no es un asunto de inmigración” pues tiene más transcendencia de lo que parece y, esta se nos figuró mucha. “Lo que está en juego—continuó afirmando– no es solo la tranquilidad de Ceuta, es la capacidad del Estado para preservar la integridad territorial de España”. En la misma línea, Bruselas advierte y le recuerda a Marruecos que la frontera española de Ceuta “no solo es la frontera de esa ciudad, sino que es una frontera de la UE, concretamente, la frontera sur de Europa”. ¿Amenaza velada…?

Para entender lo de “De aquellos polvos, estos lodos”, es decir, la actual actitud beligerante del reino alauí con España, tenemos que remontarnos, entre otras fechas, al gobierno de Aznar en el 2001. Marruecos no quiso renovar las licencias de los pesqueros europeos, principalmente españoles, en aguas del reino alauí. A raíz de esto, el propio Aznar, manifestó públicamente que “España siempre había tenido gestos muy positivos con Marruecos –como la condonación de la deuda y el desarrollo de infraestructuras– gestos, que en este momento, serían muy difícil de mantener y repetir, ya que nadie puede pensar—continuó afirmando—que esto no produzca consecuencias sobre las mutuas relaciones”. Como no podía ser de otra manera y, más, sabiendo cómo se las gastaba el “viejo zorro alauí”, estas declaraciones fueron interpretadas por Marruecos como una clara amenaza y como francamente hostiles a la política, a la economía y a la seguridad de Marruecos.

Dos años más tarde, un 12 de octubre de 2003 y durante el desfile militar en el madrileño Paseo de la Castellana, el entonces líder del PSOE –el nefasto, inepto y zafio José Luís Rodríguez Zapatero, alias “Bambi”, como le conocían y solían llamarle sus propios compañeros de partido– no se levantó de la tribuna ni aplaudió al paso de la bandera de barras y estrellas de los Estados Unidos como rechazo personal y manifiesto a la guerra de Irak. Y no hace falta recordar que los EE.UU siempre han apoyado al reino de Marruecos por su destacada posición geoestratégica desde el punto de vista militar y económico. La venganza alauí ya empezaba a hervir. ¡A buen entendedor, con poco le basta!

La reciente crisis sanitaria del Covid-19 ha hecho que emerjan nuevos roces nada desdeñables entre los viejos “amigos” y vecinos. Los europeos hemos dado la impresión de pensar solo en “sálvese quien pueda” a los que están fuera del club comunitario. Sin embargo da la impresión de que Mohamed VI tiene una memoria muy, muy selectiva, pues solamente recuerda lo que le interesa y olvida lo que no quiere que le recuerden, como los más de 500 millones de euros recibidos de España, así como la ayuda de 157 millones de euros que la UE le ha concedido como contribución al presupuesto nacional en la lucha contra la pandemia del Covid-19 y para reforzar los programas del país en sanidad, protección social, enseñanza, competitividad y crecimiento ecológico.

Aunque los tiras y aflojas entre España y Marruecos no son de ahora –sino que tienen su origen en la noche de los tiempos, como he recalcado a lo largo de este artículo– La avalancha de inmigrantes procedentes de Marruecos a Ceuta tiene su origen en el mosqueo y en el recelo del reino de Rabat con el Gobierno de Sánchez y sus socios Podemitas por haber permitido que su ancestral e irreconciliable enemigo –el secretario general del Frente Polisario, Brahim Ghali– enfermo de coronavirus, fuese ingresado bajo una identidad falsa en el Hospital “San Pedro” de Logroño.

Ghali aterrizó en la base militar de Zaragoza el pasado día 18 de abril en un avión medicalizado procedente de Argel. El médico que le acompañaba hizo el ingreso con una especie de salvoconducto redactado en francés extendido con un nombre falso a “Mohamed Benbatouche”.El secretismo que ha rodeado todo este asunto es precisamente lo que ha irritado a Marruecos y lo que habría propiciado la falta “voluntaria” de controles migratorios por parte del país vecino, que ya el pasado 24 de abril calificó de deplorable la actitud del Ejecutivo español y amenazó con represalias. La venganza ya está cocinada y colocada sobre la bandeja para que se enfríe lo justo.

Pedro Sánchez trató de quitar hierro al asunto, alegando que Ghali se encontraba en nuestro país por «razones estrictamente humanitarias». Sin embargo, el ministro de Exteriores del régimen alauí –muy ofendido por la maniobra de ocultación– preguntó directamente al Ejecutivo español hasta qué punto estaba dispuesto a «sacrificar su relación bilateral» por culpa del líder del Polisario, ya que «las consideraciones humanitarias no justifican maniobrar a espaldas de un socio y un vecino y, más cuando estas conllevan ser cómplice de robo de identidad y falsificación de pasaportes, con la intención de eludir voluntariamente la ley». Así mismo le recordó que el Gobierno español no puede «negar las reclamaciones legítimas de las víctimas por delitos de violación, asesinato, lesiones, detención ilegal, terrorismo, torturas, desapariciones y lesa humanidad cometidos por el líder del Polisario”.

Otro de los “leitmotivs”, no menos importante, de esta invasión migratoria han sido las “acertadísimas” y “oportunas” declaraciones que en su día, no muy lejano, hizo el actual ex vicepresidente podemita Pablo Iglesias, en las que dejaba claro –no sabemos si la postura “oficial” del Gobierno de España o la suya personal, como líder comunista– su incondicional apoyo a la causa del Frente Polisario y al “Referendum de Autodeterminación” del pueblo Saharaui. Si Roma no perdonaba ni pagaba a traidores, el reino de Rabat, menos. Además suele servir la venganza en bandeja fría, nunca en caliente. El Gobierno de Sánchez, que por desgracia es el de España, una vez más, se ha quedado con “el culo al aire” –no solo frente a Marruecos, sino frente a toda España y el mundo entero– tras la bajada de pantalones que ha dejado ver su incompetencia, su incoordinación, su desidia, su ineficacia y, también, su ineptitud para resolver el actual conflicto migratorio en Ceuta. ¡Como ya suele ser habitual, nuestro Gobierno vuelve a actuar tarde, mal y nunca!

Con motivo de unos de mis artículos publicados en este mismo digital, el pasado 1 de diciembre del 2020, y al que titulé “Georges Soros y la invasión silenciosa del Islam”, recuerdo que –con motivo de la llegada de más de 2.000 inmigrantes al muelle de Arguineguin (Gran Canaria)– escribí lo siguiente:

“… Cuando Marruecos percibe –y en esto es un gran experto– que el Gobierno de España es débil, ineficaz, populista y progresista, y, a la vez, carece de un estable y sólido gabinete ministerial, sobre todo a nivel de política exterior –como ocurrió con el gobierno socialista de Zapatero, y ahora mucho más con Sánchez– o quiere obtener pingües beneficios de España, de la UE e incluso de los EE.UU, bien sea con la explotación de las minas de fosfato del Sahara Occidental, con la ampliación de las millas marinas y sus cuotas de pesca o bien con las negociaciones sobre la exportación de tomate y cítricos a la U.E– nos “chantajea” solapadamente, levantando el control policial de sus fronteras, y les “paga” unas vacaciones a grupos de jóvenes marroquíes, bien alimentados, con buenos chándales y smarts-móviles de última generación—para que se vayan asentando silenciosamente en los territorios españoles de Canarias, Ceuta, Melilla y, desde allí dar el salto definitivo a España y al resto de Europa. La invasión pasiva y silenciosa del Islam a Occidente tiene nombres propios, pero con fines distintos…” Sin embargo en todas las listas siempre aparece el de Marruecos, ¿por qué será…? Como solía decir Fedra Lorente, alias la “Bombi”, en aquel mítico concurso televisivo, “Un, dos tres…responda otra vez”, creado por Chico Ibáñez Serrador en 1972.

“Si Europa y todos los países que la conforman no quieren perder su identidad ideológica, su religión, sus leyes, sus costumbres, y sus derechos constitucionales y democráticos, deben tomarse muy en serio estas “invasiones silenciosas islamistas”… de lo contrario acabaremos siendo gobernados por auténticas tiranías teocráticas y sucumbiendo bajo las leyes del Corán y las férreas Sharías, al grito de “Allahu ákbar” (Alá es grande).”

Pedro Manuel Hernández López es médico jubilado y periodista.