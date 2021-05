Victor Entrialgo De Castro: «¿Qué pasa en Palestina?»

Cuando chocamos con un problema lo primero es averiguar su naturaleza, simple o compleja. Y lo que pasa en Palestina, después de 75 años de conflicto, ni es simple ni se puede entender si se dejan de lado las circunstancias políticas internas de las partes en conflicto.

La rapidez de esta nueva escalada se produce, -igual que la crisis con Marruecos en España-, en un momento de gobiernos débiles en todos los actores principales del conflicto de Oriente Medio. En Israel acaban de celebrarse elecciones y en Palestina acaban de ser aplazadas. Incluso la recién llegada Administración Biden, refirió en su programa otras prioridades.

El pasado enero el Presidente palestino Mahmud Abbas convocó “elecciones parlamentarias” para este próximo sábado 22 de mayo, las primeras en su territorio después de 15 años, concretamente desde 2006, y luego las presidenciales, que se celebrarían lo mismo en Gaza que en Cisjordania. Pero dichas elecciones han sido “vetadas” por Israel para Jerusalén éste y los lugares sagrados. Acto seguido, el día 23 de abril el Presidente palestino “aplazó” esas elecciones hasta que Israel levante el referido “veto”. La justificación por parte de Netanyahu, -reelegido el pasado 23 de marzo,- ha sido que al estar el gobierno israelí “en funciones” no podía tomar una decisión sobre la votación en Jerusalén.

La organización islamista Hamas, por su parte, teme que el Presidente palestino esté ganando tiempo, por lo que éste “contexto” podría haber determinado el inicio de las hostilidades por parte de la organización islamista Hamas y su brazo armado, -próximo en su fanatismo a Isis o Al Quaeda,- para provocar la reacción de Israel, con el fin de ganar en su territorio poder político interno.

Pronunciarse en cuestiones internacionales es siempre complejo si no se tienen datos suficientes, no se tiene en cuenta “el Contexto” y no se está sobre el terreno. Por eso aquí nos limitamos a un “intento de aproximación” a un conflicto que sacude nuestra preocupación desde los medios.

Parece que puede concluirse, sin que los hechos nos contradigan demasiado, que, aproximándose las elecciones en Palestina del 22 de mayo, -ahora aplazadas,- Hamas llevaba semanas lanzando centenares, ahora ya miles de cohetes desde Gaza sobre suelo israelí, fundamentalmente el centro y sur del país, incluídas Tel-Aviv y la nueva capital, Jerusalén, muchos interceptados por el escudo antimisiles israelí, pero causando inicialmente al menos 12 víctimas civiles, incluidas dos niñas y provocando cuantiosos daños materiales, amén del pánico generalizado de la población que abandona su casa y en ocasiones el país y reclama ser defendida.

Durante estos dias de bombardeos, terror y provocaciones Hamas ha actuado como quienes provocan deliberadamente a un gorila grande encerrado en una jaula para que salga, siendo así cuando menos corresponsable de los destrozos que provoque si se escapa,- e Israel ha respondido así con firmeza y fuerza “desproporcionadamente”, al menos en cuanto a las dramáticas consecuencias, más de un centenar de muertes, además de sus objetivos, una veintena de líderes de Hamas, pero también civiles y niños inocentes, además de la destrucción de túneles construídos por Hamas infraestructuras y servicios básicos.

Ante dichos acontecimientos el Consejo de Seguridad de la O.N.U. se ha reunido por video-conferencia, delante del mundo. Y la televisión nos ha permitido ver en directo los discursos de los 15 embajadores en una pantalla dividida en cuadrículas.

La retransmisión televisiva es un paso. Para que se imponga el derecho internacional es preciso que haya previamente una sociedad internacional sobre la que ese derecho pueda ser aplicado y se pueda garantizar su eficacia. Hace falta pues crear “más sociedad internacional”, más convivencia internacional, más videoconferencias y reuniones internacionales retransmitidas en directo. Porque la sociedad internacional no es la suma de estados del mundo. Para que haya auténtica sociedad internacional se precisan, amén de organizaciones internacionales, más usos y costumbres comunes. Y eso es lo que falta.

“¿Qué harían ustedes sí una organización terrorista con la misma ideología y fanatismo de Isis o al Qaeda bombardeasen continuamente Moscú, Berlín o Dublin? pregunta retóricamente on line, Gilard Elan, embajador israelí en EEUU y ante la ONU? “Pues eso, proteger a nuestros niños y mayores, es lo que ha hecho Israel”.

“Nosotros utilizamos los misiles para proteger a los niños y ellos utilizan los niños para proteger a los misiles”. “Hamas, después de lanzar sus cohetes, utiliza civiles como escudo para protegerse de la contestación israelí con el fin de atacar sus almacenes de armas o refugios de los terroristas. Y además, .-continúa el embajador,-Israel avisa de los ataques para que desalojen edificios mientras Hamás bombardea indiscriminadamente”. “Todos lamentamos la muerte de civiles. Hamás, por contra, lo celebra como triunfos.” “Hamas lleva semanas hostigando y desafiando para ganar poder político internamente.”

No hace mención, por supuesto, a las ocupaciones israelíes desde la guerra de los seis dias en 1967: la franja de Gaza, controlada ahora por Hamas, pero desde mar y aire por Israel, por lo que internacionalmente sigue considerada ocupada, Cisjordania, los Altos del Golán, abandonada tras la guerra con Egipto y reconocida por EEUU además de Jerusalén Éste, etc..

El término ‘territorios ocupados’ fue utilizado la primera vez por la Resolución 242 del Consejo de Seguridad tras la guerra de los seis días de 1967, la cual hizo un llamamiento para el establecimiento de una paz duradera y justa en Oriente Medio a través de «la aplicación de dos principios: a) retirada de las fuerzas armadas israelíes de los territorios que ocuparon durante ese conflicto; y b) fin terminación de todas las situaciones de beligerancia o alegaciones de su existencia, y respeto y reconocimiento de la soberanía, integridad territorial e independencia política de todos los estados de la zona y su derecho a vivir en paz dentro de fronteras seguras y reconocidas y libres de amenaza o actos de fuerza».

Los palestinos, por su parte, denuncian ahora 188 muertes, familias enteras destrozadas, incluidos niños, además de infraestructuras y su Presidente Mahmud Abbas, pide del Consejo de Seguridad una Declaración, -hasta hoy vetada por EEUU que insiste en la vía diplomática,- que sancione a Israel, impulse la solución de dos estados “democráticos” y el fin de la ocupación israelí. Hamas por su parte pide además la retirada de la explanada de las mezquitas, uno de los tres lugares sagrados del Islam.

Algunos habían querido ver en el discurso de la embajadora americana ante la O. N.U. algún matiz con respecto a Palestina distinto de la Administración Trump. Y de conformidad con ese giro atisbado, el presidente Biden ha pedido por primera vez expresamente a Netanyahu el principio del fin, contestando éste que no ha terminado su operación militar.

¿Se ha intentado todo ya?

La guerra, no lo olvidemos, es una controversia de dominio y voluntad, la última ratio, el fracaso, cuando las partes no son capaces de arreglar sus diferencias y regular sus intereses por otros medios.

Las fronteras de 1967, -tras la Guerra de los seis dias en la que Israel derrotó a los árabes en tres frentes, Siria, Egipto y Jordania y cambió el tablero político de Oriente Medio, La intervención de EEUU, Rusia y el resto del mundo y sus efectos, perduran medio siglo después: La cuestión libanesa, la guerra de Siria, los apoyos en la zona por parte de la organización Hezbolá proiraní, el Terrorismo de Hamas, etc.. Desde entonces la ocupación israelí, y sus asentamientos, aparecen para los palestinos como la principal fuente del conflicto.

La solución pasa por dos Estados. Pero la complejidad viene dada, aparte de la pandemia que ha contribuido al origen de las hostilidades por el agravamiento de las muchas limitaciones en la movilidad en la zona, por la respuesta futura de las partes y de la comunidad internacional a problemas fundamentales:

-Las guerras pasadas y la convivencia en un mismo solar no sólo de árabes y judíos sino de las tres religiones monoteístas y sus lugares sagrados, además del sionismo y el panarabismo, que no son movimientos religiosos, pero sí expansivos y excluyentes.

-Por último la idiosincrasia de dos razas, iguales por supuesto desde el punto de vista jurídico y condenadas a entenderse, pero al mismo tiempo, no sólo de religiones y tradiciones diferentes sino también, sin duda, étnica y caracteriológicamente, de características y naturalezas diferentes.

A pesar del peligro de la escalada y crisis humanitaria generalizada de la que ha advertido Antonio Guterres, las hostilidades durarán probablemente sólo unos dias, en esta representación periódica de estrategias en el tablero de Oriente Medio que tantas vidas, esfuerzos y daños ha costado ya, y amenaza con perpetuarse.

Salvo para las víctimas inocentes, -como siempre-, que desgraciadamente han perdido su bien más preciado, la vida, en nombre de los pueblos, por culpa de unos y otros.