La Iglesia católica cubana denuncia al régimen totalitario comunista cubano y propone soluciones

LA IGLESIA CATÓLICA CUBANA HACE UNA MUY Y MEDIDA JUSTA PROTESTA FRENTE AL RÉGIMEN COMUNISTA TOTALITARIO CUBANO, SU REPRESIÓN, CONTROL, CONTAMINACIÓN, LAVADO DE CEREBROS, MANIPULACIÓN, CORRUPCIÓN…, Y PROPONE POSITIVAS SOLUCIONES



LOS ORGANISMOS DEMOCRÁTICOS INTERNACIONALES Y NACIONALES ENCARGADOS DE DEFENDER LA LIBERTAD DEMOCRÁTICA, LOS DERECHOS HUMANOS Y DEMOCRÁTICOS, CON SEGURIDAD Y GARANTÍAS, DEBEN INTERVENIR



LA SANTA SEDE-EL ESTADO VATICANO DEBE INTERVENIR EN DEFENSA DE LA IGLESIA CATÓLICA CUBANA, DEL PUEBLO CUBANO

La “Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas (Concur)”, que agrupa a 18 órdenes católicas cubanas, ha hecho pública, en abril 2021, una muy oportuna, firme, justa y bien medida protesta frente al régimen comunista totalitario cubano, marxista-leninista, socialista-comunista, que, desde hace 62 años (desde la toma del poder por las armas a partir del uno de enero 1959), viene perjudicando, dañando, muy gravemente, a Cuba, la muy querida nación hermana, hispana cubana; la viene perjudicando, dañando, material, inmaterial, individual, social, moralmente, a la nación cubana, que era una de las naciones mas desarrolladas del mundo (junto a Argentina, Venezuela, etc. y que también vienen siendo gravemente perjudicadas, dañadas por el extremismo socialista-comunista, izquierdista, populista, anticapitalista, fundamentalista) y que, también, viene contribuyendo a perjudicar, dañar a otras naciones, como Venezuela, Argentina, etc., etc., que, entre otras cosas, forman parte del Foro neocomunista y otros foros, instancias, de los viejos y nuevos extremismos identitarios, socialistas-comunistas, izquierdistas, populistas, tráficos ilegales, etc., es decir, y entre otras instancias, del Foro de Sao Paolo 1990, creado, en 1990, en Sao Paolo (Brasil), por Fidel Castro y Lula da Silva, cuando se hundieron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), el comunismo del este, y que vienen contando con el firme apoyo de los regímenes antidemocráticos que vienen apoyando, activamente, la antidemocracia en el mundo, etc., Rusia putinista (antes, la URSS socialista-comunista, marxista-leninista…), China comunista, Irán fundamentalista islámico, Turquía erdoganista, etc.

Esto es lo que, entre otras cosas, dice el comunicado hecho público, en abril 2021, por la “Conferencia Cubana de Religiosos y Religiosas (Concur)”:

“La gran mayoría del pueblo cubano no se siente en confianza para expresar lo que piensa en diversos ambientes sociales, tampoco para acercarse a las autoridades a los diferentes niveles y áreas, y solicitar lo que creen, expresar lo que necesitan o sugerir alternativas. Existe miedo a la exclusión. Tanto el miedo como la falta de confianza y libertad no son infundados, pues, todos hemos sido testigos de la manera en que, a través de los medios de comunicación oficiales, se condena diversas iniciativas pacíficas y se denigra a personas y grupos”, como entre otros casos, la sistemática represión (detenciones, arrestos domiciliarios, torturas, criminalización, difamación sistemática, chantajes, amenazas, abusos, intimidaciones, confiscaciones, violencias varias, múltiples, continuas, permanentes, etc., por todo tipo de medios, agentes, instancias, infiltrados, Comités de Defensa de la Revolución/CDRs, etc.) contra, entre otros, el “Movimiento San Isidro” (uno de sus principales líderes, el artista cubano, Luis Manuel Otero Alcántara, se ha puesto en huelga de hambre y sed desde el 25 de abril 2021 para denunciar la continua censura, represión, corrupción, etc. del régimen totalitario comunista cubano. En la misma línea, otros cubanos se vienen poniendo en huelga de hambre, vienen protestando, pacifcamente, frente al régimen totalitario comunista cubano), el “27N”, “Patria y Vida”, contra sus lideres, contra todos aquellos cubanos que, individual y socialmente, piden, exigen la libertad democrática, los derechos humanos y democráticos en toda Cuba, con seguridad y garantías democráticas, con justicia justa, dentro y fuera de Cuba, y para los cubanos de dentro y fuera de Cuba.

Cuba comunista, según la “Organización de Naciones Unidas (ONU)” tenía, en 2019, 1.654.684 emigrantes, de una población cubana de 11,3 millones de habitantes, es decir, el 14,6%. Otras fuentes señalan que mas de dos millones de cubanos viven fuera de Cuba comunista y del orden del 70% de estos emigrantes cubanos, de los huidos de Cuba comunista, viven en los Estados Unidos. Miles de cubanos han muerto, han sido represaliados (caso del remolcador “13 de Marzo” que fue atacado por el régimen totalitario comunismo cubano, cuando cubanos huían de Cuba, lo que produjo 41 muertos y de ellos 10 menores de edad), al tratar de huir por mar, etc. de Cuba comunista. Serían muchos mas los cubanos que saldrían de Cuba comunista, del “Paraíso Comunista Cubano”, que cantan, de forma, absolutamente, propagandística y machacadora, todo tipo de instancias, medios comunistas cubanos, etc. Cuba comunista, el “Paraíso Comunista Cubano”, viene situándose entre las naciones del mundo que arrojan las mayores tasas de suicidio del mundo por cien mil habitantes, entre los 194 países del mundo que forman parte de las Naciones Unidas y, de forma especial, entre los jóvenes de 15-25 años y los jubilados. Cuba comunista esta, muy gravemente, dominada por la contaminación, lavado de cerebros, manipulación, propaganda embaucadora, por la mentira, el engaño, la falsedad, la trampa, la corrupción, el juego sucio, por la sistemática, continua, permanente represión y control totalitarios, socialista-comunista, marxista-leninista, castrista, guevarista…, por lo que los cubanos llaman “resolver” (proceder, de forma corruptora-corrupta, por todo tipo de juegos sucios, etc.) y como ha podido, puede verificar el que haya visitado Cuba comunista, el que conozca el funcionamiento de las instancias, los medios, sectores, campos sociales, etc. de Cuba comunista, dentro y fuera de Cuba comunista.

El salario mensual mínimo de Cuba comunista es de 15 euros, el de Venezuela neocomunista entre 2 y 8 euros mensuales y el de Argentina extremista populista izquierdista unos 270 euros mensuales. El salario mensual mínimo de España es de 1.108 euros (12 meses) y es uno de los salarios mensuales mínimos mas bajo de los países democráticos mas desarrollados y avanzados, y de los que forma parte España, la nación española.

Recordemos que Argentina, Cuba y Venezuela formaron parte de las naciones mas ricas, las que, junto a Estados Unidos, atraían mas emigrantes, buena parte de ellos, españoles.

El comunicado de Concur, “Conferencia cubana de religiosos y religiosas” de la Iglesia católica cubana, sigue diciendo: “También se ha utilizado la fuerza policial y de grupos de choque de manera coercitiva, violentando el disfrute de la libertad e incumpliendo con el artículo 54 de la Constitución (cubana) que dice: ‘El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas la libertad de pensamiento, conciencia y expresión’. El pueblo cubano es creativo, pero muchos no se atreven a dejar fluir sus propuestas porque falta crear una cultura de acogida a lo diferente y reconocer beneficios de la diversidad”.

Los religiosos católicos cubanos de Concur llaman la atención al decir clara y directamente: “Sentimos que el pueblo no aguanta más”, “las autoridades competentes deben replantearse el camino” y, entre otras muchas y muy graves injusticias, señalan las siguientes, “actuales clamores de los cubanos y cubanas, que requieren ser escuchados”. Y, entre estos clamores, entre estas injusticias, señalan los siguientes: “salarios insuficientes y alza de los precios, que impiden a los cubanos comprar los productos alimentarios y de aseo necesarios para una vida digna”; “El aumento de precios también ha afectado a los servicios públicos (electricidad, agua, gas, teléfono), cuya tarifa se ha multiplicado hasta por diez, lo que ha privado a muchos de tener el servicio”.

Los religiosos cubanos de Concur, también, se refieren: a la dificultad para lograr asistencia médica y medicinas en Cuba comunista, tanto para las personas que sufren enfermedades comunes, como crónicas y psiquiátrica, que no pueden acceder a antibióticos, calmantes o sedantes; al desabastecimiento en las tiendas y el hacinamiento en las viviendas, “lo que provoca conflictos familiares y alto riesgo de abusos verbales, físicos y sexuales”.

Para hacer frente a los graves problemas que tiene Cuba comunista y que parte de ellos denuncian los religiosos cubanos de Concur en su comunicado, en su escrito, estos proponen que el régimen acepte la ayuda humanitaria que esta bloqueada en la aduana y que permita que llegue mas ayuda a la nación cubana. Al mismo tiempo, abogan por la creación de “espacios de dialogo igualitario entre el Estado y los diversos actores sociales, sentarse junto a una misma mesa para buscar alternativas y unir esfuerzos para sacar adelante nuestro país, que está viviendo una situación crítica. Reconocer que la diversidad de opinión es positiva para lograr alternativas factibles”.

Recordemos lo que dice, literalmente, el comunicado de los religiosos cubanos de Concur: “Sentimos que el pueblo no aguanta más”, “las autoridades competentes deben replantearse el camino”…

Las organizaciones democráticas internacionales y nacionales, encargadas de velar por la libertad democrática, los derechos humanos y democráticos, con seguridad, garantías y justicia justas, deben tener muy en cuenta lo que, entre otros, sobre Cuba y con justas y muy necesarias informaciones y propuestas, dicen, en su comunicado, los religiosos católicos cubanos de Concur y deben tomar medidas, democráticas, justas, firmes y eficaces, para defender la libertad democrática, los derechos humanos y democráticos de los cubanos, dentro y fuera de Cuba, con seguridad, garantía y justicia justas, y frente a la continua represión, control y corrupción del régimen comunista totalitario cubano.



La Santa Sede-el Estado Vaticano debe intervenir en defensa de la justa y muy medida protesta de los católicos cubanos de Concur, de sus justas y positivas propuestas en defensa del pueblo cubano y frente al Estado totalitario comunista cubano, que viene violando muy gravemente los derechos humanos y democráticos.



Los españoles, los ciudadanos de bien y por el bien que, individual y socialmente, vienen defendiendo los derechos humanos y democráticos con seguridad, garantías y justicia justas, deben defender, apoyar a los cubanos que, de forma pacifica, democrática y con graves riesgos para ellos, sus familias, etc., vienen defendiendo los derechos humanos, la democracia para Cuba, con seguridad, garantías y justicia justas.



Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; lunes, 24 mayo 2021, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino largo, Camino de nuestras vidas en el más acá y más allá por El Bien – Camiño longo, Camiño das nosas vidas no máis acó e máis alá polo Ben…