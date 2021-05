Ivan Redondo, el barranco de Pedro Sánchez y la última memez de un Gobierno de lunáticos

Fue apoteósico. Tirando de un episodio de ‘El Ala Oeste de la Casa Blanca’, porque además de Pablo Iglesias resulta que casi todos los miembros del Gobierno PSOE-Podemos son adictos a las series de televisión, el muy mentado Ivan Redondo soltó: “lo primero que tiene que hacer un asesor, es tirarse por el barranco por su presidente, y yo lo hago”.

En medio del fragor del momento y opacado por esa frase tan televisiva y dramática, en la que el gurú de Pedro Sánchez obvió que el problema no es que se tire él, sino que pretenden despeñarnos a todos, pasó casi desapercibida lo que parece la la última memez de un Gobierno de lunáticos.

El Gobierno creará una Agencia Espacial Española, según reveló este 27 de mayo de 2021, viniéndose realmente muy arriba, el director del Gabinete del presidente del Gobierno durante la Comisión Mixta de Seguridad Nacional en el Congreso de los Diputados.

«Les anuncio la creación de la Agencia Espacial Española».

Redondo no facilitó más detalle de esta NASA española, a la que se refirió mientras desgranaba los cinco capítulos en los que se divide la nueva Estrategia de Seguridad Nacional, que se aprobará antes de verano y sustituye a la de 2017.

Será porque el Gobierno socialcomunista está en la luna o porque, de un tiempo a esta parte, Sánchez escruta la luz de las estrellas para encontrar el camino, el director del Gabinete del presidente del Gobierno y secretario del Consejo de Seguridad Nacional, Iván Redondo, ha anunciado la creación de una ‘Nasa española’.

La Agencia Espacial Española que ha anunciado Redondo es la constatación de que el Ejecutivo ha perdido el contacto con la realidad y busca, desesperadamente, poner tierra de por medio y despegar hacia no se sabe dónde.

Es, sencillamente, la delirante estrategia del socialcomunismo: ante la incapacidad manifiesta para hacer frente a los múltiples problemas que ha ido generando por su caótica gestión, pretende ahora desviar la atención de los españoles.

La Nasa de Sánchez es la última ocurrencia de la factoría de patochadas que dirige Redondo, que tan pronto nos lleva a 2050 como cambia de rumbo y apuesta por una España galáctica.

Si no fuera porque este país no está para bromas, la propuesta del gurú del sanchismo sería para partirse de risa, pero no le vamos a dar el gusto al Ejecutivo.

El anuncio es una más de las estupideces estratosféricas de un Gobierno que vive instalado en un mundo paralelo, ajeno a los problemas de los españoles.

En los últimos días, Sánchez pretende invertir las tendencias que marcan las encuestas con extravagantes golpes de efecto que no son más que la prueba del nueve de la impotencia de un gabinete de lunáticos que han tomado por idiotas a los españoles.

Lo peor es que esa NASA española que se ha sacado de la chistera Iván Redondo podría tener sentido dentro de un plan marco para reforzar la seguridad nacional, pero no se hagan ilusiones porque la Agencia Espacial Española del Gobierno no es nada más que propaganda: polvo de estrellas, para ver si tapan un poco la desvergüeza de indultar a los golpistas catalanes, sus pactos con los proetarras o sus apaños con los chavistas de Plus Ultra.