Pedro Manuel Hernández López: «¡Procés a los “doce del patíbulo”!»

La semana pasada nos acostábamos muy preocupados por la noticia –retransmititida por todas las emisoras de radio, cadenas de televisión y por la prensa escrita y digital– de que Ceuta, nuestra ciudad autónoma, estaba siendo invadida por mar y por tierra por miles y miles de marroquíes, especialmente por mujeres, jóvenes y niños. Esa noche, fuimos muchos los que nos acostamos en compañía del fantasma de una nueva “Marcha Verde”. El recuerdo de aquella otra, la de Hassan II de 1975, planeo de nuevo sobre nuestras cabezas y sobrecogió nuestros corazones, no solo esa noche, sino también varios días después, pues la crisis aunque ha disminuido en virulencia e intensidad, sigue estando ahí pendiente de soluciones que, de momento, no llegan.

Si la semana pasada nos acostábamos con la “invasión migratoria” de Ceuta, esta, nos hemos levantado con el debate nacional sobre la aplicación de un posible indulto, que no amnistía –por parte del Gobierno y que el Rey tendrá que sancionar con su firma– a todos los lideres independentistas del “procés” (pronúnciese “prucés” y, a ser posible, con entonación catalana para no ser tildado de “charnégos” y “fascistas” por los “catalonios” de siempre, los independentistas y separatistas) a esos “doce del patíbulo” acusados y condenados por sedición, por malversación de caudales públicos y alteración del orden público con destrozos y destrucción de múltiple material urbano e incluso de comercios y establecimientos privados. Como parece ser que los conceptos de “amnistía” e “indulto” se siguen confundiendo y mucho más desde que ambos están en boca de todos –con independencia de la cultura, edad, raza, sexo, y religión—creo que es preciso y necesario dejarlos meridianamente claros. Como el tema es muy serio y lo requiere, voy a recurrir una vez más al libro gordo de “Petete”; este no es ni más ni menos que el diccionario de la RAE.

La “amnistía”, según la RAE, es la derogación retroactiva de la consideración de un acto como delito, que conlleva la anulación de la correspondiente pena. Sin embargo, el “indulto” es la “anulación total o parcial de una pena, que puede beneficiar a una persona condenada por cualquier tipo de delito. Aunque ambos conceptos suelen confundirse, son dos conceptos jurídicamente diferentes: el indulto tiene efecto sobre el castigo al reo, mientras que la amnistía elimina el delito.

Durante la transición a la democracia pocas palabras han ocupado un lugar tan preponderante como las de “amnistía” e “indulto. Por lo que puede afirmarse – en consecuencia y sin temor a error– que una sociedad deja de estar enferma política y socialmente o, dicho de otro modo, encuentra el camino de la estabilidad cuando dejan de oírse la reivindicación social de la amnistía y del indulto general. Según esto, nuestra sociedad actual está, no solo enferma, sino que agoniza a un ritmo tan acelerado que los responsables de gestionar los “cuidados paliativos sociopolíticos” han tirado la toalla– tanto es así, que nuestra sociedad fenecerá irremediablemente –sin lugar a dudas– por un “fallo político multiorgánico” (expresión usada frecuentemente por nosotros, en medicina, para expresar que el paciente es irrecuperable y va a morir, ya que todos sus órganos vitales han dejado de funcionar)

Nuestra Constitución del 78 no hace referencia expresa alguna a la amnistía. Nuestra historia constitucional no es homogénea en este punto, ya que junto a las Constituciones de 1869 y 1931 que se refieren a la amnistía, el resto la silencian. Si como decíamos, es evidente que no existe en nuestra Constitución un pronunciamiento expreso que permita conceder amnistías, no es menos cierto que no existe precepto alguno que prohíba su concesión.

El “indulto”, desde el punto de vista político y jurídico, es una “medida de gracia por la que el Estado perdona el cumplimiento de una condena de forma total o parcial.” La Constitución recoge que «corresponde al Rey el derecho de gracia con arreglo a la ley» y prohíbe expresamente los indultos generales. En el caso del «procés» del 1-O, se tramitará la primera solicitud de indulto presentada por el abogado catalán Francesc Jufresa –que aunque no participó en la defensa de ninguno de los acusados– lo solicitó para los “doce del patíbulo” por causa de justicia, de equidad y de utilidad pública (¿…?). No sé si Uds. entienden lo que este señor ha querido decir con esto, porque lo que es un servidor se he quedado “silbando y a la luna de Valencia”.

Nos guste mucho, poco o nada, la ley estipula que pueden beneficiarse de esta medida los condenados por toda clase de delitos, siempre que lo sean por sentencia firme. Para que puedan obtener el indulto los “chicos del prucés”, además de pedirlo “individualmente”, deben “arrepentirse” y comprometerse a “no reincidir”; sin embargo y –según parece—los independentistas catalanes, esos famosos “doce del patíbulo” condenados, no cumplen por ahora, con ese requisito ni están por la labor… Sin irnos más lejos, bueno sí, al año 1536 y con el turolense Jerónimo Martínez Ripalda, autor– del no menos famoso, tradicional y católico “Catecismo Ripalda”; este nos enseña que para que uno pueda ser perdonado de los pecados o faltas cometidas –aparte del examen de conciencia, dolor de corazón(arrepentimiento), decir los pecados al confesor y cumplir la penitencia–necesita una condición, “sine qua non”, y esta es que el condenado, pecador o reo manifieste un sincero “propósito de enmienda”(voluntad de no reincidir).

El indulto suele conllevar la eliminación de la pena (nunca del delito o de los antecedentes penales) si se trata de un indulto total o su sustitución por otra menor, en el caso de que sea parcial. Por supuesto que todo indulto es recurrible, de hecho, el PP, Vox y Ciudadanos ya han anunciado que si el Gobierno indulta a los “presos del prucés”, a esos “doce del patíbulo”, recurrirán esa decisión donde proceda. A la pregunta de si ¿los gobiernos suelen acceder a las peticiones de indulto? Un lacónico no, es la respuesta. De hecho, cabe resaltar que de los 5.666 indultos tramitados en 2019 y 2020, solo se concedieron 57.

El informe fiscal ya fue—en su momento– abiertamente desfavorable al indulto para todos los condenados, porque en ninguno de los casos consideraba que se dieran los criterios de equidad, reinserción y reparación total del daño, necesarios para apoyar la medida de gracia. Por tal motivo, para mantenerse sentado en la poltrona monclovita y dormir a pierna suelta en su nuevo “colchón, el presidente del Gobierno ha ido abriendo ladinamente el camino para el indulto a los “doce del patíbulo” condenados por el “prucés”. El miércoles, en su comparecencia en el Congreso, ha dado un paso más de gigante en ese camino para desplegar al viento todas las razones del Gobierno a favor de aplicar la medida de gracia a los dirigentes independentistas. Ya, desde Bruselas, el presidente Sánchez –al más puro estilo bíblico del Eclesiastés-argumentó que “hay un tiempo para el castigo y la venganza y un tiempo para la concordia y el perdón”, desligando su decisión de la necesidad del apoyo parlamentario de los grupos independentistas., ya que, según dice, lo haría aunque tuviese 300 escaños”. ¡Bravo, presidente, ahora acabo de enterarme de que las sentencias de los Tribunales de Justicia se dictaminan exclusivamente por razones de venganza y de que el Gobierno gestiona fundamentalmente por criterios de concordia y de perdón! Desde que hace unos días le oí decir –a la “farruquita de Triana”, la ínclita ministra de Hacienda y portavo-za del Gobierno ese axioma irrefutable y, valga la redundancia—que Ibrahim Ghali, líder del Frente Polisario, “no entro en España con una identidad falsa, sino que entro con una identidad diferente”, no había vuelto a oír una estupidez tan magna como la reciente sandez de Sánchez, en el hemiciclo del Congreso, hablando de concordia y de perdón.

Estas palabras, puestas en boca de Sánchez, no me cuadran en absoluto. Jamás pensé que este nefasto y distópico presidente hubiera leído la Biblia y, mucho menos, el Eclesiastés. Para quien no lo haya leído o no lo recuerde, en el capítulo 3:1-8 nos dice lo siguiente: “todo tiene su momento oportuno; hay un momento para todo lo que se hace bajo el cielo…un tiempo para amar, y un tiempo para odiar; un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz…” A estos versículos hay que añadirles los fantaseados por Sánchez para indultar a los “doce del patíbulo”. Sin embargo, parece ser que por aquello de la selectiva “memoria histórica y democrática” se olvida de lo que—él mismo en persona– afirmaba y advertía contra viento y marea, en octubre del 2019, a los independentistas, cuando todavía descartaba los indultos y garantizaba “el cumplimiento íntegro” de la sentencia: el Ejecutivo “estará atento a sus movimientos para garantizar la seguridad, la convivencia y el respeto a la legalidad vigente, sin excluir ningún instrumento para conseguirlo”.

Para Sánchez — el “sanchista”, que no el socialista (lo de Socialista Obrero Español dejo de existir cuando él se hizo cargo de la Secretaria general y lo convirtió en el Partido “Sanchista”)– se abre “una etapa nueva”, en la que la principal labor será restaurar la convivencia” y que el independentismo asuma su “naufragio” y su “fracaso”. A mayor redundancia, Ábalos –el hijo del torero “carbonerito”, titular de Fomento, preclaro secretario de Organización del Gabinete sanchista y principal peso pesado del Gabinete ministerial, también subrayó entonces en TVE, que “no procedía hablar de indultos a los condenados y sí de que se cumpliera la ley”. ¡Qué sería de nosotros sin la existencia de las hemerotecas! ¡Gracias a ellas nos permitimos el lujo, de uvas a peras, de sacarles los colores al aranero Gobierno y a su equipo de ministros troleros!

A la vista de la polémica suscitada con lo de “indulto sí, indulto no”, creo firmemente –como la mayoría de españoles, entre los que se encuentran algún que otro presidente de las CC. AA gobernadas por el PSOE, como es el caso de los presidentes García-Page, Lambán y Fernández Vara– que el Gobierno no debe indultar a los “doce del patíbulo” por el “prucés” del 1-O, como advierte muy seriamente el Tribunal Supremo, pues el hacerlo sería “una solución”, de todas todas, “inaceptable”. Ayer noche, incluso el ex presidente, Felipe González, afirmó en “El Hormiguero” que él “no daría el indulto a los presos del “prucés”, en estas circunstancias, porque no reconocen la legitimidad de la justicia española”. En términos parecidos, se expresaba el expresidente José Mª Aznar, al decir que “solo somos libres cuando vivimos al amparo de la Ley”. El ex vicepresidente, Alfonso Guerra, tampoco se quedaba atrás, cuando se pronunciaba diciendo categóricamente y afirmando que “los indultos son siempre personales e individuales, los generales al grupo del procés, no se deben ni se pueden conceder”.

Me da la impresión de que lo que se le viene encima a nuestro presidente no es ninguna bicoca: o los indulta y, con su apoyo, sigue asentando sus presidenciales posaderas en el trono monclovita, o no los indulta, le retiran su apoyo y posiblemente tenga que adelantar las elecciones. Ese el nudo gordiano del “prucés”. A favor del indulto están sus ministros, sus compinches y socios en el gobierno y el 45% de los catalonios separatistas e independentistas con ZP a la cabeza; en contra de que indulte a “los doce del patíbulo” nos encontramos con la gran mayoría de los españoles, la Fiscalía General, el Tribunal Supremo, los partidos de la oposición, varios presidentes socialistas de CC.AA y preclaras personalidades políticas, entre las que figuran Aznar, González, Guerra, Barrionuevo, Leguína y un largo etcétera.,

Los “doce del patíbulo” del independentista “prucés catalá”, por el mero hecho de ser catalonios y políticos , se consideran superiores y, como tal quieren seguir gozando de esos privilegios de los que no gozan la mayoría de los españolitos de a pie condenados por algún delito. Estos, tras cometer un grave delito contra el artículo 544 del Código Penal, no solo no se arrepienten—como el “preso número nueve”, el de la famosa canción de Joan Báez, en la década de los 60– sino que aseguran nada más salir de la cárcel y sin titubeo, que volverán a hacer lo mismo, a la primera de cambio “fins que Catalunya sigui independent a través d´un procés d´autodeterminació”. Todo esto lo viene pregonando –a los cuatro vientos—y sin cortarse ni lo más mínimo, Jordi Cuixart, el empresario, activista e independentista catalán y presidente de Ómnium Cultural.

Para terminar, quiero dejar claro que el Gobierno no debería implicar a nuestro Rey Felipe VI, haciéndole firmar la medida de gracia a los “doce del patíbulo”, pues se trataría del primer indulto “basado en la reincidencia y no en el arrepentimiento”. En esta ocasión, vuelvo a estar de acuerdo, una vez más –con la exportavoz del PP y diputada por Barcelona, Cayetana Álvarez de Toledo cuando aboga –aunque vuelve a ser ese “verso suelto” del PP– y afirma, como solo ella suele y sabe hacer, que “hay que salir a la calle a manifestarse contra Pedro Sánchez y sus inmorales e innecesarios indultos”.

Pedro Manuel Hernández López es médico jubilado y periodista.