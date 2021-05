El sabio consejo de Rociito a Pedro Sánchez, a propósito del indulto a los golpistas catalanes

Suenan patéticos, insultantes para la inteligencia del español de a pie, los argumentos esgrimidos por el Gobierno PSOE-Podemos y sus sicarios mediáticos para justificar los indultos que se dispone a otorgar a los golpistas catalanes, pero en el PSOE manda Pedro Sánchez.

Y tanto que hasta su propio jefe de gabinete, Iván Redondo, que no es militante socialista, da ya instrucciones políticas a la ‘tropa‘.

Sánchez necesita a los proetarras vascos y a los sediciosos catalanes para seguir durmiendo en La Moncloa hasta 2023, y ya ha dejado claro que le importa poco lo que puedan pensar cargos intermedios, diputados aislados o antiguos responsables del partido como Felipe González o Alfonso Guerra.

Ni siquiera le preocupa el desgaste electoral que van a sufrir García Page y otros barones autonómicos, porque su plan es aguantar en el cargo, abrazado a Bildu y ERC, confiando en que el fin de la pandemia de coronavirus, la vacunación masiva, los fondos europeos y cierta recuperación económicas le permitan dentro de dos años ir a las urnas con más posibilidades de éxito que ahora, cuando todavía no se ha recuperado del cacharrazo del 4-M.

Parece insensato este desafío al Tribunal Supremo y al sentido común, que se apresta a perpetrar Sánchez, pero responde a la lógica política del dirigente de un partido con un pasado mucho más siniestro de lo que se piensa la gente y dónde lo único que pesa es el interés personal.

Sobre el asunto, ha subido Alfonso Ussía a Twitter un mensaje genial:

Rociito sobre el indulto: “ Le he dicho a Pedro que sí,que por mí no hay problema, pero que debería consultar con alguien más.”Toda la responsabilidad no puede caer sobre mi, que soy una pobre maltratada sin recursos.

