Rafael López Charques: «Descabellad»

Es la mejor y más apropiada calificación, dentro de los límites de la corrección, que debemos darle a la actuación de los políticos que nos mandan. En lenguaje más coloquial, sin pies ni cabeza.

Eso sí, les agradecemos sinceramente que nos tengan continuamente en ascuas, esperando su nueva idea luminosa, y como parecen que compiten entre ellos, a ver quién la tiene más genial, es decir, más decepcionante, estamos continuamente intrigados.

Estos días nos han subido la luz. Suponemos que como la electricidad es un bien de lujo, que utilizan preferentemente los ricos, pues que estos aguanten. Visto así, en principio no está mal. Pero claro, como tenemos memoria, hasta la fecha no han podido sacárnosla del cerebro, recordamos que los mismos que ahora nos desgobiernan, cuando no tenían tales empleos les sobraba tiempo para criticar las subidas de la misma y prometían bajarla. ¿Se acuerdan? Resulta que últimamente es imprescindible hacer lo contrario.

Con referencia a ese tema, y aunque al parecer la Unión Europea ha confirmado que no existe impedimento alguno para que el Gobierno baje el IVA de la luz, este se niega a hacerlo, argumentando que tal medida ”no garantiza una reducción del recibo y sí tendría un fuerte impacto en los ingresos públicos”. Vayamos por partes, desde luego supondría una minoración de los últimos, pero se podría compensar muy fácilmente reduciendo la desmesurada cuantía de gasto público totalmente inútil, que podemos calificar de despilfarro.

Además no entendemos, quizás seamos muy cortitos, que pasar de un IVA del veintiuno al cuatro por cien, no suponga una rebaja en el recibo. En el sistema de numeración decimal, si a una cantidad le sumamos el primer porcentaje el resultado es notablemente mayor que si le sumamos el segundo. Eso al menos es lo que nos enseñaron de pequeñitos en la escuela, y hasta ahora ha sido así. En caso de haber cambiado proponemos que se solicite la creación del permio Nobel en Matemáticas y que se conceda proindiviso a los miembros de nuestro talentoso desgobierno.

Hablando de los indultos a los golpistas, una vicepresidenta recuerda que “tenemos todavía compañeros y compañeras en las cunetas sin identificar con tiros en la nuca desde hace ochenta años” ¿Qué tendrá que ver una cosa con otra? Eso es “mezclar la velocidad con el tocino”. Además, no lo dude, del bando contrario al suyo también quedan muchas personas en las cunetas. Le sugerimos que recuerde que muchos terroristas y asesinos vacos, a los cuales están tratando con todo miramiento, ofensivo para sus víctimas, también han dejado a innumerables inocentes tirados con un tiro en la nuca o similar.

No obstante habiendo algún ministro que compara a un golpista catalán con Nelson Mandela, lo que consideramos una ofensa para este último, pocas cosas nos pueden extrañar.

Como una de las debilidades de “cum fraude” es salir en las fotos, recientemente se ha hecho y difundido una, en una reproducción del zulo en que los terroristas vascos mantuvieron secuestrado, durante más de año y medio a un funcionario de prisiones. ¿Para qué ese teatro? ¿Quería hacerse una idea de lo mal que lo tuvo que pasar esa persona? A la puesta en escena le faltó el poder experimentar, como la víctima, que en cualquier momento podían pegarle un tiro. Tan impresionado salió de la recreación, que seguirá tratando con guante de seda a los secuestradores, asesinos y compinches, porque él es muy bueno y comprensivo.

Si hacemos un concurso entre nuestros no gobernantes, para determinar cuál es el de ocurrencias más descabelladas, el premio estaría muy reñido.