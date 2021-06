Francisco Iglesias Carreño: «De Extremadura, Reino Leonés, Galicia y Asturias»

Todo el cuadrante noroeste, de la extensión geográfica de la península Ibérica que corresponde a España (`el Reino de´), que ocupa la extensión de 120.177 km2 , está aún a la incondicional merced de la red radial y centrípeta -.- emanada desde la madriñalidad actuante y hasta dirigente -.- que, desde aquellos albores de los `Decretos de Planta´ y puede que incluso con los `idus filipinos propucelanisticos´ (del año 1601), muy contrarios a los `toledanos rasgos neovisigóticos´, ha dejado a estas cuatro ambientales regiones históricas [léase: Extremadura, Reino Leonés, Galicia y Asturias.], conformadoras de la Corona Leonesa, casi con un palmo de narices y estimativamente a dos velas.

Todo el mundo tiene concreto y real conocimiento de que `la emigración ́ (de Extremadura, Reino Leonés, Galicia y Asturias.) está incidiendo en `la despoblación ́-.- ya estimada en nuestro argot como “despoblación galopante”-.-, sea concertada (con inclusión del aparataje estatal) o no (y hasta cierta forma, con modos y maneras, en apariencia asilvestrada, presuntamente guidas por consorcios y/o sagas), es el mal endémico, de extrema gravedad, que arrostradamente tenemos aquí, de muy antiguo, en todo el cuadrante del noroeste de la península Ibérica.

Esto de “la despoblación” (en Extremadura, Reino Leonés, Galicia y Asturias). es algo que viene de muy lejos y no solo de ese momento concreto, cuando en los organismos europeos -.- con énfasis en el Parlamento Europeo-.- hace más o menos entre cuatro y cinco años (tras el informe del P. E. de 23-10-2017) , con diferentes escalas, dijeron y con un acuerdo, ya casi `levantando un poquitin la voz´, que esto, o sea: “nuestro ambiente”, se desplomaba y lo hacía a pasos agigantados. Claro es que, en ese tiempo, se han sucedido, unos tras otros, un sinfín de anuales Proyectos Generales del Estado que, visto lo visto, no han incidido mucho, que podamos contar -.- para Extremadura, Reino Leonés, Galicia y Asturias-.- en lo relativo a la aplicabilidad del Artículo 131 de la aún vigente Constitución Española. Incluso, no se acierta a percibir que, cuando públicamente-. día 13-6-2021, sábado -.- se tratarán aspectos penales concernientes a ciudadanos españoles, de una parte alícuota de la hispánica Corona Aragonesa ( con una extensión de 108.705 km2.), estemos dejando en el tintero, “así sí es sí así es más que parece”, otros aspectos tan o más importantes que aquellos, tan solo, y en lo que es un suponer, por que afecta a ciudadanos regionales: extremeños, leoneses, gallegos y asturianos, que, ¡de siempre!, han sido ciudadanos españoles a formal y cabal cumplimiento, ¡en palabra y obra!, y, claro está, también ciudadanos europeos.

La realidad próxima que nos circunda nos habla de cosas y/o situaciones que: (1º) ni han cambiado con el paso del tiempo y que, a lo que se otea y tras experiencia -.- salvo creíble “milagro asignado intervencionista europeo”-.-, (2º) el tiempo puede que tampoco las cambie. Y no es que estemos con lo de la pescadilla de ración, pero casi casi.

Mañana ya será, seguramente tiene que ser mañana, cuando por fin arreglemos la grifería de los acuíferos desviados-.- de los otrora ancestrales manantiales en sus vertidos históricos retorcidos -.- en la variante (eso ahora se llama así) de Pajares. Incluso ya, y por acción del propio PE, los puertos asturianos serán asistidos por el tráfico ferroviario de La Vía de La Plata.

Recordemos, por pura suposición, que la A-52 (hacia Vigo) con cinco o seis túneles hubiera quedado chachi (y no en la situación de toboganes, que ya estaban en la época de mi admirado Pablo Morillo); por fin desde Ponferrada, tanto bercianos como allegados, consigamos aclarar lo de la A-76, o sea: ¡de que se trata!, sí de galgos o de podencos.

Y en bajando hacia el sur sigamos entretenidos aún con el trazado de una autovía que nos posiciona durante 75 km en paralelo a La Raya-.- donde, hasta ahora,nadie situa actividades nuevas a izquierda y derecha de la misma -.-, olvidándose (¿por aquello del BOE del 23-2-1981?) del trazado romano de la Vía XVII o, ¡y a mayores!, que la distancia de Zamora a Miranda D’Ouro es de 56 km y puede enlazar con la IC´5 del Plano Alto Trasmontano de Portugal.

Hubo una vez, en que Portugal y España, de forma conjunta y por tal vez aquello de los ampulosos cooperantes tratados, iban a permeabilizar «La Raya», lo que no nos ponemos de acuerdo es en el título de la novela que lo exponía ni en los argumentos que, en tal narrativa novelística!, se esgrimían hacia el asunto en cuestión. Dentro de diez,o tal vez doce, cumbres ibéricas, nos lo dirán a todos ( incluso a los de “La Raya”).

Cuando por fin se superó aquello de las maniobras, por llamarlo de alguna forma, en Baños de Montemayor y ahora el subir La Vallejera o transitar por Puerto de Béjar, para ubicarnos en la zona, es coser y cantar, nadie pensó, ¡ni por asomo!, que no pasaría el tren por Guijuelo (Guijuelo de Salvatierra), ni por Bejar, ni por Hervás, … y así hasta el empalme de Palazuelo. Resulta que, en centroeuropa, el servicio ferroviario es generador de riqueza y aquí, en el hispánico oeste, presuntamente ( y puede que oficialmente) la deteriora.. Se ve que Europa, y para algunas cosas, parece empezar tras los Pirineos.

Aquel infumable Contrato/Programa nos quedó, ¡en todo el oeste ibérico!, para el arrastre económico y sin tráfico ferroviario..

Se percibió aquí, asi pareció, en nuestros lares convivenciales que, en aquello de la supresión del ferrocarril de La Vía de La Plata, las oficinas bruselianas (¡de la constructiva Unión Europea!), se pusieron como un tanto de perfil.

Ahora resulta que tal servicio ferroviario, ¡el del trazado de la línea de La Vía de La Plata!, es total y completamente necesario. Eso tendría que ser objeto, desde nuestro criterio, de un tratamiento directo de la Unión Europea.

Resulta que, ¡en Algeciras!, tenemos un puerto que podría ser conectivo con, nada más y nada menos que: “La línea ferroviaria de La Vía de La Plata”. Así que estamos, en aquello de “estar al loro”, a la espera de novedades. Resultó que en tiempos pasados el Rey/Emperador Leonés Alfonso IX (en el año 1230), como sus antecesores, Ordoño II (en el año 1214) y Alfonso III (en el año 881) El Magno, llegaron hasta Alange (muy próximo a Badajoz) a lomos de su caballo y ahora, después de quitarnos el tren, ¡que era un servicio público!, no podemos participar, con garantías equitativas, en la competitividad actual intereuropea y hasta mundial.

Estamos apartados {en las históricas cuatro regiones constitucionales de: Extremadura, Reino Leonés, Galicia y Asturias}, a lo que se ve, ¡y por imperativo de la centralidad!, de la concurrencia, en operatividad práctica, con el resto de la España Nación en el Estado Español y hasta de la Unión Europea.

Eso sí, a lo que leemos y oteamos de todos los continuos encuentros que atisbamos, de las reuniones socioeconómicas del levante hispánico, se tendrå que esperar aquí {en Extremadura, Reino Leonés, Galicia y Asturias}, el tiempo que sea necesario -.- o que en la centralidad, ¡ que son los del dinero y/o decisión!, estimen conveniente -.-, a que todos los programas/entresijos/obras del “super complejo” del Corredor Mediterraneo estén terminados. Total que, cuando queramos empezar aqui, seguro que ya ellos estarán en otro asunto (para el que, análoga e igualmente, necesitarán financiación,… y vuelta a empezar).

Todos los caminos conducen, como vías jacobeas de peregrinación que son, hasta Santiago de Compostela donde reposan los restos del Apóstol -.- allí también están los restos de Fernando II de león y de Alfonso IX de León -.-. Pero eso son, aun con serlos, los conocidos archifamosos “caminos a Santiago”, lo de las autovías y ferrocarriles de todo cuadrante noroeste {en Extremadura, Reino Leonés, Galicia y Asturias} , que es otra cosa, que también debe enlazar por toda la Corona Leonesa, está aún por ver.