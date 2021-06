Gaspar Albertos: «Indultos: todo es mentira»

¿Y ahora vamos a llamar mentiroso o Oriol Junqueras por decir “donde dije digo, digo Diego”. O sea, ¿por decir, que se metan los indultos “por donde les quepa”, ahora decir con otras palabras “te los voy a meter yo por el culo”?

Porque otra cosa no se deduce de la carta del dirigente independentista que contiene frases como estas:

1/”Comienza a andar una nueva Generalitat republicana”. La primera en la frente.

2/”Nuestra voluntad es la de siempre. La independencia, pero necesitamos una mayoría incontestable”. Habrá de ser la de todo el país, España, como reza la Constitución, y no únicamente la de ese “país” catalán.

3/”Defendemos la autodeterminación” Más de lo mismo. Sin entender porqué refiriéndose a “toda la ciudadanía del país” (Cataluña) vuelve a remarcar lo de “toda”.

4/”No queremos formar parte de un estado que tiene estructuras que sirven para perseguir a los adversarios políticos”. Vuelve a airear que ellos son “presos políticos” y no lo que verdaderamente son, “políticos presos”.

5/”La amnistía es nuestra prioridad para acabar con la persecución judicial”. Es decir, que considera opresor al Estado cuyas estructuras y división de poderes ha vehiculado el que su partido, ERC, esté por primera vez al frente de un gobierno de la Generalitat.

Todo esto, eso sí, dulcificado por palabrería beatífica que nada tiene que ver con lo que los gobiernos independentistas ha practicado estos últimos años de opresión y apartheid con todo aquel que no se declarara independentista. ¿Es esto lo que considera el Gobierno de España una muestra de arrepentimiento? Me sale lo de apartheid porque el “apagafuegos” (o pirómano, según se mire) José Luis Ábalos no ha tenido más delirante idea que comparar a Oriol Junqueras con Nelson Mandela.

¿Qué hacemos entonces con el mentiroso de Pedro Sánchez? Ni tengo ganas, ni me cabe en este artículo exponer aquí literalmente todo aquello que Pedro Sánchez, siendo Presidente de Gobierno o antes (no vaya a salir aquí Carmen Calvo a decir que cosas valen cuando se es presidente o no) ha dicho sobre la aplicación del 155, sobre el juicio, la sentencia y el cumplimiento de las condenas. La hemeroteca es muy sufrida, no se borra nunca y muy fácil de consultar.

¿Cuándo miente Oriol Junqueras? ¿Antes o ahora?

¿Cuándo miente Pedro Sánchez? ¿Cuando decía que él consideraba el delito, no ya de sedición, si no de rebelión, o ahora que va a conceder unos indultos no solicitados por los condenados a cambio de que aprueben su política general hasta el fin de esta legislatura?

Lean, si no, este párrafo de la carta dirigida por Pedro Sánchez a Oriol Junqueras al respecto de todo esto y como contestación al arrepentimiento de éste: “Tenemos todavía dos años de legislatura y con tu colaboración los podemos prolongar el tiempo que haga falta y tú me entiendes”. Les recomiendo que lean la carta entera.

En definitiva, que al final todo está montado mentira sobre mentira, excepto la concesión de unos indultos que se van a revelar como la única verdad de todo esto.