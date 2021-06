En recuerdo del gran español Berlanga con motivo de su centenario y que colaboró con el Movimiento Tetiñas Free

El 12 de junio 2021 se ha celebrado el centenario del nacimiento del gran director y guionista de cine español, Luis García Berlanga (Valencia, 12 junio 1921- Pozuelo-Madrid, 13 de noviembre 2010), entre los mejores del cine español e internacional.

El gran Berlanga dirigió las siguientes películas: Esa pareja feliz (1951; codirigida con Juan Bardem); Bienvenido, Mister Marshall (1953); Novio a la vista (1954); Calabuch (1956); Los jueves, milagro (1957); Plácido (1961); El Verdugo (1963); Las Pirañas-La boutique (1967); Vivan los novios (1970); Tamaño natural-“Grandeur nature” (1973); La escopeta nacional (1978), Patrimonio nacional (1981) y Nacional III (1982) que constituyeron la “Trilogía de la familia Leguineche”; La vaquilla (1985); Moros y Cristianos (1987); Todos a la cárcel (1993); y París-Tomboctú (1999).

Berlanga dio la orden de que, con motivo de su centenario, se abriese la “Caja de las Letras” numero 1034, guardada en vida por Berlanga, en 2008, en el “Instituto Cervantes” de Madrid. Lo que se hizo ante la presencia de dos nietos de Berlanga, el director del “Instituto Cervantes”, Luis García Montero, y el presidente de la Academia española de cine, Mariano Barroso. La “Caja de las Letras” de Berlanga contiene el guión de la película “Viva Rusia”, escrito por el amigo y compañero de Berlanga, Rafael Azcona, y que sería la cuarta entrega de “Tetralogía de la familia Leguineche” de Berlanga. Esta “Caja de las Letras” de Berlanga contenía, también, una biografía del mismo y una revista francesa que daba cuenta de su película “El verdugo” de forma muy positiva y destacando el gran valor internacional del cine de Berlanga. Este legado de Berlanga de la “Caja de las Letras”, se ha incorporado a la exposición “Berlanguiano. Luis Garcia Berlanga 1921-2021”, y que se ha inaugurado con motivo de su centenario.

En las “Cajas de las Letras” del “Instituto Cervantes”, se guardan, en cajas de seguridad y desde 2007, los legados donados por diferentes personalidades españoles. Hay, ya, 60 legados.

Una parte de las películas de Berlanga han merecido muy importantes premios cinematográficos nacionales españoles e internacionales. Entre otras distinciones, Berlanga fue elegido miembro de la “Real Academia de Bellas Artes de San Fernando” (Madrid), donde ingresó con el discurso titulado “El cine, sueño inexplicable” y recibió también el “Premio Príncipe de Asturias de las Artes” por toda su obra.

En el Festival de cine de Karlovy Vary (República Checa), uno de los mas antiguos del mundo, Berlanga fue elegido uno de los diez cineastas mas relevantes del mundo.

Berlanga dirigió y guionizó tambien varios cortometrajes y trabajos para televisión española (“Villariba y Villabajo”; “Blasco Ibáñez, la novela de su vida”).

En junio de 2021, la española “Fábrica Nacional de Moneda y Timbre” estampó un sello con motivo del centenario del nacimiento del cineasta valenciano Luis García Berlanga, dentro de la serie “Personajes 2021”.

Berlanga fue un gran aficionado al erotismo, recabando una enorme colección de material sobre el tema (principalmente literatura) y llegó a codirigir de 1979 a 2004, en “Tusquets Ediciones”, una colección literaria de esta temática que otorgaba un premio, el «Premio La Sonrisa Vertical», en el que era presidente del jurado. A partir de José Luis Borges y de Buñuel: “El sexo es un tigre que nos acecha pero nosotros somos ese tigre…”.

Berlanga se definió como una “anarquista burgués” y su cine, que se adelantó, con gran maestría, a la critica de lo políticamente correcto; Berlanga, con su poética, simbología, iconografía, imaginiería… cinematográficas, con su realismo, neorrealismo, barroquismo, surrealismo…, en su muy brillante análisis critico de la sociedad española, del agente social, del hombre en su soledad, etc., se caracteriza por un humor de gran nivel, por una ironía de la mejor factura, por sus geniales esperpentos, provocaciones, sus fallas cinematográficas… Berlanga, en su discurso en la Universidad Politécnica de Valencia, cuando fue nombrado Doctor Honoris Causa, dijo: “Siempre he declarado que mis películas son falleras, pirotécnicas y rodadas sobre la base de la inspiración instantánea, es decir, el ‘pensat i fet’ (pensado y hecho)”. Por cierto, “Pensat i Fet” fue una revista fallera editada en Valencia entre los años 1912 y 1972.

SOBRE BERLANGA Y LA COORDINADORA NUDISTA, EL MOVIMIENTO TETIÑAS FREE…

En los años 80, en pleno apogeo de la “Coordinadora Nudista Ecológico Radical (CNER)”, “Coordinadora de las Tetiñas, Piroliñas, Cuiños, Carrachudiñas… Free”, que tenía, entre uno sus lemas, el desarrollado a partir de San Pablo, “Desnudaos del hombre viejo, sin olvidar nunca la justa y muy necesaria defensa de los buenos principios, los buenos y justos valores, sabiendo reírse de la vida y el mundo y empezando por uno mismo”, de la que el que suscribe (Miguel Cancio) fue creador y portavoz; “Coordinadora Nudista” que, entre otras cosas, denunció el arrase urbanístico de las costas gallegas, como, por ejemplo, en la “Playa de Baroña” (Puerto del Son-La Coruña/Galicia-España), donde fueron detenidos, en el verano de 1983, catorce (14) nudistas, acusados de “escándalo público” por tomar el sol y bañarse desnudos en una playa que, en dicha época, era de muy difícil acceso y donde venían conviviendo, sin ningún tipo de problemas y desde los años 70, nudistas y no nudistas, y donde la “Coordinadora Nudista” (que, por medio de su portavoz, defendió a los nudistas en un juicio que tuvo lugar en los juzgados de la villa de Noya-La Coruña y que fueron todos absueltos); en la Playa de Baroña, la Coordinadora Nudista denunció, muy activamente, con datos y el verano de 1983, la construcción ilegal, en plena playa, de un chalet de tres pisos amurallado que denominamos el “Bunker de Baroña” y que ahí sigue sin causar escándalo público…; “Coordinadora Nudista” que actuó, no solo en Galicia sino en toda España y que tuvo una gran repercusión en Galicia, España e internacionalmente; como estábamos diciendo, en los años 80, el que suscribe (Miguel Cancio) participé, en San Sebastián de los Reyes (Madrid), en una mesa redonda sobre el nudismo en la que, también, intervinieron Luis García Berlanga y el político español Antonio de Senillosa, y que tuvo amplia repercusión pública.

La Coordinadora Nudista tenía, también, como lema, principio, el siguiente y muy importante, fundamental, clave: “Un chorizo, especulador, corruptor-corrupto, tramposo, contaminador, manipulador, jugador sucio, trepa, dispuesto a todo por el poder, por el tajadismo, por imponerse como sea, etc., individual y socialmente, se ponga como se ponga, vestido, desnudo o con la acción, representación que sea, no deja de serlo, por mucho vestido, desnudo, acción, representación, cara… que le eche a la cosa, que lleve a cabo. La persona, individual y socialmente, siempre y en todo lugar, debe ser, comportarse, deontológica, honrada, humilde y muy rigurosamente, debiendo aprender de los errores, fallos, errores y fracasos propios y ajenos en la búsqueda, lucha, deontológica, honrada, humilde y muy rigurosa, por el juego, competencia y cooperación limpios, por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, integrador, eficiente, etc., por la verdad justa y responsable, por el bien…

Otro lema de la Coordinadora Nudista y a partir de Cervantes, la Escuela de Salamanca, Bergamín, León Felipe, Chesterton…, fue el siguiente: “Rechazo, repudio la verdad cuando es mentira; la verdad, para serlo de verdad, debe arder, quemarnos, ser radicalmente desnudadora y poner a culo pajarero a todos aquellos, extremistas, fundamentalistas, tajadistas, oportunistas, trepas, todo vale, narcisistas, racistas supremacistas, superioristas, etc., que, en nombre de viejos y nuevos extremismos identitarios, de lo que haga falta, se tercie y sea menester, contaminan, engañan, manipulan, corrompen, juegan sucio, dan gato por liebre, etc., con tal de sacar tajada…”.

SOBRE LA OBRA DEL GRAN ESPAÑOL LUÍS GARCÍA BERLANGA

Con motivo de la celebración del centenario del gran español, Luis García Berlanga, los Reyes de España, Felipe VI y Letizia, el miércoles 9 junio 2021, inauguraron en la “Real Academia de Bellas Artes de San Fernando” (Madrid), la exposición, ya citada, “Berlangiuiano, Luis García Berlanga (1921-2021)”, sobre su vida y obra, que tendrá lugar hasta el 5 de setiembre 2021 y que ha sido organizada por la “Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España” (AACCE), conocida como la “Academia de cine de España”, y con la colaboración de la Comunidad Autónoma de Madrid, la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, Visit València y Filmoteca Española.

En el “Berlanga Film Museum”, creado por la Consellería de Turismo, Cultura y Deportes de la Autonomía-Generalitat Valenciana, de su “Instituto Valenciano del Audiovisual y la Cinematografía (IVAC) Ricardo Muñoz Suay”, se puede ver, consultar por Internet, amplio material sobre la vida y obra de Berlanga.

Con motivo del centenario de Berlanga, la Consellería de Cultura de la Autonomía-Generalitat Valenciana, ha presentado el 3 de junio 2021, en la “Filmoteca de Valencia”, el libro “Furia española: vida, obra, opiniones y milagros de Luís García Berlanga (1921-2021), cineasta”, coeditado por la “Filmoteca Española” y el “Instituto Valenciá de Cultura”, obra colectiva en dos volúmenes, editada en español y valenciano, coordinada, dirigida por los catedráticos universitarios de Comunicación Audiovisual, José Luis Castro de Paz y Santos Zunzunegui, y en la que, entre otros autores, españoles y de otras naciones, colabora el gallego Dario Villanueva, catedrático de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada de la Universidad de Santiago de Compostela, que fue rector de la misma y director de la “Real Academia Española (RAE)” de la lengua española.

La palabra “berlanguiano” fue admitida por la RAE como: “1. Perteneciente o relativo a Luis García Berlanga, cineasta español, o a su obra. 2. Que tiene rasgos característicos de la obra de Luis García Berlanga”.

Me parece muy bien, muy justo y positivo, que el centenario del nacimiento del gran director y guionista del cine español, Luis García Berlanga, este teniendo tanta repercusión pública en España, la gran nación española. La cual creo que debe honrar, homenajear, como es debido, con justicia justa muy bien medida, a grandes creadores, profesionales, etc. como el gran cineasta español Luís García Berlanga.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; miércoles, 16-06-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino largo, Camino de nuestras vidas en el más acá y más allá por El Bien – Camiño longo, Camiño das nosas vidas no máis acó e máis alá polo Ben…