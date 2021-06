Victor Entrialgo De Castro: «La hermana “San Suplicio”»

Sor Arancha Rodriguez Laya, la hermana San Suplicio de exteriores, con esfuerzo considerable, miente con una frase interesante pero forzada por el momento y el contexto. Ora por el ruido, ora por el bien. Es dificil superar la infamia, la torpeza y la majadería, también exterior, de este Gobierno. Pero se lo han propuesto y cada día lo consiguen. Crisis con Marruecos, inmigración ilegal, Delcygate, Zapatero embajador del narcorégimen venezolano, red de “contubernios separatistas en organismos y universidades extranjeras desde donde llevan años atacando a la Nación y sembrando odios y mentiras, convirtiendo en “exterior” lo que es un asunto interno. Y ahora, los indultos.

Es dificil superar la vergüenza y el atrevimiento de un Gobierno heredero de Zapatero que no sólo no se levantó sino que se sentó para que el mundo entero viese su ridículo al paso de la bandera americana. El patriotismo, el ciudadano y los poderes americanos, que no son los nuestros, -pese a que sus embajadores expliquen que ese no es el sentir del pueblo soberano español-, no olvida cosas así, como el hecho de ser el único gobierno en el mundo occidental que ha “metido” a comunistas, no sólo en el poder sino en el propio Gobierno, la relación con la Venezuela chavista o el Delcygate, como ha recordado Jiménez Losantos. ¿Cómo ha de interpretarse si no que, despues de 6 meses, el teléfono de Sanchez sea el único que no ha sonado?

“No solo somos socios”, dice la hermana “San Suplicio” que, -no olvidemos,- aceptó el cargo de un presidente que usurpó el poder con el apoyo de golpistas insurrectos. “Somos aliados” ha dicho la ministra, aliados de la OTAN. Se olvida la mandataria que España y EEUU son mucho más que eso. No sólo son relaciones “trastlánticas”, como las que puede tener Turquía. Las relaciones España-EEUU existen desde mucho antes de que se creara la OTAN (1949).

Desde Ponce de León, la Florida, Tejas, Louisiana, Nuevo Méjico, la batalla de Saratoga y el apoyo, como Francia, a las 13 colonias americanas frente a Inglaterra, el comercio de café y azúcar de la América independiente con la colonia española de Cuba, y tras la guerra del 98, los tratados comerciales en la primera década del XX, la entrevista del conde de Romanones y Wilson en 1918, España miembro fundador en 1920 de la Sociedad de naciones hasta los pactos de Madrid de 1953, reformados luego por Martin Artajo y Castiella, entrada en Naciones Unidas, visita de Eisenhower en 1959, bases americanas de Morón, Rota y Torrejón, cedida a España en 1988.

Tras la instauración del régimen democrático en 1975, España y EEUU firman un Tratado de amistad y cooperación y en 1976 los Reyes visitan EEUU recibidos por el presidente Ford. Más Areilza y Marcelino Oreja, “el hombre puente” desde su relacíón con Castiella discutiendo precisamente las contraprestaciones de la relación hispanoamericana y artífice de la incorporación a Europa sin las limitaciones del franquismo, la colaboración en materia de seguridad y terrorismo, la foto de las Azores, y todos los ¡homónimos! posteriores hasta hoy de la ministra “San Suplicio”, que ignora u olvida el empeño desde Castiella y Marcelino Oreja, entre muchos otros, como el de tantos embajadores hoy, entre ellos, uno de los mejores embajadores de España en el mundo, el embajador en Marruecos, Ricardo Diez Hotchliner, por defender los intereses de España y porque, como toda política exterior que se precie, sea una política de estado, y no de partido.

Olvida también la buena mujer, -y es grave-, el patrimonio del español, la segunda lengua más hablada en EEUU y en el mundo, aparte la china de los chinos, e incluso la idiosincrasia americana y española, que pese al antiamericanismo antiguo, cimbreante y oportunista de la izquierda, tienen más cosas en común de las que parecen.

“Sor Mystere” repite todo el tiempo, que el Presidente “puso en valor”. “Puso los argumentos sobre la mesa”. Vamos, que en un cálculo aproximado, resulta que lo habló prácticamente todo él. Y sólo él. Todo en el callejón, antes de salir al alvero, en la media hora que precedió a lo que la propia ministra calificó de “Paseíllo” con Ángeles Barceló, adonde acuden raudos los ministros a “sacar la pata” con aquello de “me alegro que me haga esta pregunta”. Sí, la misma del episodio de las cartas que deben estar aún en correos.

Un presidente golpista no sólo no es representativo, es que de la misma manera que Zapatero ha causado daños cuantificables y no cuantificables a este pais, así Sanchez, “el cazador de autógrafos”, está demostrando ser muy capaz de aumentarlos.

La hermana Sor Mystere dice que se quedaria con el mensaje, el de “una relación sólida”, vendiéndonos que fue en esa media hora, justamente, cuando se decidió que fuese en España la cumbre de la OTAN, que evidentemente, ya estaba decidida. Una burla a la Nación, que observa desde el tendido y el burladero.

Dice “Sor Exteriores” que Sanchez habló con Biden “de cosas que ni el propio Presidente afirmó el día antes haber tratado”. America latina, afinidad ideológica y no sé cuantas cosas más. Y lo afirma con rotundidad, no de Estado, sino partidista y hasta personal, cuando ella no estaba allí. Pero a “Sor Exteriores”, le consta. Ni el mismísimo Antonio Ozores que se lo propusiera hubiera conseguido decir tantas memeces tan rápido y de manera tan incomprensible como asegura Sor Suplicio que habló Sanchez con sus homónimos.

Nietzsche, y cualquiera que no le deba el cargo, diría que Pedro Sanchez utiliza de forma diferente las convenciones consolidadas cambiando incluso los nombres, como llamar en un estado de derecho “venganza” a la ejecución de las Resoluciones judiciales. A la obligación constitucional de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado.

El mentiroso compulsivo que preside el Gobierno, carece absolutamente de pensamiento. Sanchez no se cansa de liarla ni se avergüenza de ser descubierto, ni de que la mentira sea su comportamiento más repetido. Como todo mentiroso compulsivo, al ser descubierto, se hace la víctima. Egoísta por naturaleza, Pedro Sanchez se encuentra cómodo en la mentira. Y como lo hace de manera interesada, y además ocasiona perjuicios inconmensurables a la Nación, será condenado por la sociedad. Colón lo ha dicho inequívocamente el 13 de junio. Pero éstos son sordos a la voluntad popular.

La pregunta es cuanto tardará aún el pueblo en echarlos. Evidentemente la moción de censura no es bastante. ¿Donde está el impeachment en nuestro sistema? ¿Si no es por enfermedad, no se puede echar a un Presidente que se alza contra el Tribunal Supremo e incluso contra la voluntad popular? ¿O es que el fraude de ley, la unidad indisoluble de la Nación española, la traición, institutos y figuras jurídicas no estén en el ordenamiento y en las normas de interpretación de normas para articular en último término “la legítima defensa de la Nación española” ? ¿O es que el pueblo debe asistir impertérrito a la contravención manifiesta de su voluntad? ¿A la reanudación del golpe permanente y continuado de los separatistas? ¿Cómo puede defender su soberanía cuando es secuestrada? Cuando el propio gobierno la entregó en su día a los separatistas y ahora viene a cumplir su parte del pacto.

No es que éstos institutos, normas, costumbres y principios no existan. Es que los poderes tienen que encontrarlas. Y el indulto “contra legem” pactado en su día con golpistas y con “fines políticos personales” disfrazados de “generales”, son una violación flagrante de las mismas.

Recuerda la hermana San Suplicio de Exteriores. “El ruido no hace bien y el bien no hace ruido”. Y es cierto. Ruido es justamente es lo que no han dejado de hacer desde que llegaron al poder. Hacer ruido y provocar la furia de un pueblo soberano atado de pies y manos. El ruido lo crean las falsas expectativas de esta “asamblea de mentirosos” que nos gobierna.

El Gobierno funciona así. Ante nuevo ridículo, nueva cortina de humo. Manifestación masiva de españoles y Ábalos provoca con lo de foto de la vergüenza. Paseo de Biden con un escolta extranjero y sale la Calvo para distraer con una fecha límite para los indultos ante la presión de sus socios. Como quiera que de los indultos se van a seguir consecuencias dañosas y gravosas para los intereses generales y beneficiosas para los particulares, deberán seguirse consecuencias penales.

La pregunta es la de Ghandi: ¿Si hay un idiota en el poder es porque quienes lo eligieron están bien representados? Y la respuesta empieza ahí. Sanchez no fue elegido por el pueblo soberano. Ni siquiera su moción de censura apoyada en los golpistas y de la que vienen los lodos de las promesas de los indultos. Sanchez, por alcanzar el poder, entregó cosas que no eran suyas. Lo que los romanos llamaban res extracomercium. Entre ellas la más importante: La soberanía.

“Si eso no es delito y motivo de dimisión, cuando no de incapacitación, o de enjuiciamiento, para quien nunca debiera haber llegado ilegítimamente al poder, que venga Dios y lo vea. El cazador de autógrafos sólo quiere las fotos, como los cromos y los indultos, para sostenerse. “La hermana San Suplicio” sabe que Pedro Sanchez, en el pecado llevará su penitencia.