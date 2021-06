«La Iglesia católica otorga el perdón sin necesidad de confesión, arrepentimiento ni reparación»

Los católicos están de cambios y, quizás, de enhorabuena: los que acudan al confesionario para recibir el sacramento de la confesión o curación instituido por Jesucristo obtendrán el perdón sin que sea necesario que se acerquen a él con las debidas disposiciones de “conversión, arrepentimiento y reparación”. Es lo que acaba de certificar el presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y vicepresidente de la Conferencia Episcopal Tarraconense (CET), Juan José Omella Omella.

El cardenal arzobispo de Barcelona y el resto de prelados de la CET, el órgano que agrupa las diócesis de Barcelona, Tarragona, Solsona, Urgell, Sant Feliu de Llobregat, Vic, Tortosa, Tarrasa, Lérida y Gerona, se han sumado entusiastas a avalar públicamente los indultos que quiere otorgar Pedro Sánchez Pérez-Castejón a los independentistas condenados por participar en un golpe de Estado contra España.

Y lo han hecho al unísono con Javier Faus Santasusana, Presidente del Cercle D’Economia (Círculo de Economía), co-organizador con la franquicia Sánchez-Redondo de la kermese indultadora montada la pasada semana por el empresariado catalán para estar otra vez al plato y a las tajadas: el de Sánchez y las del dúo Junqueras-Puigdemont, tras haber financiado el nacionalismo y el “procés”, incluso después de salir por patas de Cataluña y trasladar sus sedes fiscales a otras partes de España.

En un comunicado, los prelados de las diez diócesis tarraconenses se han mostrado “convencidos de la fuerza que tienen el diálogo y las medidas de gracia en todas las situaciones de conflicto” y han resaltado que “el logro de un recto orden social que permita el desarrollo armónico de toda la sociedad necesita algo más que la aplicación de la ley”. En una palabra, que para obtener el perdón no es necesario ni el arrepentimiento ni el propósito de la enmienda ni el dolor de contrición. Padre, yo no me arrepiento de nada, estoy orgulloso de lo que he hecho y volveré a pecar cuantas veces crea necesario, pero usted me da la absolución porque lo digo yo y prou y punt. Amen, hijo. Yo te absuelvo.

No es la primera vez que los prelados catalanes se pronuncian conjuntamente a favor de los golpistas de 1-O.

En 2019 pidieron “magnanimidad” antes el juicio a los honorables cabecillas independentistas y un año antes cuestionaron la prisión preventiva defendida por el Tribunal Supremo para los responsables de esos actos, a los que varios obispos visitan en las confortables cárceles en las que los condenados tienen montados su despacho, antedespacho y sala de visitas, antes de salir diariamente por la puerta principal para seguir trabajando contumazmente contra la unidad de España y regresar satisfechos por la noche al hotel del gratis total.

El apoyo de la alta empresa, la patronal, la banca y los sindicatos al indulto de los delincuentes independentistas lo tiene Sánchez desde que se aseguró el control absoluto y discrecional del sistema de reparto de los fondos europeos Next Generation. Se ve que la Iglesia católica española se ha puesto también a la cola para comerle al presidente en la mano y seguir lamiendo el trasero a la banda Junqueras-Puigdemont.

JORGE DEL CORRAL