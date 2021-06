José María Pemán, gran escritor, creador español de la mejor talla internacional

José Maria Pemán (Cadiz-Andalucía/España 1897-1981), licenciado en derecho por la Universidad de Sevilla, hizo su tesis doctoral con sobresaliente cum laude, “Ensayo sobre las ideas filosófico-jurídicas de ‘La República’ de Platón”, en la Universidad Central de Madrid (posteriormente sería la Universidad Complutense) y durante dos años trabajó como penalista. Autor, creador de una gran obra como ensayista, de teatro, novela, cuento, narraciones varias y poesía, como traductor (de Shakespeare, etc.), guionista; autor de operas y zarzuelas (colaboró con grandes músicos españoles como Manuel de Falla, Joaquín Rodrigo, Cristobal Halfter, Pablo Sorozábal, etc.; con el músico austriaco Richard Klatovsky); autor de himnos, gran, excelente conferenciante y orador, gran articulista, triunfó en televisión española con el personaje que había creado “El Séneca” interpretado por el actor español Antonio Martelo, miembro de la Real Academia Española (RAE) de la Lengua (de la que fue director y que dejó el cargo para que lo ocupase el gran español, el gran filólogo, historiador, folclorista y medievalista español, Ramón Menéndez Pidal, que se había exiliado y al que convenció Pemán para que volviera ocupar dicho cargo de director de la RAE), fue Doctor Honoris Causa, en 1974, por la Facultad de Filosofía y Letras de Cadiz, académico, también, de la Real Academia Europea de Doctores-Barcelona 1914, (RAED), etc.

Vuelvo a recomendar el gran libro, el libro maravilloso de José María Pemán, Mis almuerzos con gente importante, 1970, muy brillante, riguroso, muy positivo, cargado de muchos y muy buenos datos, de muy buenas historias, de una parte de la gran historia de España, de la gran nación española.

Se trata de un gran libro donde Pemán cuenta, magistralmente, con el estilo que le caracteriza, sus encuentros con las siguientes, muy importantes personalidades españolas y de otras naciones, entre otras, por orden de aparición y que son numerosas, de ahí, entre otras cosas, la gran riqueza que aporta este gran libro (que, de nuevo, debería editarse en una edición ampliada y mejorada): General Primo de Rivera; Pedro Sainz Rodríguez; Julio Cejador; Ossorio y Gallardo y Azorín; marqués de Quintanar; José Calvo Sotelo; Angel Herrera, Gabriel Maura y Cambó; Eugenio d’Ors; José Ortega y Gasset; Raquel Meller; Jose Antonio Primo de Rivera; Millan-Astray; Cardenal Segura; General Cabanellas; Almuerzos de Embajadores; Almuerzos en Roma; General Franco; General Queipo de Llano; Jacinto Benavente; Almuerzos académicos; Almuerzos cerebrales; Arias Salgado; Jean Cocteau; Manuel Fraga Iribarne; Almuerzos americanos; Almuerzos enciclopédicos, etc., etc.

Este inmenso, gran libro de Pemán, “Mis encuentros con gente importante”, donde salen personalidades españolas de la época, de la historia de España, el mundo (España, de 1939 a 1975, fue la nación del mundo que mas creció, junto a Japón, y dio lugar a una clase media que, entre otras cosas, hizo posible la democracia a partir de 1977. En esa época, de 1939 a 1975, en que España creció, de media, un 4,4%, fue, también, cuando mas creció España desde que hay estadísticas del crecimiento y hasta la actualidad, junio 2021. Estos son los datos de crecimiento de España según “The Madisson Project”-Proyectos de Estadísticas Históricas de Maddison”: durante el Sexenio Democrático, 1868-1874, España creció el 2,3% del Producto Interior Bruto/PIB; en la Restauración Borbónica, 1975-1923, España creció el 1%; en la Dictadura Primo de Rivera, 1923-1930, España creció el 1,8%; en la II República española, 1931-1936, España decreció el – 0,6% del PIB; en la Dictadura del General Franco,1939-1975, España creció el 4,4%; y en la Democracia constitucional española-Reinado Juan Carlos I”,1977/1978-2016, España creció al 1,7% del PIB. Véase, también, Albert Carrera y Xavier Tafunell, Coords., prólogo de Josep Fontana, Estadísticas Históricas de España Siglos XIX, XX, Ed. Fundación Banco Bilbao Vizcaya Argentaria/BBVA, 1989, segunda edición revisada y ampliada 2005), etc.; este gran, maravilloso, muy documentado, enriquecedor y positivo libro, “Mis encuentros con gente importante”, de este gran español, José Maria Pemán, fue editado en 1970 y reeditado en numerosas ocasiones, pues, fue un gran éxito editorial. Este libro se puede adquirir en las librerías que venden libros antiguos, etc. Este libro incluye, también, la bibliografía de Pemán, que escribió, sintió y proclamó “la gloria infinita de ser español”.

Pemán fue un monárquico liberal conservador, católico, de derechas, presidente del Consejo Privado de Juan de Borbón, Conde de Barcelona, padre del Rey de España, Juan Carlos I y Jefe de la Casa Real Española de 1941 a 1977, fecha en la que dio pasó a su hijo Juan Carlos y que, como Rey de España Juan Carlos I, se había convertido en Jefe del Estado español.

Pemán defendió la reforma democrática liderada, en la Union de Centro Democrático (UCD) y con la promoción y el decisivo apoyo del Rey Juan Carlos I; liderada, desde la UCD y bajo el fundamental, decisivo apoyo del Jefe del Estado español y Rey de España, Juan Carlos I; liderada por Adolfo Suarez y, Pemán, defendió, también y con su firma, la legalización del Partido Comunista de España (PCE), la política de reconciliación nacional, concordia, consenso de la ejemplar Transición Española a la Democracia y que dio paso a la democracia española en 1977. Lo que tuvo un gran reconocimiento internacional por las naciones democráticas mas desarrolladas y avanzadas, por los defensores de la democracia en todo el mundo, con justa división de poderes, con seguridad, garantías y justicia justas, etc.

Pemán y el poeta y escritor comunista español, Rafael Alberti, se abrazaron cuando este, disfrazado de marinero, pronunció el pregón de las fiestas de los carnavales en Cadiz (Andalucía), el 28 de febrero de 1981. Abrazo de dos grandes creadores, personalidades españolas y que tuvo una gran y muy positiva repercusión pública dentro y fuera de España, de la gran nación española.

En 1981, el Jefe de Estado y Rey de España, Juan Carlos I, le impuso, al escritor y académico José María Pemán, el gran collar de la Orden del Toisón de Oro, la orden dinástica de mayor prestigio en el mundo, “por los servicios prestados durante muchos años a don Juan de Borbón y por la lealtad que ha tenido a la institución monárquica”. Al acto, que tuvo carácter íntimo, a pesar de celebrarse en el palacio de la Zarzuela, asistieron casi todos los miembros de la familia real y veinte familiares de Pemán.

NO A LA POLÍTICA NEGATIVA, EXTREMISTA, MUY PELIGROSA Y SECTARIA QUE FOMENTA EL GUERRACIVILISMO, LAS DOS ESPAÑAS, ETC.

Es muy negativa y peligrosa la política extremista y sectaria que, de nuevo, promueve, fomenta las Dos Españas que han de helarte el corazón…; la muy negativa política sectaria de leyes como las de la llamada “Memoria Democrática”, “Memoria Democrática”, puestas en marcha por PSOE Zapatero, Sanchez, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas socialistas-comunistas, nacionalistas separatistas, izquierdistas, anticapitalistas, todo vale por el poder, muy injustos privilegios y descalificar, deslegitimar y liquidar a sus principales adversarios, competidores y críticos democráticos; política muy negativa, peligrosa y sectaria que sigue la pauta guerracivilista, extremista y sectaria de leyes similares de los regímenes extremistas del viejo y nuevo socialismo-comunismo, de los viejos y nuevos extremismos identitarios, etc., de la nueva internacional comunista promovida por el Foro de Sao Paulo 1990, creado por Fidel Castro y Lula da Silva cuando se hundieron la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS) y el comunismo del este; política antidemocrática que viene siendo apoyada por Rusia putinista, China comunista, Irán fundamentalista islámico, Turquía erdoganista, etc., y que vienen promoviendo el juego sucio, la antidemocracia internacionalmente.

Esta política guerracivilista, muy negativa y sectaria, de leyes como las de la llamada “Memoria Histórica”, “Memoria Democrática”, viene siendo utilizada para atacar y tratar de desacreditar, entre otros, al gran escritor y creador español José Maria Pemán.

Creo que, siempre, en todo momento y circunstancia, debemos, con deontología, honradez, rigor, competencia, mucha humildad y compromiso, tratar de hacer el bien, luchar por el bien, por la buena salud del cuerpo y el alma, por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, responsable, integrador, positivo, riguroso, eficiente, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, humana, integradora, cultural, medioambiental, ética, espiritualmente, etc.; por la verdad justa y responsable, sabiendo sumar, multiplicar, unir, juntar, integrar, construir…, y no restar, dividir, separar, enfrentar, destruir…, no generar odios, buscar chivos expiatorios, enemigos perfectos a quien culpar de todos los males, de los peores males; sabiendo jugar, competir y cooperar limpia, democráticamente y con los agentes, grupos, medios, instancias, sectores, etc., que lo hagan posible, que se comprometan, honrada, humilde y muy rigurosa, eficientemente, en ello; sabiendo, siempre, de forma honrada, humilde y muy rigurosa, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos, y frente al mal, los malos, los que juegan sucio (juego, competencia y cooperación sucios, etc.) y a los que, ayer, hoy…, les vienen haciendo el juego.

Y, si cuadra/se cadra, siempre que se pueda y como estábamos diciendo, en la lucha por el mejor desarrollo deontológico democrático, eficiente, etc., por la verdad justa y responsable, por el bien, etc., con buena poesía, alegría, música e ironía, con buen arte, humor, cante, baile…

PEMÁN: HAY QUE HACER EL BIEN Y CON MODESTIA

Como dice muy bien Jose Maria Pemán, “hay que hacer el bien deprisa, que el mal no pierde momento”; hay que hacer, debemos hacer el bien, individual y socialmente, en España, en toda la nación española y el resto de la naciones. Pemán, también, dijo: “Donde reina el orgullo no hay más dios que uno mismo”; “La virtud que no es modesta raya en la ufanía” (arrogancia, soberbia, engreimiento, narcisimo, racismo supremacista, superiorista, etc.).

Creo que José María Pemán, por su gran obra, aportaciones, ayuda a los demás, incluidos los de izquierda, por su andalucismo gaditano, jerezano, por su andalucería/andaluciría, por su españolidad, creatividad, etc., merece todo el respeto y reconocimiento en Cadiz, Jerez, en Andalucía, en toda España…

A partir del “Digesto o Pandectas”-“Corpus iuris civilis” (Cuerpo de derecho civil), gran compilación jurídica, la más importante del derecho romano, del emperador romano Justiniano I El Grande, en el siglo VI, considerada el texto jurídico mas influyente de la historia: “Hay que hacer el bien, no hacer mal a nadie y dar a cada uno, individual y socialmente, lo que le corresponde en justicia justa bien medida, definida, explicaba, aplicada, difundida y controlada”

