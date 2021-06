Anián Berto: «Un video en Internet mete las cabras en el corral al Rey y a Pedro Sánchez»

‘Felipito, Rey de España, a ver si no se te meten más la gente en el trigo. ‘Échale valor que no estás solo’

‘Con todos los respetos, pero Felipe las cabras se te salen del corral y se van al trigo’. Unas palabras textuales que recorren tablet, ordenadores y móviles de nuestro país y allende nuestras fronteras. Está colgado en redes sociales y va dirigido al Monarca y su aparente ‘neutralidad sospechosa’. La frase no es del Quijote, ni tampoco de ningún Premio Nobel, Son pronunciadas por un modesto pastor español en un video, que se ha hecho él mismo, y encierra toda la filosofía política del separatismo catalanista, la complicidad de nuestro Gobierno y el compromiso de Felipe VI para salvar el culo el narcisista Pedro Sánchez. A partir de ahora, permitame que le bautice. Se llamará ‘El Quijote de las Cabras’.

Con olor a campo y junto al rebaño, advierte que; ‘ya a estos de Barcelona le han abierto el corral. Esos se te van al trigo otra vez’. Palabras sabías con clara alusión a los indultos y a la firma que plasma el Rey en nombre de España. Una medida de gracia insuficiente para las insaciables pretensiones de los independentistas en Cataluña, que avanzan hasta el objetivo del ‘procés’: Mantener a todo un país en vilo y fastidiar lo máximo posible a otros catalanes españoles.

Mientras tanto, el presidente del Gobierno lanza palabras balsámicas y románticas. Dice; ‘Es por el interés público’. Catalanes os quiero’. Seguramente por no decir, ‘españoles me adoro’. ‘El Quijote de las cabras’ no es tan amoroso con el tema y envía un recado crudo y áspero, como el propio trabajo del campo; ‘ Felipito, Rey de España, a ver si no se te meten más la gente en el trigo. A mi no se me meten las cabras en el trigo y cobro 11 o 12. 000 € al año. Échale valor que no estás solo’.

Por su parte, Pedro Sánchez sigue ‘el procés’ y los caprichos de las cabras descarriadas que se salen de las lindes legales. Calma la explosión de humillación al que somete a su país, con argumentos como: ‘Es por la convivencia y la política modernista’, ‘Si ayer hubo castigo, hoy hay perdón para el diálogo’, sin percatarse que no se la cuela al ‘Quijote de las Cabras’.

Nuestro personaje es capaz de alzar la voz para corregirle, diciéndole que el mejor diálogo se construye desde la Ley y la concordia con la paz de todos los españoles que cumplen con la Constitucion. Además nuestro recurrente ‘parlamentario’ en defensa de España, añade: ‘Yo gano menos que Vd, y tengo mis cabras recogidas, si una se va al trigo le doy un garrotazo, y ya no se va más’. Es su comparación y enseñanza moral para defender el interés de muchos en contra del daño que producen unos pocos ‘roedores del trigo del prójimo’ y tocamemoles a todo el vecindario.

La imaginación y creatividad del pueblo es inagotable, además de admirable. Este video público se da a querer y aventaja a muchas críticas profesionales, analistas políticos y estudiosos de la ley, e incluso más acertado que muchos politólogos con máster ilusos o ilusionantes. ‘El Quijote de las Cabras’ sienta cátedra, nada de retórica ni esplendor, sin dar brillo al diccionario ni soberbia desmedida. No muestra ser políticamente correcto, pero tiene tanto de verdad que lo demás sobra. Va directo al grano. Está claro, universidad es Universo, y este comunicador es devorador de caminos que van directos a su punto de partida. Se trata de un matricula de honor y licenciado en comunicación, sin título que colgar en sus paredes. Ni falta que le hace.

Más vale ser sincero y no rebuscar palabras idílicas que mienten a engañabobos, y de esto es experto con matrícula de honor Pedro Sánchez. Llegó a La Moncloa con embustes, continúa con estrategias insultantes a cualquier nivel de inteligencia y sigue tratando a los españoles, sus votantes o no, como vasayos al servicio de sus aspiraciones. Es conmovedor saber que España es tierra de Quijotes.

Hace más de 400 años, el alcalaíno Miguel de Cervantes Saavedra, creó ‘D. Quijote de la Mancha’, probableme la obra mundial más importante, detrás de la Biblia, donde se narra la vida de la España del Siglo XVI y XVII. El hombre correcaminos de ‘la triste figura’ junto a su escudero Sancho, combatió contra los molinos de vientos, y en su locura exploró intensamente el alma del diablo, la inquina del humano y las desdichas intrínsecas. Aquel Quijote vuelve a tomar caminos. Usted puede verlo en Pedro Sánchez o en ‘El Quijote de las Cabras’. Pero no se equivoque, existen también molinos de vientos y alguna Dulcinea del Toboso con escuderos incluidos.