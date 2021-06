José Manuel García Albarrán: «¡Despierta España! «

¡Despierta España!

Despierta ya, o cuando lo hagas… puede que sea tarde.

Créanme que en las más de seis décadas que han transcurrido desde que mi madre me trajo al mundo en un pueblecito de León a los pies de la Sierra Cabrera, no he sentido nunca hasta ahora la sensación de desasosiego, estupor, desazón, inquietud y preocupación que me embarga en la actualidad.

No se, aunque lo sospecho, si muchos de ustedes tienen en la actualidad semejante estado de ánimo y esa sensación de indefensión que siente el que les escribe ante las tropelías ‘contra legem’ -en contra de la ley- que está cometiendo este nefasto, ominoso e infame gobierno, actuaciones que en mi opinión suman las tres agravantes de un ‘delito’ continuado…

-Premeditación: Planear y organizar detenidamente la forma de cometer un delito.

-Alevosía: Asegurarse que no corren ningún riesgo que pudiera provenir de una reacción defensiva- en este caso por parte de los ciudadanos.

-Nocturnidad: Agravante de responsabilidad que resulta de perpetrarse de noche ciertos delitos. Es decir, mientras parte de los españoles… ‘están dormidos’.

Tras la ya comentada, analizada y criticada desde múltiples estamentos judiciales, políticos y sociales, concesión de los indultos a los golpistas catalanes, por sediciosos y malversadores del dinero público (concesión aprobada por el gobierno en contra de la sentencia y opinión de los magistrados del TS y fiscales) el gobierno ‘Sanchista’ convocó un Consejo de Ministros de carácter extraordinario, con una ominosa desvergüenza difícil de digerir, ‘para intentar distraernos’ anunciando medidas con las que pretenden tapar el malestar generalizado que inflama a una mayoría de los españoles, anunciando:

*La ‘retirada de las mascarillas en espacios públicos’ (sin consenso con las CC. AA ni criterio médico contrastado, según la evolución de las variantes Covid)

*La bajada del IVA del recibo de la luz un 10% pero sólo hasta fin de año y con condiciones. (¡Teniendo en cuenta que previamente habían subido más del 40%!)

Hay que advertir que solo una empresa de cada cuatro se va a ‘beneficiar’ de esta bajada temporal.

¡Magnífica y engañosa decision!

*La gran noticia de permitir la asistencia de público a eventos deportivos como el fútbol, a partir del comienzo de la liga, a mediados del mes de agosto (todo ello sin saber la evolución de la Pandemia a más de dos meses y medio vista)

¡Bravo! ya se podrá volver a silbar, gritar e insultar a los árbitros ‘un si tu’ para desahogar la rabia contenida, sin ser ellos precisamente los culpables del desbarajuste.

Muy bien señores votantes ¿Están contentos ya?

Pues ¡hale! ya se pueden ir de veraneo y despreocuparse de todo alabando las bondades de este ‘magnífico’ gobierno…

Eso sí, hasta que llegue la cruda y dura realidad en septiembre. ¡Entonces hablamos! ¿Vale?

¡Despierta España!

Despierta, porque me cuesta creer que sea cierta la frase del político y filósofo Joseph de Maistre (1753-1821), quien dijo:

“Cada pueblo o nación tiene el gobierno que merece”.

¿Nos merecemos esto?

No obstante el político y novelista francés André Malraux (1901-1976) introdujo una modificación diciendo:

“No es que los pueblos tengan los gobiernos que se merecen, sino que la gente tiene los gobernantes que se le parecen”.

Pues, si se cumple esta segunda apreciación de André Malraux, habrá que pensar que estaríamos entrando en ‘un bucle abismal’ en donde la sociedad actual no tendría más remedio que dar un giro de 180 grados para poder salvar la integridad, la moralidad y los buenos principios que hacen posible el normal desarrollo de cualquier gobierno democrático.

Claro que parafraseando al político y pacifista indio Mahatma Gandhi (1869-1948) y sin ánimo de ofender a nadie…

“Si hay un idiota en el poder es porque quienes le eligieron están bien representados”

¿Cual de las tres elegimos?

¡Despierta España!

Despierta, porque ante el panorama político que se avecina y la inacción de una parte, nada desdeñable, de esta

sociedad adocenada, cómoda, indiferente, pasota y que no pone en práctica el principio físico de ‘acción y reacción’, tu fragmentación en varios pedazos pueden resultar irrecuperable, todo ello para regocijo y escarnio de unos cuantos impresentables que han hecho de la independencia su “mantra” y razón de existir y de la política su modo de ‘vivir del cuento’ y del erario público.

¡Despierta España!

Despierta, porque los tres poderes del estado: Legislativo, Ejecutivo y Judicial se han convertido con estos gobernantes en una amalgama fraudulenta que mezcla los tres.

El nuevo poder ha unido parte de la judicatura con el ejecutivo -gobierno- provocando un claro enfrentamiento con los Magistrados del Tribunal Supremo (Que declararon como inaceptable conceder el indulto a los procesados del 1-O)

Con la Fiscalía General del Estado (Que no consideró que se den los criterios de equidad, reinserción y reparación total del daño necesarios para la concesión de los indultos) y

Con el Tribunal Constitucional (Que, entre otras cosas, ha declarado inconstitucional el ‘primer estado de alarma de la Pandemia’, impuesto por el gobierno)

¡Despierta España!

Despierta, porque este infame gobierno ha cruzado ya ‘la línea roja’ estando claramente enfrentado al Poder Judicial y sobre todo a una mayoría de sus Ciudadanos…

Despierta, porque tras esta decisión ignominiosa, vendrán otras concesiones que irán rompiendo y desintegrando las bases de nuestro Estado Democrático de Derecho.

¿Después de esto que viene?

Presos etarras a la calle, seguir con todo tipo de concesiones independentistas a Cataluña y País Vasco, legalizar los referéndum secesionistas, esperar a que la C.A. Valenciana y las Islas Baleares pidan formar parte de “Els Països Catalans” y obtener la independencia. ¿?

¡Despierta España!

Porque haciendo memoria de hechos reales ocurridos en España (me niego a hablar de ‘memoria histórica’ porque representa un sectarismo ideológico y falso) merece la pena recordar unas palabras pronunciadas por Antonio Machado en 1937…

“De aquellos que dicen ser gallegos, catalanes, vascos… antes que españoles, desconfiad siempre. Suelen ser españoles incompletos, insuficientes, de quienes nada grande puede esperarse”.

Sí señores, porque en España cabemos todos sin distinción por lugar de nacimiento, ideología, clase social, tendencia sexual, posición social, creencia religiosa o cualquier otra diferencia que se les ocurra.

“El Nacionalismo de cualquier tipo es el único que intenta marcar diferencias intolerables de carácter supremacista sin atender a razones”

¡¡Despierta España!!

José Manuel García Albarrán

Médico jubilado