El liberal conservador José María Pemán y el comunista Francisco Rabal

Nota: este escrito es la continuación del anterior que he publicado, titulado “José María Pemán, gran escritor, creador español de la mejor talla internacional”, que se puede consultar en Internet

El 15 de mayo 1997, el gran actor español, Francisco/Paco Rabal (Aguilas-Murcia/España, 1926, Burdeos-Francia, 2001), de la mejor talla internacional, que consiguió muy importantes premios, reconocimientos nacionales e internacionales, que formó parte del Partido Comunista de España (PCE), y al que le gustaba mucho la poesía y hacia muchos versos, escribió la siguiente composición dedicada a José María Pemán (Cadiz-España, 1897-1981):

“A Don José María Pemán. Sin mas demora.

Yo le quise a Pemán por liberal, por su oratoria ágil, su escritura, por su enorme bondad, por su ternura, por su generosidad, por su leal entrega a sus ideas, por su cordura, por su gracia andaluza, por su sal, porque le dio una mano a Paco Umbral, al dramaturgo Sastre, a la cultura.

Fui su Edipo, su Tyestes, Marco Antonio, y me puso de pié en el escenario, y soy de sus virtudes, testimonio.

No quiero ver pasar su Centenario, pues siendo yo de la izquierda, “un demonio”, él me abrazó rabioso y solidario”.

Pemán ayudó, “abrazó” a bastantes antifranquistas y exiliados.

Véase la excelente biografía de Pemán de la asturiana Mercedes Eguibar Galarza (licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid y Doctora en Filosofía y Ciencias de la Educación por la Universidad Nacional de Educación a Distancia/UNED), Jose María Pemán y Pemartín. Escritor “oceánico” y gran orador, Ed. Homolegens, 2010, 476 pags. (en principio, esta excelente biografía tenía 800 páginas pero, de acuerdo con la editorial, la autora la dejó en 476 páginas).

Es absolutamente inadmisible el guerracivilismo contra Pemán, y otros en la misma línea, y que, de nuevo y en contra de la ejemplar Transición española a la democracia, al igual que las sectarias y guerracivlistas leyes de la llamada “Memoria Histórica”, “Memoria Democrática”; es, absolutamente, inadmisible este guerracivilismo y que se viene fomentando en España, la nación española, por PSOE (Partido Socialista Obrero Español), Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude y sus socios extremistas nacionalistas, izquierdistas, etc. anti-España, anti-nación española y su sistema democrático constitucional de Monarquía parlamentaria de 1978.

Los ciudadanos españoles, individual y socialmente, dentro y fuera de España, de la nación española, deben movilizarse, firme, activa, democrática, responsable y eficientemente, en defensa de España, la nación española, su unidad, integridad, sistema de democrático constitucional de Monarquía parlamentaria de 1978, con justa división de poderes, con seguridad, garantías y justicias justas, etc., y frente a los diferentes extremismos separatistas, izquierdistas, anticapitalistas, etc., incluidos ETA-Bildu, los golpistas ilegales separatistas catalanes, etc., a los que, por el poder, les vienen haciendo el juego PSOE Sánchez, Zapatero, etc. Cum Fraude y desde la Moción de Censura de 2018 (llevada a cabo por una justicia politiquera, partidista, sectaria, clientelar, etc.) de PSOE Sanchez, etc. Cum Fraude contra el PP (Partido Popular) de Mariano Rajoy.

Es fundamental que, en España y entre otras cosas, haya una justicia deontológica, honrada, justa, competente, bien dotada, independiente, eficiente, etc.

El extremista Gobierno socialista-comunista PSOE, Unidos Podemos, Sanchez, Iglesias, etc. Cum Fraude es, con mucho, el mas extremista de la Union Europea, donde la mayoría de los gobiernos son de centro-derecha y los de izquierda, son de centro izquierda moderados y que llegan a acuerdos con los de centro-derecha por el bien de sus naciones, de la Unión Europea, de los “pueblos de la Tierra” como dice la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978, etc.

Es bien significativo el trato del presidente de los Estados Unidos, el demócrata Joe Biden, al presidente Pedro Sanchez, su gobierno y debido, por acceder, mantenerse y reproducir en el poder como sea, a su extremismo izquierdista, proseparatista, anticapitalista, etc., a sus socios extremistas separatistas, izquierdistas, de los viejos y nuevos extremismos identitarios, etc., y que vienen apoyando Rusia putinista, China comunista, Irán fundamentalista islámico, Turquía erdoganista, etc.

En honor del gran actor español, Francisco/Paco Rabal, recordamos los últimos versos, el último poema que escribió en su vida, titulado “No smoking”, y que la gran actriz española, Carmen Maura, fue la encargada de recitar en Festival de cine de Montreal (Canadá), donde recibió su último homenaje antes de morir y para el que se hizo, a medida, un esmoquin que no llegó a estrenar y con el que quería desquitarse de cómo hace unos años tuvo que recoger, en pantalón corto, otro premio en el mismo festival y después de perder sus maletas: “Ahora vuelven a premiarme / ¡qué buena oportunidad! / por mi carrera en el cine / y por mis años quizá / corrí a mi sastre y le dije: / ‘hazme un esmoquin cabal / que asombre por lo bien hecho / al público en Canadá’. / Y ahora sin prisa ninguna / veo por mi lado pasar / actores de todo el mundo / con una ropa fatal / extraños gorros y pelos / y rostros sin afeitar, / así poco más o menos / artistas y gentes van / ¿para recoger el premio, / pregunto, se cambiarán? / No es normal que aquí se vistan como quiera cada cual / ¿Y qué hago yo con mi esmoquin? / ¡Llevarle a San Sebastian! / Pero me huele que allí / tampoco se lleva ya. / Aún me queda la esperanza / de que lo pueda estrenar”. Véase el libro del gran Francisco Rabal, Mis versos y mi copla, Ed. Akal, 1994.

