Rafael López Charques: «Teatro y humo»

Son las dos cosas que, desde su configuración, nos ofrece el actual desgobierno, siempre en dosis crecientes.

Teatro porque cada vez es más aficionado a intentar subyugarnos con razones increíbles, al menos para cualquier persona a la que le funcione medianamente el cerebro. De todos modos tienen sus fallos, y el subconsciente les traiciona; prueba de ello son las famosas muecas con que frecuentemente nos obsequian “cum fraude” y algún ministro, prueba que ni ellos mismos se creen lo que nos dicen.

Humo dado que cada vez más envuelven unas noticias clave con otras, convenientemente buscadas, a las que si dan mucho bombo, para que así las que les conviene que pasen lo más desapercibidas posible, se diluyan más fácilmente y los ciudadanos se ocupen menos de ellas.

Prueba de esto último es que el no gobierno acaba de anunciar que ya tiene la licencia de obras que le permitirá remover tumbas en el Valle. Inmediatamente varias decenas de familias han protestado por escrito y se calcula que más de doscientas podrán interponer recursos legales. Era de esperar, ya que menos del cero dos por cien de familias han solicitado la exhumación de los restos de sus allegados allí enterrados. No nos cabe la menor duda que el anuncio no es más que otra cortina de humo, carnaza para que el pueblo se enzarce en discusiones y deje en segundo plano la cuestión más importante y trascendente que tiene planteada la nación, que es el indulto a los delincuentes catalanes.

Seguimos con el asunto de la pandemia. Aún a riesgo de que nos acusen de conspiranoicos, cada día nos huele peor el tema y nos acercamos a la hipótesis de que el virus no se escapó del laboratorio chino, si no que lo escaparon. Solo hay que observar lo bien que le ha venido a los predicadores del nuevo orden mundial. Ha originado millones de muertos y producido un hundimiento económico general No olvidemos que los profetas del globalismo nos están machacando continuamente con que sobra gente en el mundo, por eso tratan de implantar, y lo están consiguiendo, que el aborto sea un derecho humano sin barreras. Por otra parte cada vez más concentran en sus manos mayor poder económico. Al mismo tiempo nos han aborregado en nuestros domicilios. Aprovechando las técnicas digitales tratan de crear carnets o pasaportes desde las mismas, y que desaparezca el dinero físico. En resumen, el control absoluto de la población.

Nuestros políticos agachan la cabeza ante lo expuesto, les gusta.

Siguiendo con su teatro, han escenificado, en relación a los indultos, una obra que podíamos titular “Somos buenos y valientes”, y para mayor dramatismo, hasta el presidente de una importante organización ha llorado en público, en relación a los mismos. Todo humo.

Así nos enteramos de que el ministro de Justicia anima al principal delincuente catalán fugado, a que regrese a nuestro país. Teniendo en cuenta de que espera que los independentistas indultados renuncien a la “vía unilateral”, cosa que ya han anunciado que no harán, debe de creerse que el vividor de Waterloo es tonto. Claro que existe otra posibilidad, que sospechamos tiene muchos visos de verosimilitud, que se le haya asegurado al fugado que si vuelve, si será juzgado, pero inmediatamente indultado, incluso antes de que ingrese en prisión. Otra farsa teatral. Además ya se encargarán de echar humo de cualquiera otra hoguera para distraer la atención.

En definitiva, esto es lo que tenemos conciudadanos. Cuentos y más cuentos. Ellos tienen unos buenos ingresos a final de mes, que es lo único que les importa, y el resto aguantamos todas sus “trapalladas”.

España, ¡quién te ha visto y quién te ve!