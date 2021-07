Pedro Manuel Hernández López: «La “Trans-natural” Ley Montero»

No sé si debería iniciar este artículo refiriéndome a la ministra de Igualdad, la señora Montero-ra-re, promotora y defensora de ese absurdo, inculto y fundamentalista lenguaje “inclusivo”, que –desde que aquellos desarrapados “perroflautas”, “perroflautos” y “perroflautes”, que otrora acampaban a sus anchas en la tradicional y famosa madrileña plaza de la Puerta de Sol, en aquel recordado y nostálgico 15-M madrileño (¡para ellos, claro!)– hoy pisan moquetas rojas, viven en lujosos chaletes “piscinoajardinados” y se perfuman con Loewe, ellos, y con Channel nº 5, ellas— lo vienen usando e imponiendo a toda costa, y evidenciando con ello su manifiesta ignorancia, ineptitud e incultura, no solo gramatical, sino en todos los órdenes de la vida. ¡Pobres ignorantes! Por ignorar, ignoran hasta los más sencillos y vulgares refranes, pues no saben “¡que aunque la mona, el mono o el mone se vista de seda, mona, mono o mone se queda!”

La palabra “Trans” es un morfema derivativo (un prefijo) que añadido a una palabra sirve para formar palabras derivadas. En este caso, se trata de un “prefijo” derivado del latín que significa: “en la parte opuesta”, “a través de”, “cambio o mudanza” y “estar por encima o más allá de la naturaleza”. De todas, me quedo con la última, es decir con “estar por encima o más allá de la naturaleza”. Si a este le añadimos el adjetivo “natural”, obtenemos la palabra compuesta “trans-natural”. Esos podemitas han tenido, sino la inteligencia, sí al menos la picardía de no llamar a la antinatural y asexuada Ley Montero, la “Ley Trans-natural”, sino sola y llanamente “Ley Trans”, a secas, por aquello de la polémica y el rechazo –que antes de aprobarse y publicarse en el BOE el anteproyecto de la discutida y discutible ley— ha venido arrastrando consigo provocando un gran descontento y desazón en la mayoría de los españoles medios, normales y cuerdos, e incluso, en algunos sectores importantes de lo que queda del PSOE.

Quién me iba a decir que el 29-J, festividad de los santos apóstoles Pedro y Pablo, y día de mi onomástica, la facción podemita y comunista del Gobierno de Sánchez –con la “duquesa de Galapagar” a la cabeza—le iba a ganar la mano, a la facción socialista más conservadora, capitaneada por la “egabrense” (y no el gentilicio que tocaría en su lugar, de haber suprimido antes el latín de las enseñanzas medias) ministra Calvo. Durante varios meses, el debate público ha centrado la polémica sobre la “autodeterminación de género” y ha enfrentado a las dos principales vertientes del Gobierno. La aprobación de esta ley va a significar que el Gobierno apueste –“hic et nunc” (aquí y ahora)– y reconozca “la voluntad libremente manifestada como motivo suficiente para poder cambiar legalmente de sexo”, pese a la dolorosa derrota de la vicepresidenta primera del Ejecutivo. Quizás esta debilidad le pase muy pronto factura y la obligue a salir del Ejecutivo (¿?).

La “Ley Trans” –a pesar de ser una de las grandes y prometedoras ofertas electorales de los podemitas y, la primera emanada del “monteril” ministerio, casi dos años y medio después de la conformación del bicéfalo Gobierno– no viene exenta de ladinas y encarnizadas batallas entre el colectivo LGTBI y el sector más radical del feminismo, pues asegura que esta ley “vulnera los derechos de las mujeres” (sic). Si atendemos a la definición de “trans-natural”, la llamada “Ley Trans” de Montero, esta está por encima o va más allá de la “naturaleza humana”, propiamente dicha y entendida como tal, en todos sus ámbitos y aspectos (racional, sexual, sentimental, instintivo, emocional y orgánico). No creo que sea preciso recordar cuáles son los “géneros” en prácticamente todas las especies, incluida la nuestra, la especie humana. Con el término “género” hago referencia no solo a las diferencias biológicas entre uno y otro sexo de la especie humana, sino también a las diferencias sociales y culturales atribuidas a las personas en función de su sexo.

La ministra Montero y su jauría de seguidoras-os-es de la exasperada y corrosiva “ideología de Género” defienden, a capa y espada, esta anticientífica y aberrante hipótesis que –en su día fue expuesta por la filósofa feminista francesa y pareja del famoso maestro y filósofo existencialista Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir, en su mediocre obra “El segundo sexo” (París 1949)– establece a priori que la “identidad sexual” del ser humano depende única y exclusivamente del entorno socio-cultural y no del sexo biológico con el que se nace (hombre XY o mujer XX). Esto dicho, en román paladino, quiere decir que nuestra identidad femenina o masculina no tiene nada que ver con la realidad de nuestro cuerpo sino con la visión que tengamos de nosotros mismos en una determinada sociedad o cultura. Lo piensan, lo defienden y hasta convencen al presidente Sánchez para que sea publicado oficialmente en el BOE su anteproyecto de “Ley Trans” y, aquí no pasa “rien de rien” (nada de nada), que dirían los gabachos. Las críticas de los partidos de la oposición a tal esperpéntica, nefasta y amoral ley…se las pasan por “las horcas caudinas”, por aquello que últimamente vengo repitiendo a modo de mantra –gracias a Groucho Marx—“estos son mis principios, pero si no les gustan, ya saben, los puedo cambiar, pues tengo otros”.

La “Trans-natural” Ley de la podemita Montero y su banda de “morados” (¡ojo! No confundir con los morados, los nazarenos de la procesión del Viernes Santo de Murcia, más conocida por “los Salzillos) pretende –y si Dios no lo remedia nos la vamos a tragar a palo seco y sin agua—uno de los mayores dislates sociales, biológicos y legales (dejando la moral aparte, pues esta es patrimonio del alma y, esta, ya lo decía Calderón de la Barca, solo es de Dios) de toda la historia de la Humanidad, pues una vez aprobada:

Para cambiar de sexo no será necesario presentar ningún informe médico-psiquiátrico.

Los menores de edad –pásmense y agárrense bien al sillón—podrán hacerlo también así, a partir de los 16 años.

Estos mismos menores de edad –les sugiero que sigan agarrados al sillón—a partir de los 14 años, podrán hacerlo igualmente, si son acompañados por sus padres. Y los de 12 años también podrán hacerlo si lo autoriza un juez.

Con la demagógicamente llamada “libre autodeterminación de género” se podrá cambiar de sexo. Esto quiere decir: ¡que yo no soy lo que soy, porque lo digo yo, y basta! Esta simple y disparatada afirmación, acompañada de una declaración personal, bastará para cambiar el sexo del interesado en su DNI y, es más, los demás estaremos obligados a aparentar que tiene razón y a reconocerlo como tal-la-lo-le-. (Un consejo, cuando hayan terminado con esas 3 vocales , pueden seguir con la i y con la u, siempre que les apetezca y no lo consideren demasiado vulgar y chabacano)

¿No les parece ilógico, absurdo y hasta irónicamente irrisorio que se apruebe una Ley en España, donde para que un joven pueda, no ya solo votar y conducir un coche, sino fumar o poder tomarse una cerveza, en cualquier bar o establecimiento público deba tener 18 años cumplidos y, sin embargo para cambiarse de sexo –con toda la carga física, psicológica y moral que esto conlleva—solo le van a exigir que haya cumplido los 14 años? Si llegara a aprobarse, cualquier chico-a- y chique podrá legalmente negar “lo que es”, hombre o mujer, y los demás estaremos obligados “propter legem” (por ley) a reconocerlo como tal. Tendremos, así mismo, que llamarle como diga que se llama, podrá acceder a los servicios propios del sexo que diga tener, y podrá competir en la modalidad deportiva (si le apetece) del sexo que haya elegido.

El esperpento no termina ahí, ya que incluso podrán dar a luz siendo “hombres”, porque las mujeres que se declaren “hombres” serán registradas legal y oficialmente como tales y pasarán a llamarse “personas trans con capacidad de gestar”. Ante toda esta sarta de barbaridades es preciso que nos movilicemos activamente con las mejores estrategias para enfrentarnos a este engendro legislativo. La división socialista frente a la “Ley Trans-natural” no es un rumor, sino una noticia de actualidad. Sectores críticos del PSOE están pidiendo votar contra esta ley. Aprovechemos esta división para que semejante barbarie legislativa no llegue a ver la luz. ¡Hagamos nuestra la máxima, divide y vencerás!

No podemos permitir ni consentir que se salgan con la suya unos descerebrados –que ocultos tras pancartas, en las que se pueden leer consignas como “Ni sexo asignado, ni genero demostrado, furia trans contra toda autoridad”– desconocen los más elementales fundamentos biológicos, anatómicos, bioéticos y legales de la persona humana y, que cabalgan a lomos de un lenguaje empobrecido, no solo demostrado con la reducción del vocabulario utilizado, sino también de las sutilezas lingüísticas que nos permiten elaborar y formular un pensamiento lógico y complejo. Este nuevo feminismo totalitario con tintes de nihilismo progre, acientífico y puritano quiere hacernos creer que la civilización debe partir de cero porque todo se ha hecho mal: la cultura, la economía, la sociedad, la educación, las relaciones humanas, la sexualidad, el trato al planeta y hasta la ciencia. La biología es un gran obstáculo que no puede someterse a las pautas emocionales del progresismo.

Una gran parte de ese “feminismo totalitario”–que defiende Montero y sus conmilitones podemitas-os-es, bajo la forma de Ley– se aferró fuertemente a la bandera de la igualdad política y civil, no solo porque generaba cargos y presupuestos, además de trincheras contra el adversario político y un pasaporte seguro para el ascenso social , sino porque era el mejor y más eficaz motor de transformación social.¡ No se olviden que las izquierdas nunca gobiernan, sino que transforman todo lo habido y por haber! Transforman la vida pública, la privada, las relaciones sexuales, la educación , la cultura, la historia, el lenguaje, la economía, las leyes, la política, el trabajo, el comercio, etc., etc., etc.; es la vuelta de tuerca de ese totalitarismo. Todo y todos debemos estar controlados por el Gobierno. La ciencia y la razón se aparcan, la intimidad es un reducto patriarcal, y la libertad es cumplir sin rechistar y sin elección la ley que determine el actual Gobierno autoritario. Como la mente es la última frontera y el último reducto de libertad hay que legislar para controlar los sentimientos y los pensamientos. Con todo esto han convertido a George Orwell en un autor casi costumbrista.

De seguir así y si nadie les para los pies, pronto va a llegar el día en que aparte de la “autodeterminación de género o sexual”, esta se aplique a la edad o a las especies animales. ¿Por qué si el sentimiento está por encima del hecho científico –no solo la Tierra es plana y el Sol sale por Antequera– no podemos autodeterminar igualmente nuestra edad, raza y especie? Ser una cría de cebra, de dragón de Komodo o de puercoespín está al alcance de la mano de cualquiera, basta con desearlo y afirmarlo públicamente. Muy unido a estos movimientos igualitaristas y al mismo nivel que la “Ley Trans-natural” está el “especismo”, que considera que todas las especies son iguales y tienen los mismos derechos. Si entre una persona y un animal no hay ninguna diferencia, pues lo que importa es lo que dice el sentimiento y no la ciencia, ¿qué les detiene o a qué esperan para ir al registro Civil y declararse especie protegida?

Voy a terminar con una expresión –que me encanta y resume toda esta situación política que nos ha tocado en suerte vivir– y que aunque siempre la han atribuido a los personajes principales de “El Quijote”, parece ser que su origen literario se remonta al “Cantar de Mío Cid”, cuando Rodríguez Díaz de Vivar le dice a su rey, Alfonso VI de León y de Castilla: “Muchos males han venido por los reyes (gobiernos) que se ausentan…” y el monarca le contesta: “Cosas tenedes y veredes, Cid, que farán fablar las piedras”. Hoy diríamos: ¡Dios mío, lo que hay que ver y oír!

Pedro Manuel Hernández López es médico jubilado y periodista.