Rafael López Charques: «El bozal»

Estamos de enhorabuena, nos han reducido notablemente la obligación de llevar permanentemente el bozal. Es bueno para todos, siempre y cuando se base en unos hechos constatados que afortunadamente lo hagan menos necesario, y no en una nueva maniobra de distracción para contentar a los que protestan, y más adelante, si la medida se revela como equivocada, ya aparecerá una nueva cepa para justificar el volver a implantarlo. Nuestro desgobierno es experto en estas maniobras.

Aunque agradecemos la medida, si está realmente justificada, nos parece un poco compleja. En esta situación no es obligatoria, en aquella otra sí, en la de más allá depende de donde estemos o de las circunstancias que nos rodean, etc. Verdaderamente echamos de menos que no editasen una guía de uso, porque si nos equivocamos las multas las pagaremos nosotros; a la gente importante, en especial políticos, que hemos visto sin bozal, incluso amontonados en reuniones, ¿los han multado?

Tratando de colaborar al reclamar una guía, les sugerimos que pueden encargársela a dedo a un amiguete, y así poder soltarle unos cuantos miles de euros. Pruebas de encargos de informes absurdos e innecesarios, pero bien pagados, no faltan.

Como todo no podía ser dicha, nos encontramos con que hay otro bozal que intentan nos permanezca puesto y que tratan de apretar cada vez más. Nos referimos a aquel con el que tienen como objetivo amarraros el cerebro, que no lo utilicemos, bajo la velada justificación, no expresa pero que intuimos, de que ellos ya se preocupan por todo lo que nos concierne, por lo que solo tenemos que dejarles hacer, sin rechistar, ser dóciles, pues nos llevarán al edén.

Si no entendemos nada, mejor, confiemos. Aunque hasta ahora una persona era inocente hasta que no se demostrase lo contrario, el anteproyecto de Ley Trans establece que “corresponderá a la parte demandada una justificación objetiva y razonable”. Que nadie se extrañe, es la nueva lógica procesal.

Un profesor es sancionado por afirmar que los hombres y mujeres nacen con genes distintos y que por mucho que hagan, se mantienen diferentes hasta su muerte. Gracias por informarnos de que la biología que conocemos está equivocada.

Confinan forzosamente, a una cantidad notable de jóvenes en un hotel, pasándose por el forro un derecho básico de toda persona, y cuando un juez echa abajo tal decisión protestan. Como aún podemos pensar algo, creíamos que actualmente el decreto personal solo existía en los países comunistas y similares. Quizás la mente nos engañe, pues nuestro desgobierno es demócrata hasta la médula. ¿O no?

Aunque el ministro correspondiente nos anunció un peaje a la circulación por autovías como algo solicitado por la Unión Europea, la comisaria competente dice que «esta medida no responde a ninguna propuesta o exigencia específica de la Comisión». Seguramente esta segunda miente.

Tenemos que prepararnos pues todo indica que nos van a amordazar aún más mentalmente. “Cum fraude” ha asegurado en su última comparecencia parlamentaria que en Cataluña no habrá referéndum. Mientras que no se demuestre lo contrario diremos que eso no se lo cree ni él. Le llamará consulta sobre el autogobierno, manifestación de deseos, toma de opinión sobre inquietudes, etc. Utilizará cualquier denominación estúpida para intentar que traguemos. Como sus socios, mejor dicho amos, le conocen, el portavoz de ERC, le aseguró en el Congreso “La verdad es que también dijo que nunca habría indultos. Así que denos tiempo”. Tomemos nota.

¡Atentos! Siguen tratando de imponernos el bozal más peligroso.