Victor Entrialgo De Castro: «8 apellidos digitales»

Monedero que lleva sucia hasta la mochila y tiene por padre a un señor ejemplar al que le cupo la mala suerte de criar a un ingrato indecente, revuelve entre la carroña como los buitres la sangre de un joven a quien unos salvajes que practican la violencia que él y sus amigos predican, acaban de quitar la vida, su mayor bien.

Lo que prueba que un majadero no nace se hace, majadero quiero decir. Porque lo que sí se nace y no se impone, es hombre o mujer. Aunque luego pueda uno pasar de secretario general filo nazi hasta asesor de Maduro, ser hija de, llamar a este asesinato “patriarcal” , lgtbi, hijo de charnego pero separatista frente al Estado opresor y hasta marciano menor de edad, sin consentimiento paterno, si te nota antenas y pulsiones siderales mientras intentas discernir el sentimiento de identidad. Un día te sientes futbolista y hasta español, si España gana y al otro, si pierde, vuelves a ser separatista hasta reparar, después del resacón, en que con cuarenta y cinco ya no estás para ello.

Si pasados los indultos y antes del fútbol coincide que hay una desdichada muerte y coincide con las fiestas del orgullo de su pueblo, te lanzas como el buitre Monedero o Marlaska, con el de «La Coruña» y dices que es un “delito de odio” porque a la pobre víctima le llamaron lo mismo que a él la Fiscal General del Estado, sólo que el insulto de ésta no era un modo de hablar sino que fue enfático e inequívoco. Pero el Ministro, otro trepa infame, en lugar de defenderse ni él ni a su colectivo, se quedó sentado en el Consejo de Ministros para llevar el sueldo a casa igual que podría ir en una carroza del orgullo. Le es indiferente. A este señor/a/e, -como dicen ellos/ ellas/elles -le gusta tanto la farándula y el famoseo como a Carballo la televisión.

Esto de la sexualidad forma “un totum revolutum con los separatistas” porque todos «se sienten». Como decía Gustavo Bueno yo puedo sentirme catalán o sueco, quien me lo impide. Otra cosa es que lo sea. Para eso debo cumplir las normas que regulan la nacionalidad, que “ni es el sentimiento ni la identidad”.

Isa Serra es otro apellido que sufre evidentemente un trauma desconocido y pasará a la historia, como Rita Maestre, por el asalto a la capilla “arderéis como en el 36 ”, patear a una policía y decirle “ojalá te violen y tú marido te pegue un tiro” y cosas así. A esta pobre chica, traumatizada por Dios sabe qué, como tanta gente violenta de esta “nueva política” camino de la ducha, la dacha y el chalet, se hacen con sus traumas lo mismo tirabuzones que una ideología. Sería importante averiguarlo para poder ayudarla, pues la acaban de condenar a un año y siete meses de prisión e inhabilitación, y mientras no se averigüe “el hecho traumático”, malamente va a dejar de comportarse como una Picapiedra, pues su odio, es evidente, nace de algún otro lugar distinto del que pretende.

El odio no es un delito. Es un pecado. O un mal moral, para los no creyentes, nacido de un dolor, un nudo en la biografía o una contradicción en los instintos. Y el peor de todos, porque es deliberado, es una costumbre de ésta izquierda infantiloide siguiendo la estrategia política de sus ayatolahs, resultado de un trauma con el fin de amedrentar, formando, con la mentira, la dupla atacante revolucionaria: «Ayuso fascista estás en nuestra lista». Luego si con el odio se comete un asesinato o se legisla la memoria o el sexo, eso sí es un delito. Un delito muy grave, un hecho dramático que a la vez nace de una lesa estupidez.

En el ejercicio de esa tarea me hicieron el honor de incluirme, seguro por error, en una lista donde estaban 8 apellidos digitales y alguno más, de entre los maestros del periodismo español, Federico Jiménez Losantos, Carlos herrera, Bieito Rubido, Luis Ventoso, Ignacio Camacho, Luis del Val, Charo Zarzalejos, Jesús Leguina, Salvador Monzó, Herman Tersch, Jaime Gonzalez, Isais Lafuente, Carmen Tomás, Antonio Burgos, y David Gistau+, entre algunos otros, en esta otra lista de Schlinder que elaboraron estos desocupados de Podemos para justificar un desembolso y un montón de sueldo desde un chiringuito, infame hasta en el nombre «Observatorio del odio,» con los que se dedican a vivir del cuento mientras juegan a gusanitos de goebbels.

Por todo esto, nadie me ha halagado ni reconocido tanto, como estos funcionarios de la Gestapo-podemita del Coletas. Despues de inocular el odio en el pueblo español que había cerrado las heridas de la guerra civil, que había conseguido la reconciliación a lo largo de una transición admirada en todo el mundo-, esos funcionarios de la Stasi podemita de desalfabetizados que no han trabajado nunca pero son socios de Sanchez en el Gobierno, después de envenenar estúpidamente nuestra vida política y social, se arrogan el derecho a decir, ni más ni menos, qué debe considerarse en nuestro país «fomentar el odio”, lo que por otra parte no debe extrañarnos porque son especialistas.