En recuerdo del gran catedrático y decano Luis Suárez-Llanos

Con motivo de la celebración del quinto aniversario de la muerte del gran, excelente profesor, catedrático de derecho mercantil y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela (Galicia-España), el amigo Luis Suaárez-Llanos Gómez (Vigo-Galicia, 15 mayo 1933 – Santiago de Compostela, 9 julio 2016), quiero recordarlo y rendirle homenaje, pues, fue un excelente gallego, español y ciudadano universal que, como profesor, decano, ciudadano de bien y por el bien, tuvo un comportamiento ejemplar.

Conocí a Luis Suárez-Llanos, cuando, desde mi pueblo Vegadeo (Asturias-España; en la maravillosa y bella zona astur-galaica del occidente asturiano y la gallega mariña lucense), acudí a Santiago de Compostela, a su universidad, a estudiar la licenciatura de Ciencias Económicas en la primara promoción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de dicha ciudad, la del curso 1967-1968, donde él era catedrático de derecho mercantil (fue uno de mis mejores profesores) y donde, además, fue decano entre 1969 y 1971 y de 1974 a 1980.

Para mí, Luis Suárez-Llanos fue el mejor decano que ha tenido dicho centro y donde, el que suscribe (Miguel Cancio) fui profesor de sociología durante cuarenta años y participé, muy activamente, en todo lo que tenía que ver con la misma (Junta Facultad, Claustro de la Universidad de Santiago de Compostela, Foro de la Universidad de Santiago de Compostela, etc., etc.), luchando por su mejora, la mejora de la universidad, etc.

Luis Suárez-Llanos y el catedrático de Hacienda Pública, Carlos Otero Díaz, que fue el primer decano de dicho centro (Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela) y Luis Suárez-Llanos el segundo, contribuyeron, muy activamente, a poner en marcha dicho centro, en una época de gran conflictividad laboral y política en las universidades españolas y donde la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela, fue una de las mas conflictivas de España en la lucha por la mejora educativa, universitaria, laboral, socioeconómica, cultural, etc. y por la justa democratización de España por medio de la democracia representativa con seguridad, garantías y justicia justas, con justa división de poderes, con igualdad ante la ley y en todas las partes de España, de la nación española, dentro y fuera de España, etc., y para equipararse, plenamente, a las democracias occidentales, a las democracias de las naciones del mundo mas desarrolladas, avanzadas y sabiendo, debemos saber, siempre, de forma honrada, humilde y muy rigurosa, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la búsqueda, lucha, honrada, muy humilde y rigurosa, por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, riguroso, competente, cooperativo, de juego, competencia y cooperación limpios, integrador, humano, eficiente, creativo, etc.; en la búsqueda, lucha, honrada, muy humilde y rigurosa, por la verdad justa y responsable, por el bien a escala individual, familiar, grupal, social y colectiva, a escala local, provincial, regional, nacional, internacional, global, en los medios de comunicación viejos y nuevos, en las instancias de encarnación y socialización mas influyentes, etc.

La democratización de España se consiguió, tras una ejemplar Transición a la Democracia, a partir de las elecciones democráticas españolas de 1977 y de la aprobación, el 6 de diciembre de 1978, en referéndum, de la vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria, con una participación electoral, en dicho referéndum, del 67,11% (mas de 17 millones de votos válidos) y con el 91,81% de votos Sí y 8,19% de votos No. Lo cual fue muy reconocido y aplaudido por todo el mundo democrático y, especialmente, por el mundo democrático mas desarrollado y avanzado.

GRAN CARRERA DE LUIS SUÁREZ-LLANOS GÓMEZ

Luis Suárez-Llanos, muy brillante estudiante, licenciado en derecho por la Universidad de Santiago de Compostela y que amplió, brillantemente, estudios de derecho en la Universidad de Bolonia (Italia), que destacaba, viene destacando por el prestigio de sus estudios jurídicos y donde hizo su tesis doctoral; Suarez-Llanos fue un excelente profesor universitario, de los mejores que he tenido, tanto en España como en París (Francia), donde, como he señalado, amplié estudios de sociología (en lo que me ayudó, muy activamente, Suárez-Llanos, al igual que a otros estudiantes que fueron a ampliar estudios en otras naciones; y también, cuando, retornamos. Quiero destacar su fundamental apoyo al “Ciclo anual de Conferencias-coloquio, ponencias y debates”, abierto, de entrada libre y no solo para los estudiantes, con mas de 250 expertos, investigadores, profesionales, empresarios, artistas, creadores, responsables públicos, privados, dinamizadores sociales, etc., – pero, también, con los mejores alumnos de los cursos anteriores y que presentaban, en ponencias, los trabajos por lo que habían merecido las mejores notas -, de Galicia, España y otras naciones; Ciclo de Conferencias, etc., que, gracias a él, al decano Suárez-Llanos, pude organizar y poner en marcha como profesor de sociología en las asignaturas que impartía y que tuvo lugar, cuarenta años, hasta que me jubilé en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela y la Facultad de Dirección y Administración de Empresas/ADE de Lugo/Galicia. Continua, permanentemente, antiguos alumnos, personas que asistieron a Ciclo de conferencias, etc., me lo recuerdan y agradecen); como estaba diciendo, en mi opinión y en los cuarenta años que estuve como profesor de sociología de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela; en mi opinión, Luis Suárez-Llanos Gómez fue, además de un excelente profesor, el mejor decano que ha tenido este centro universitario y donde potenció el tratar de contar con los mejores profesores e investigadores, de la mejor talla internacional y, también, fomentar las mejores y fundamentales actividades de la universidad (formativas, científicas, de investigación, profesionales, emprendedoras, creativas, culturales, de extensión universitaria, sociales, etc., del mejor nivel y para la mejor creación del mejor valor añadido, cadenas de valor, para fomentar el mejor desarrollo deontológico democrático, etc.), vincularse, de forma muy activa, rentable-enriquecedora, siempre con deontología, honradez, mucha humildad y el mayor rigor, con el mundo empresarial, emprendedor, profesional, cultural, laboral, social, etc. Y, siempre, y necesariamente, para, no nos cansamos de decirlo, hacer posible, fomentar el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, responsable, competente, cooperativo, riguroso, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, humana, sanitaria, asistencial, integradora, profesional, laboral, cultural, medio-ambiental, ética, espiritualmente, etc., debidamente medido, explicado, aplicado, difundido y controlado, para fomentar, individual y socialmente, la liberación de las energías mas justas, positivas y enriquecedoras, y sabiendo, siempre, aprender, honrada, muy humilde y rigurosamente, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos en la búsqueda, lucha por el mejor desarrollo deontológico democrático, eficiente, etc., por la verdad justa y responsable, por el bien, etc.

Luis Suárez-Llanos, y en linea con los mejores centros universitarios y de investigación a escala internacional, cuando estuvo como decano trató de contratar a los mejores profesores para la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela. En este sentido, fichó, contrató, entre otros prestigiosos profesores-investigadores: al profesor de teoría económica, Alfonso Carbajo Isla (Vigo-Galicia), procedente del prestigioso “Departamento de Teoría Económica” de la Universidad Complutense de Madrid dirigido por el prestigioso catedrático de dicha materia, Luis Angel Rojo Duque, y que estuvo becado, Alfonso Carbajo, con una prestigiosa beca Fulbright, en la Universidad de Chicago (Estados Unidos; la Universidad de Chicago es la que, en el mundo, ha conseguido mas Premios Nobel de economía); al profesor Juan Muñoz García (Santa Maria La Real de Nieva-Segovia/España), procedente del prestigioso “Departamento de Estructura Económica” de la Universidad Complutense de Madrid dirigido por el prestigioso catedrático de dicha materia, Juan Velarde Fuertes, autor, Juan Muñoz, de la pionera publicación, libro “El poder de la banca e España”, 1970, otras publicaciones, otros libros, etc.; y el americano Arthur B. Treadway, profesor de economía cuantitativa, PhD-“Philosophiae Doctor” por la prestigiosa Universidad de Northwestern (Illinois-Estados Unidos). Alfonso Carbajo, posteriormente, se hizo “Técnico Comercial del Estado” y Juan Muñoz catedrático de Economía aplicada de la Universidad Complutense de Madrid.

Los profesores universitarios, Carbajo, Muñoz y Treadway, junto a Luis Suárez-Llanos, la gran y creativa italiana Barbara Ciarlini y otros muchos amigos, formaron-formamos, en Santiago de Compostela y en el piso que vivían (Carbajo y Muñoz), en la calle de San Roque en Santiago de Compostela, la informal “Escuela Sanrroqueña de Socioeconomía Vital”, que llevó a cabo numerosas actividades, en la línea de potenciar el mejor capital científico, profesional, cultural, contextual, convivencial, social y vital, con prestigiosos profesores, investigadores, profesionales, empresarios, artistas (debo recordar, entre estos, al gran pintor y escultor Eduardo Úrculo), creadores, etc., procedentes de Galicia, España y otras naciones, y en la que participaron muy brillantes estudiantes de economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela, como los gallegos Beatriz González López-Valcárcel, que, posteriormente, se convertiría en catedrática de universidad de Economía aplicada, en una de las principales expertas de España de “Economía de la salud” y de la mejor talla internacional, y Francisco Lopez Peña, que, posteriormente, se convertiría en Inspector-Interventor de Hacienda. En la Escuela Sanrroqueña, también, participó el gran profesor e investigador, que tuve la suerte de ser alumno suyo en la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela, de asistir a sus seminarios y de colaborar con él en algún proyecto de investigación, el catedrático de teoría económica, el amigo Juan Ramón Quintas Seoane.

Estados Unidos, dentro de su política de invitar a visitar Estados Unidos a diversas personalidades de diferentes naciones y sectores, dentro de su muy importante, fundamental política de becas, ayudas, de diferentes apoyo e invitaciones a los mejores estudiantes, profesores, investigadores, científicos, profesionales, emprendedores, artistas, creadores, etc.; Estados Unidos invitó a Luis Suárez-Llanos Gómez, como prestigioso catedrático de derecho mercantil y decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela; lo invitó a visitar dicha nación, diferentes instancias vinculadas con su profesión, actividad universitaria, etc.

En 1978, Luis Suárez-Llanos fue uno de los académicos fundadores de la “Real Academia Galega de Ciencias”. De 1996 a 2004, Suárez-Llanos fue presidente del “Consello Económico e Social de Galicia”.

Luis Suárez-Llanos fue el primer Director General de Universidades de la Xunta de Galicia-Gobierno autonómico gallego, donde, con la colaboración de las Cajas de Ahorro, de la iniciativa privada, quiso institucionalizar la muy positiva experiencia de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela, de poder fichar, contratar, en las universidades gallegas, con seguridad, y garantías, los mejores indicadores y controles, a excelentes profesores-investigadores y para poder competir al mejor nivel internacional. Sin embargo, la tradición burocratista, funcionarial funcionarista, mandarinil, corporativista, politiquera, partidista, sindicalera, sectaria, clientelar, etc., el miedo a la mejor competencia, justamente medida, explicada, aplicada, difundida y controlada, lo impidió. Por lo cual, y entre otras cosas, España arroja, viene arrojando, en Europa occidental, en el mundo occidental, etc. democrático mas desarrollado y avanzado, y con bastante diferencia; España viene arrojando el mayor paro general (del orden del 20% y más), paro juvenil (del orden del 40% y mas), precariedad, paro y subempleo universitarios, muy grave malgasto público, baja productividad, los salarios mas bajos, graves indices de corrupción, juego sucio, etc.

Entre los libros publicados por Luis Suárez-Llanos, señalamos los siguientes: Responsabilidad de los administradores de sociedad anónima, 1962; Derecho, economía, empresa. Elementos de teoría general del derecho patrimonial, 1988; Introducción al derecho mercantil: introducción al derecho de obligaciones, introducción al derecho de la empresa mercantil, 1998; y Añoranzas y desconsuelos: pequeñas historias de vida universitaria, 2010.

Se pueden consultar por Internet: el “Discurso pronunciado por D. Luis Suárez-Llanos Gómez en el Hostal de los Reyes Católicos con motivo de la reunión de la primera y de la segunda promoción de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Santiago de Compostela”, publicado en la revista de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela, “Revista Galega de Economía” (revista cuya creación propuse en la Junta de Facultad de dicho centro, al igual que sus primeros estatutos); Revista Galega de Economía, vol. 17, núm. 2 (2008), pp. 17-20; y la entrevista de Luis Suárez-Llanos publicada por la revista “O Economista” del Colegio de Economistas de La Coruña (Galicia), 2009, Nº 56. En la “Revista Galega de Economía” hay artículos sobre la creación, puesta en marcha de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de Santiago de Compostela por el primer decano de la misma, el citado catedrático de hacienda publica, Carlos Otero Díaz y, sobre todo, por el segundo decano de la misma, Luis Suárez-Llanos Gómez y que, durante bastantes años, jugó un papel muy positivo en la mejor potenciación de este centro universitario.

Querido amigo Luis, católico, liberal, humanista, excelente profesional, excelente persona, siempre te recordaremos, honraremos y te tendremos muy presente, pues, Galicia, España, los “pueblos de la Tierra” (como dice nuestra vigente Constitución democrática española de Monarquía parlamentaria de 1978. El Rey de España, Felipe VI y Jefe del Estado español, lo está haciendo muy bien y, como viene haciendo, debe defender nuestra democrática Constitución española y su justa y muy necesaria aplicación en la defensa de España, la gran nación española, los españoles, ciudadanos de bien y por el bien); como estábamos diciendo, Galicia, España, los pueblos de la Tierra, necesitan, necesitamos excelentes profesionales, excelentes responsables públicos y privados, excelentes profesionales, excelentes personas como tú, querido amigo Luis Suárez-Llanos Gómez, y que deben, ser justamente reconocidos para que cunda su muy buen ejemplo.

Fdo. Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; jueves 08-07-21, Santiago de Compostela (Galicia-España)