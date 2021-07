José Manuel García Albarrán: «Eurocopa… ¿Unidos por una misma bandera?»

Finalizó la Eurocopa de Fútbol para España tras perder por penaltis lo que no pudieron o no supieron ‘gestionar’ en 120 minutos con prórroga incluida.

El otrora criticado ‘Morata’ salió en la segunda parte y consiguió meternos en el partido con un gran gol. Pero… que injusto es el fútbol y la percepción del éxito-fracaso que tienen algunos.

Solo minutos más tarde pasó de ‘héroe’ a ‘villano’, al fallar un penalti decisivo que, a la postre, nos privó de estar en la final de esta “Eurocopa de Fútbol 2021”.

¡Otra vez será!

Los aficionados al fútbol, entre los que me incluyo, hemos disfrutado al menos de la entrega y calidad técnica de unos jugadores que, en general, han puesto todo ‘su saber futbolístico’ al servicio de la Selección española, que de alguna manera es como defender el nombre de España en Europa.

Y por poner algún ‘pero’ habría que ponérselo al seleccionador -Luis Enrique- quién defraudó a muchos aficionados y en particular a todos los seguidores del Real Madrid al no contar con ningún jugador de este equipo, por primera vez en la historia de las Competiciones de la Selección, lo que no se ha entendido ni por propios ni por extraños, ya que este equipo desde su fundación y sus jugadores, han paseado gloriosamente el nombre de España por todo el mundo.

¿A qué respondió esta decisión?

¿Se sabe el criterio que siguió para tomarla?

La verdad ‘se sospecha’, pero me temo que nunca saldrá a la luz dicha o explicada por él.

Habrá que analizar la extrañeza y la perplejidad que nos producen las distintas reacciones y sentimientos encontrados que observamos, dependiendo de las CC AA, Regiones, Provincias o Ciudades de ésta ‘irreconocible’ España, cuando participa la Selección española en competiciones europeas o mundiales.

Porque… es verdad que se han visto camisetas de la selección y muchas banderas de España por las calles y que incluso estas se han detectado en CC AA en donde, esas mismas banderas recientemente han sido rotas quemadas y pisoteadas en actos incomprensiblemente permitidos por las Delegaciones de Gobierno y jaleados por los descerebrados que, a aquel que portaba o exhibía la enseña rojigualda le tachaban de ‘facha’, ‘fascista’ o miembro de la ultraderecha, llegando incluso a protagonizar actos violentos y agresiones, por el solo hecho de llevar en lugar visible la bandera de nuestro País es decir la bandera de España, que desde hace 175 años forma parte de nuestra gloriosa historia (en 1843 la Reina Isabel II firmó un Real Decreto por el que impuso la ‘bandera rojigualda’ para que ondeara en todo el Reino, aunque al parecer fue el Rey Carlos III quien, 75 años antes, eligió el diseño y sus colores)

¡Siento decepcionar a los incultos, indocumentados y a esos ‘hijos de la ignorancia supina’ que relacionan nuestra Enseña Nacional -Bandera- con el fascismo (movimiento político que fundó Benito Mussolini en Milán el 23 de marzo de 1919 llamándole «Fasci italiani di combattimento»)

No obstante es motivo de alegría que, aunque sea por el fútbol, una vez más la mayoría de los españoles, que se identifican como tales, hayan perdido el miedo a exhibir y portar libremente por las calles y plazas y en los balcones de toda la geografía española, esa bandera que tantos jóvenes juramos defender y honrar cuando hicimos, el abolido erróneamente Servicio Militar, llamado coloquialmente -mili- y por la que tantos otros antepasados civiles y militares, lucharon y murieron a lo largo de los siglos para defender, frente a invasores y enemigos de este longevo y -antaño- glorioso País.

Pero…me quieren decir:

¿Quien forma parte de la Selección española de fútbol?

¿De donde proceden sus jugadores?

¿En que CC AA han nacido?

Pues señores la procedencia de sus jugadores ha sido y es variada dentro de nuestra geografía, ya que en la Selección han jugado y juegan vascos, catalanes, gallegos, castellanos, leoneses, manchegos, valencianos, murcianos, extremeños, etc. incluyendo además algún que otro extranjero ‘nacionalizado español’ que ha preferido jugar con nuestra Selección defendiendo la camiseta nacional.

Por ello nos entristece y enfurece ver cómo la televisión pública catalana -TV3- que está subvencionada con nuestros impuestos, se ha convertido en un ‘gueto’ de propaganda independentista e hispanofobia en donde incluso se han negado a dar noticias de los partidos jugados por la Selección española en la presente Eurocopa y sin embargo han dado reportajes de la Copa América -porque juega Messi- y de otros partidos en donde no jugaba España.

¿Tenemos que seguir subvencionando a estos xenófobos e independentistas?

Aunque aún más chocante, resulta la intervención de la Policía Municipal de Barcelona disolviendo a los aficionados que veían en el exterior de un bar el partido de España contra Croacia.

¿Sería por la norma preventiva Covid?

Y si fue por eso…

¿Porque no actúan entonces en los macro botellones de la playa de la Barceloneta, en las calles y en las plazas de Barcelona señora Colau?

¡Yo se lo aclaro, si me lo permite!

Por el ‘cinismo totalitario’ que hace irrespirable el ‘aire sectario’ de su ciudad en los últimos tiempos, en donde parece que los Okupas y ‘las hordas’ incontroladas de los CDR son los únicos que pueden campear a sus anchas ocupando pisos y chalets unos o rompiendo, incendiando y saqueando impunemente todo lo que encuentran a su paso, cuando les viene en gana, los otros.

El cáncer del fútbol -llamado por algunos el deporte rey- y también de otros deportes colectivos, ha sido la Política.

Nunca se debió mezclar el deporte con falsos sentimientos nacionalistas y permitir que los estadios se convirtieran, como ocurrió con el Nou Camp, estadio del FC Barcelona en escaparate de la causa independentista, donde incluso en partidos de la Champions, televisados para medio mundo, se permitieron pancartas alusivas a la independencia, contra España y silbidos ensordecedores contra el Himno Nacional y gritos contra el Rey y la Corona.

“De aquellos mimbres salieron estos cestos”

Lo que antes era una rivalidad puramente deportiva entre equipos de la misma ciudad y de otras regiones o provincias, ahora se ha convertido en una especie de ‘soflamas’ o ‘arengas’ que aprovechan los nacionalistas de distintas CC AA -no se libran de ello Anoeta y San Mamés campos de la Real Sociedad y Atlético de Bilbao respectivamente- para exhibir su propaganda política y enrarecer el ambiente de algo que debería ser sólo y exclusivamente lo que es… “Un Deporte”.

Permítanme que finalice este artículo de opinión con una frase pronunciada, a propósito del nacionalismo, por el ilustre escritor peruano -nacionalizado español- Mario Vargas Llosa (1936)…

“ El nacionalismo es siempre fuente de crispación, de confrontación y de violencia y eso no excluye al nacionalismo que juega a la democracia al mismo tiempo que a la exclusión.

Es, sigue siendo, el gran desafío”