Germán Gorraiz Lopez: «Hoja de ruta hacia un Gobierno de Transición en Venezuela»

Tras una sistemática e intensa campaña desestabilizadora basada en el desabastecimiento selectivos de artículos de primera necesidad, la obscena especulación, la amplificación en los medios de la creciente inseguridad ciudadana, la toma de las calles por la oposición y la aplicación de sanciones al crudo venezolano para provocar el default o cese de pagos , asistimos en octubre del 2020 a la implementación por la Administración Trump de la prohibición a Venezuela de importar diésel con el objetivo confeso de paralizar el transporte de sectores primarios y lograr el desabastecimiento de alimentos básicos e insumos sanitarios vitales que hicieran tambalear el Gobierno de Maduro.

Sin embargo, la llegada de Joe Biden a la Presidencia de EEUU podría provocar un cambio en la estrategia de EE.UU. consistente en la sustitución de los “golpes blandos” por la llamada estrategia kentiana expuesta por Sherman Kent en su libro “Inteligencia Estratégica para la Política Mundial Norteamericana” (1949) donde señala que los instrumentos de la guerra económica “consisten en la zanahoria y el garrote”: “el bloqueo, la congelación de fondos,el ‘boicot’, el embargo y la lista negra por un lado; los subsidios, los empréstitos, los tratados bilaterales, el trueque y los convenios comerciales por otro”. Así, la Administración Biden estaría estudiando implementar la táctica de la zanahoria en Venezuela. que incluiría la relajación de las restricciones actualmente vigentes sobre el petróleo venezolano para revitalizar la actividad motriz de la economía venezolana así como anular la prohibición de Trump de importar el diésel necesario para mantener la cadena del transporte de mercancías e insumos médicos.

Asimismo, EEUU habría dado por amortizado a Juan Guaidó por lo que moverá sus piezas para forzar un Gobierno de Transición integrado por figuras de consenso tanto de la oposición como del chavismo que deberá preparar unas nuevas Elecciones Legislativas y Presidenciales para el 2022 en el escenario postmadurista y cuya hoja de ruta habría sido diseñada por el jesuita Luis Ugalde, ex rector de la Universidad Católica de Caracas pues según sus palabras «la situación es tan grave y la crisis se acelera tanto cada día que Es necesario que civiles y militares hablemos y discutamos abiertamente sobre la necesaria y rápida intervención quirúrgica si no queremos que el enfermo se muera; es decir, que nos quedemos sin país”. Más adelante añade que “la Transición requiere negociación, tanto para la salida de este Gobierno como para la respuesta a la emergencia económico social y la movilización para la reconstrucción del País en la que deberían participar todos los agentes sociales además de los partidos políticos”.

Dicha hoja de ruta incluiría los siguiente puntos:

A. – Renuncia de Maduro y su gobierno, con salida negociada.

B. – Gobierno de transición presidido por el Presidente de la legítima Asamblea Nacional.

C. – Junta de Gobierno civil con participación militar para de inmediato tomar las medidas de ayuda humanitaria, frenar la hiperinflación y establecer las condiciones y garantías jurídicas para la reactivación económica y la inversión. En la Junta debe haber una representación empresarial-trabajadora capaz de elaborar una propuesta económica-social productiva y generadora de trabajo e ingresos dignos, consciente de que si no trae solución para los pobres no la habrá para nadie.

D. – Restablecimiento de la legalidad constitucional con separación de poderes, liberación de presos políticos, exiliados y perseguidos. Habilitación de políticos y partidos arbitrariamente inhabilitados. Restauración de la plena libertad de expresión y de comunicación.

E. – Eliminación de la Asamblea Nacional Constituyente y nombramiento del nuevo Consejo Nacional Electoral.

F. – Preparación de las condiciones indispensables para la elección presidencial libre, democrática y transparente; que seguramente sólo será posible dentro de nueve meses o más.

Dichos puntos se estarían ya discutiendo en reuniones discretas entre representantes del Gobierno e interlocutores de la oposición contando con la mediación de la Delegación del Reino de Noruega pero para su cristalización se antoja fundamental la colaboración de Cuba a cambio de la suspensión del actual bloqueo energético de la Isla impuesto por la Administración Trump.