Pedro Manuel Hernández López: " El ministro de Consumo “consumido”"

¡Éramos pocos y parió la abuela! Esta frase solemos decirla cuando estamos en una situación límite y creemos que hemos llegado al tope y, sin embargo, una nueva situación inesperada supera ese límite y nos deja “geodescolocados”. En este caso, más bien debería decir “garzondescolocados”. Así es como nos ha dejado ese ministro “fantasma” y totalmente desaparecido, no en combate, sino de toda la actividad política del Gobierno de España. Me estoy refiriendo al ministro de Consumo, el excelentísimo D. Alberto Carlos Garzón Espinosa (pero sin los Monteros, ¡por favor, no confundir, pues toda comparación es odiosa y, en este caso, muchísimo más!). Un poco de su biografía y de su CV, nos ayudara a entender, si cabe, su actitud casi mesiánica de hombre “iluminado” que nos va salvar de la terrible dictadura de la derechona fascista, y como ya, según parece ser, que España se le ha quedado pequeña, se ha propuesto solucionar él solito –en amor y compañía de sus adocenados perroflautas de “Izquierda Hundida”– todos los problemas relacionados con el cambio climático medioambiental, con la ecosostenibilidad, con la emisión de gases de efecto invernadero, y con el excesivo consumo de agua por parte de las extensivas cabañas nacionales de vacuno, ovino, caprino y porcino.

Para quien no se haya entretenido demasiado en conocer la biografía del ministro de Consumo –y que tampoco la recomiendo habiendo tanto libro bueno que leer—sí, ese que sin apenas haber cogido la cartera ministerial, anunció con las campanas al vuelo –en este Gobierno el mentir no solo es gratis, sino que además, se ha convertido en toda una obligación ministerial casi inexcusable e institucionalizada—que no pasaría mucho tiempo sin que desaparecieran las casas y locales de apuestas deportivas y no deportivas de las cercanías de las escuelas, colegios e institutos e incluso de los anuncios de las distintas cadenas públicas y privadas de TV. En aquella ocasión y en concreto un 20 de julio de 2020 –en su papel de salvador y de ángel exterminador de las ludopatías de los españoles—llego a decir, que más pronto que tarde– su ministerio de Consumo, mediante un anteproyecto del Real Decreto sobre la publicidad del juego, iba a regular taxativamente cualquier promoción del juego “online” y de las casas de apuestas, imponiendo que “toda comunicación comercial que quiera hacerse sobre este sector solo se podrá hacer entre la 1 y las 5 de la mañana” (sic).

Pero como les suele pasar a las falsas promesas hechas por indocumentados metidos a ministros, al final todas se quedaron en “aguas de borrajas” y en el cajón de los olvidos. Volviendo a sus orígenes, podemos destacar, que el señor Garzón es economista y político con un master en Economía Internacional y Desarrollo – otro más, que tras su paso por la Universidad de Málaga y de la Complutense de Madrid– da la impresión, gracias a sus salidas de tono seudocientíficas, nada académicas y que a veces rayan en la estulticia, que dichas Universidades no han pasado en absoluto por él. ¡Que atrevida suele ser la ignorancia! ¡Parece mentira que sea hijo de profesor y de farmacéutica, pues la formación y cultura –como el valor en nuestra antigua “mili”– se le debe “pre-suponer”, que no suponer! Si se le supusiera o supusiese no diría las estupideces y sandeces con las que nos ha ido deleitando desde que arribó al ministerio agarrado a la coleta de Iglesias, desparecido del Gobierno y del casoplón “pisciajardinado” galapagarense. Apropósito de la ignorancia, John F. Kennedy decía que “La ignorancia de un votante en una democracia, pone en peligro la seguridad de todos”.

Por norma general los tuits políticos envejecen lentamente y mal, y más si son de los fundamentalistas y elitistas comunistas Montero y Garzón. Por esta vez vamos a dejar a parte a la “ex duquesa” de Galapagar y ministra de Igualda-(d) (pues da igual que esté o que no esté, ¡para lo que sirve, hace y dice, mejor que no!, así al menos no le hace la competencia a la Real Academia Española inventando y modificando “palabros”, añadiéndoles unos géneros inexistentes dictados por su sexista lenguaje inclusivo. El logroñés ministro Garzón quedó en evidencia en el 2017, cuando se hizo viral su mensaje en el que criticaba al Gobierno de Mariano Rajoy por la subida de la luz. En aquel momento veía los toros desde la barrera, pero ahora el Gobierno es él y no parece muy dispuesto a entonar el mea culpa ni “el misere mei, domine”, después del sablazo eléctrico de los tramos.

Ese donde “dije digo, digo Diego” de Garzón no ha sido olvidado, sino que ha sido reflotado desde la fecha de su publicación, el 24 de enero de 2017, cuando el coste del recibo medio de electricidad se había disparado en un 29% aquel mismo mes con respecto al del año anterior. Abogaba entonces, el líder de Izquierda “Un-D-ida”, por «nacionalizar» las eléctricas para que la «oligarquía» fascista y opresora no volviese a meter mano a las oprimidas y explotadas clases trabajadoras y, se expresaba de esta guisa:

“Mañana vuelve a subir el precio de la luz. La oligarquía nos mete la mano en el bolsillo y el gobierno no actúa. ¡Hay que nacionalizar las eléctricas, ya! para que nadie pueda verse privado de este servicio por la carencia constatada de recursos económicos” (Art.128 de la Constitución Española)

Ante las críticas recibidas por haber hecho la táctica del avestruz, Garzón retuiteaba esto, un poco después, en línea con la nacionalización de la que hablaba hace cuatro años, pero lo curioso es ver cómo en IU son capaces de articular su discurso como si estuviesen fuera del Ejecutivo y no fuesen una parte importante del mismo:

“Sobre la nueva estructura tarifaria, seguimos reclamando un cambio del modelo eléctrico global. La empresa pública es la única garantía de que la energía sea un derecho humano. Animamos a la gente a que se den de baja del oligopolio y se den alta en cooperativas”.

Cuando subió la luz un 4% toda la culpa era de la oligarquía opresora y fascista… pero ahora que ha subido el 45%, ¿de quién es la culpa? El camarada Garzón cuando estaba en la oposición reclamaba nacionalizar eléctricas y ahora que es ministro y, nada menos que de Consumo, se dedica a decir qué no debemos beber ni comer, pues ve bien la nueva factura de la luz por horarios y la considera una medida ecosostenible y biodegradable. Estoy seguro, ministro, que en tu domicilio, la vitro, la plancha, el lavavajillas y la lavadora funcionaran en el horario valle y de madrugada… ¡Tu personal de servicio se encargará de ello…! ¡Y lo sabes!

Ver al propio Garzón afirmando, antes de ser ministro, que «si el gobierno no evita la subida de la luz es porque prefiere permitir que las eléctricas se enriquezcan» (sic), ha hecho saltar, desde su tuit, al popular actor y activista político Willy Toledo (que por cierto y por múltiples y obvias razones, no es santo de mi devoción) en las redes sociales al denunciar el flagrante incumplimiento de las promesas que realizó antes de integrarse en el Gobierno. Tal es el cabreo y la decepción de Toledo que ha llegado a escribir: “Garzón no solo no tiene nada de comunista sino que, además es un perfecto y completo inútil”. Mira por donde –y pese a no ser ni seguidor, ni forofo, ni fan de Willy Toledo—va a ser la única vez en mi vida en la que voy a darle la razón. Pero… ¡Santo Tomás, una y ná más! Pero cuando tus propios amigos de ideología y compañeros de partido dicen eso de ti, ¿qué no dirán, no ya tus adversarios políticos, sino tus enemigos?

Dejando aparte los affaires de la subida de la luz y centrándonos en sus últimas paridas ecosostenibles, Garzón ha pasado desde el más vil y bochornoso anonimato como ministro a ser el protagonista “prínceps” de todos los periódicos, cadenas de TV y emisoras de radio habidas y por haber. ¿Por qué…? Pues sencilla y estúpidamente por no pensar lo que dice, ni cómo lo dice, ni cuándo lo dice. (¿?) Ni corto ni perezoso, sin consultar con nadie del Ejecutivo –y mucho menos con su homólogo Luís Planas, ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca– Alberto Garzón, ha recomendado a los españoles que reduzcan el consumo de carne porque «perjudica grave y seriamente a la salud y al planeta». En concreto, advierte de que “el 14,5% de las emisiones de gases de efecto invernadero proviene de la ganadería, especialmente de las macrogranjas, y avisa de que para producir un kilo de carne de vaca se requieren 15.000 litros de agua”. Ante tales afirmaciones, Luis Planas ha cargado contra las palabras del titular de Consumo, Alberto Garzón, sobre el sector cárnico y ha asegurado en la SER Cataluña que él no tenía conocimiento del lanzamiento de esa campaña. Así mismo, ha pedido respeto hacia el sector cárnico y, aunque ha subrayado no querer entrar en polémicas, ha tendido la mano hacia la industria y ha indicado que «está siendo objeto de críticas profundamente injustas» y ha ensalzado el trabajo que realizan los ganaderos «por nuestra alimentación y la economía». También ha reiterado que según los últimos datos el consumo de carne en España se ha reducido notablemente en la última década, salvo en 2020 por la pandemia de coronavirus. Por ello ha acusado a Garzón de “utilizarle, ha enfatizado que él no tenía conocimiento de la campaña lanzada por el ministro de Consumo y ha explicado que la ‘España vacía’ es, únicamente, «secano y ganadería» y que se está generando un «falso problema» y una «falsa división» entre las realidades de las grandes urbes y las zonas rurales. ¡Bravo ministro, tus palabras y tu actitud son dignas de todo elogio y de agradecimiento!, salvo que solo hayan sido “sanchezteledirigidas” y de cara a la galería, cosa que me niego a creer.

Garzón, a pesar de los palos dialecticos y los zascas recibidos desde la derecha, el centro, e incluso desde la propia izquierda comunista de UP, así como del mismísimo presidente Sánchez que –con la declaración de su gusto por el “chuletón al punto” ha zanjado una polémica que llega a las puertas de una posible remodelación de carteras– ha matizado, “erre que erre”, sus palabras en RTVE, señalando que no habló «específicamente» con Planas en los últimos días, pero que sí lo había hecho anteriormente y, nos ha remitido a la estrategia ‘España 2050’, donde indica que sí aparece la línea estratégica de reducir el consumo de carne y que el Presidente estaba al tanto, como no podía ser de otra manera.

Hombre, ministro, si pensabas hablar de la ecosostenibilidad del planeta y demás… debería haberte dicho, alguno de los cinco asesores de los que dispones, que dijeras que en España sería conveniente aumentar el consumo de verduras, frutas y hortalizas, pero nunca decir lo que has dicho. ¿Para qué los tienes? Y encima hasta cobrarán un sueldo nada despreciable… ¿no? Otros ciudadanos, menos apocados y vergonzosos, e incluso sin cobrar, se han atrevido a responderte con estos “tuits”, en respuesta a los tuyos:

“¡Más tomate y menos jamón! Tu vuelo a Australia de luna de miel, como buen comunista, también contaminó lo suyo, ¿no?”

“Deberíamos pensar qué le pasa a nuestra sociedad que permite este bajísimo nivel intelectual en las instituciones y ministerios. ¡Que semejante individuo llegue a ministro de Consumo es poco menos que delirante y demuestra que la sociedad española está profundamente enferma y/o participa de esa estupidez inconscientemente! ”.

“¡A disfrutar de lo votado, máquina de hacer pobres y subvencionados para que te voten…! ¡Eso es la izquierda! ¡Admira la pobreza ajena, porque de pobre no tiene nada!”

“Mucho preocuparse de las emisiones de CO2 producidas por la ganadería, pero no se preocupa de su consumo particular de O2: Él es un excelente ejemplo del desperdicio de oxígeno sin ninguna utilidad”

“También perjudica una ideología como la tuya que mata de hambre a todos donde se instaura, menos a vosotros. Allí no hay problema de comer carne. No comen. Un ministro que apoya la represión y miseria de algunos países… ni me representa ni me da consejos de nada y, mucho menos, de lo que debo o no debo comer”.

“¡Aplícate el cuento y deja de comer y chuletones! Los ganaderos estamos muy agradecidos por tus declaraciones…pagadas por el “lobby” de la carne vegetal. ¡Qué vergüenza de ministro, hundiendo un sector primordial económico español! Lo normal, tratándose de un comunista. ¡Haced lo que yo os diga pero no lo que yo haga! Por eso en tu banquete de bodas elegiste un menú totalmente vegetariano, ¡hipócrita!”.

En el fondo, ministro, me das pena…Queriendo emular al carismático líder de IU, el “califa de Córdoba”, Julio Anguita, y cegado por tu megalómano delirio de grandeza, has intentado, con tus desafortunadas declaraciones, tirar por tierra nuestra industria turística, a la que tú has calificado de “precaria “y de “escaso valor añadido”. ¿Sabías que el turismo extranjero mueve anualmente una media de 83,5 millones de turistas y que nos aportó, en el ejercicio del 2019, la friolera cantidad de 154.487 millones de euros? Me temo que no. Además, me da la impresión, que no contento con el éxito obtenido, ahora has pretendido hundir a esos 2,5 millones de personas que viven por y para la ganadería en la España “vaciada”. Lo siento, ministro, aunque “la ignorancia es muy atrevida”, en tu caso –y creo no equivocarme—es tal, que ha rebasado todas las fronteras y los límites de la estulticia.

¡Deja los consejos dietéticos para los endocrinos y nutricionistas y dedícate a no hacer nada!. Es mejor para todos… ya que es lo único que sabes hacer bien…bueno, aparte de subir los pies en las mesitas centrales de los vagones del AVE, en su trayecto… Madrid-Málaga y Málaga-Madrid …

¡Malditas hemerotecas, no deberíais existir!