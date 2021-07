Rafael López Charques: «Solos ante el peligro»

El título de estas reflexiones les recordará al de una célebre película del oeste, en que el protagonista estaba solo ante lo que se le avecinaba. ¿Encuentran alguna similitud con nuestra situación actual? Creemos que no es solo parecido, sino que es la realidad en la que nos encontramos. El peligro para los españoles, no lo duden, es “cum fraude” y su desgobierno. Estamos solos ante él, y como no nos unamos y defendamos nosotros mismos, como el protagonista de la película, nadie nos va a ayudar.

Estos días han saltado varias noticias que nos hacen mantener lo dicho. Seguimos por un camino iniciado hace ya tiempo, que trata cada vez más claramente de destruir los valores de nuestra sociedad, mediante una serie de falacias, y convertirnos en meros seres vivos que aran por donde les dicen.

Trasciende que el no gobierno está preparando un proyecto de ley para modificar la actual de Seguridad Nacional, ante la cual ésta se queda en pañales. Lo primero que nos extraña es que los mismos que califican machaconamente a la existente como “ley mordaza” ante la que se avecina están callados. ¿No se han enterado?

Sospechamos que es la norma que desean, para así tenernos no amordazados, sino encadenados a los ciudadanos. Como ellos serán los carceleros, todo perfecto.

Las modificaciones en la norma están pensadas para cuando en España se declare una “situación de interés para la Seguridad Nacional”, en otras palabras, un estado de crisis. Aquí nuestra primera sorpresa; nuestra Constitución contempla en su artículo 116 los estados de alarma, excepción y de sitio. Parece que no les llegan, o más bien que se quieren inventar otro a su gusto para así poder aplicarlo a su antojo.

Declarado el estado de crisis “las autoridades también podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, a la intervención u ocupación provisional de los que sean necesarios” Hablemos claro, podrán expropiar lo que quieran. Al tiempo podrán dejarnos en el paro, puesto que podrán proceder a la “suspensión de todo tipo de actividades”

Bien es cierto que “quienes sufran perjuicios económicos por la requisa de sus bienes o la interrupción de su actividad tendrá derecho a ser indemnizados” ¿Cuándo llegará esa indemnización? Nos tememos que la gente afectada tendrá que esperar bastante, pues primero habrá que hacer frente a los imprescindibles gastos públicos, como mantener a la masa de asesores, subvencionar a los que dicen amén a todo, mantener siempre a punto el reactor y el helicóptero, cuidar y embellecer la residencia de vacaciones, etc.

Indicándonos un poco por done van los tiros, ya advertimos que “la ley excluye el pago de indemnización a quienes sean obligaos a realizar una prestación personal”

En román paladino, nos pueden convertir en esclavos, y a callar.

Para atar todos los cabos y no tener contestación, parece ser que la norma incluirá «la obligación de los medios de comunicación de colaborar con las autoridades competentes en la difusión de informaciones de carácter preventivo u operativo». Lógicamente ya supondrán quien dictará las mismas, que no serán más que panfletos propagandísticos.

En resumen, como acusaban a otro, todo atado y bien atado.

Este anteproyecto legislativo recuerda a las “leyes habilitantes” que impuso cierto régimen, al que los autores del mismo y sus comparsas no se cansan de calificar, en lo que estamos de acuerdo, como un ejemplo de dictadura siniestra.

No nos engañemos, estamos ante un grave peligro, y es responsabilidad nuestra no quedarnos solos ante el mismo. Debemos alzar todos juntos nuestras voces para decir que no queremos dictaduras siniestras disfrazadas.