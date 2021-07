Victor Entrialgo De Castro»Lo que sí es de Seguridad Nacional»

Es difícil legislar sobre Seguridad Nacional cuando eres el principal enemigo de la Nación. Es como escribirle al coronel al que no escribe nadie. Y no porque a Pedro Sanchez, no le llegue la gratificación como al coronel de Márquez, sino porque este «maletilla sobrao» nos trata de torear con maniobras de distracción mientras prepara su salida y jubilación y toda esa cuadrilla de pelotas y covachuelistas que le rodean entran y salen.

Aquí la desolación y el abandono no la sufre el coronel, como en la obra del egregio colombiano, sino el pueblo español que está hasta los berruecos de los engaños, las traiciones y los daños que este Gobierno le está causando.

La penúltima deriva dictatorial de este «maletilla improvisador», «mentón con ínfulas» y «caminar binario» es su pretensión de limitar la Ley de Transparencia después de unos cuantos pases con el engaño de género.

Y en lugar de una ley de pandemias para solucionar la infinidad de problemas que su nefasta gestión ha provocado, pretende restringir inconstitucionalmente derechos fundamentales con una ley ordinaria, requisar y expropiar bienes y hasta crear a su servicio una milicia.

Una milicia como la que acaban de urdir el tirano y su vasallo para tratar de parar «el fenómeno imparable de Ayuso» con todo tipo de maniobras y sabotajes, para los que ha prescindido incluso de Ministros/as/es incluido el de Transportes, y su enlace sindical clave en esta aparente remodelación que en realidad es una nueva maniobra para sabotear Madrid y parar a Ayuso.

Para todo ello el tirano y su vasallo han urdido esta maniobra partisana, con nuevos «ministros marioneta» de posado y postureo, y de paso, eliminando la expresión «lo que vaya en perjuicio de la seguridad nacional» sustituyéndola por «lo que Sanchez y Redondo digan que es de seguridad nacional», y de ese modo el maletilla y el novillero, por la parte de fuera o por la de dentro, resitir con caras nuevas aáen el burladero de Moncloa, de paso que favorece a sus socios/as/es separatistas o podemitas para prolongar en lo que pueda sus fechorías.

Pero ningún torero que hace alardes sin riesgo propio arrimándose al precipicio de su propia desventura, está exento de la cogida y aunque Pin y Pon se blinden, ese momento de la cogida habrá de llegar, como llegará el tan esperado del arrastre.

El pueblo soberano verá la presión que quiere ejercer frente a este infame usurpador de su soberanía. Este déspota y tirano, pretende autootorgarse plenos poderes «por seguridad nacional», cuando a nadie se le escapa que son él y su vasallo mercenario los principales enemigos de la Nación y Seguridad Nacional.

Lo que exige la Seguridad nacional, -otra arma chavista contra su pueblo-, es que Pedro Sánchez deje de ser, lo más pronto posible, presidente del Gobierno.