Antonio Sánchez-Cervera: «Boadilla del Monte hora a España»

Frente a los que desconocen la historia de España o simulan groseramente desconocerla, frente a los que anidan un revanchismo mezquino y trasnochado contra la grandeza de su nación, el Ayuntamiento de Boadilla honra a España a través de uno de sus ilustres marinos, el almirante Cervera, al que le han dedicado una de las rotondas del municipio de la Comunidad de Madrid.

Al acto, del pasado 3 de julio, acudieron, en recuerdo y reconocimiento del insigne almirante, representantes de los 3 países que, en su momento, tuvieron que afrontar los sucesos de la guerra de Santiago de Cuba: España, Estados Unidos y Cuba y decimos esto porque, en estos tiempos, en los que se falsifica la historia de nuestro país intentando no solo ignorar a nuestros héroes sino también desprestigiarles, cambiando sus calles y plazas como moneda de cambio de mercadillo, por otros personaje de hasta rancio recuerdo, es gratificante la iniciativa del citado Ayuntamiento y el expreso reconocimiento de los representantes cubanos y estadounidenses en el homenaje a Pascual Cervera.

El almirante Cervera, que predijo que defender Cuba sería un desastre por las condiciones de nuestra armada frente a la norteamericana, además de ser un disciplinado marino que obedeció unas órdenes equivocadas que se le dieron por su Gobierno, a sabiendas que podrían representar la muerte de muchos miles de españoles, con su acertada actuación – su rechazo a combatir en mar abierta permitió embarrancar los barcos españoles – salvó al menos 2.000 vidas de compatriotas. Por eso, por haber realizado la hazaña más extraordinaria, la de salvar vidas, la historia le recuerda y reconoce como un héroe.

Decía Churchill que <<la nación que no hora a sus héroes pronto no tendrá héroes para honrar >>.

España se está quedando vacía de logros en general, por ello, si no ponemos en valor los logros históricos de nuestros antepasados y valoramos los sucesos históricos que deben forjar el presente de nuestro país, vamos al ocaso de nuestra relevancia internacional y lo que es más lamentable, a la desunión de nuestro pueblo.

Él era un marino de España, honrarle.

Antonio Sánchez-Cervera