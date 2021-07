Rafael López Charques: «Las cosas por su nombre»

En este país llamado España, por lo de ahora, llevan tiempo tratando de adormecernos con música celestial, solo les falta cantarnos una nana. ¿Quiénes? Pues la mayor parte de los integrantes de ese club de compadres conocidos como el desgobierno, con su inefable “cum fraude” a la cabeza.

Decimos llamado por lo de ahora, porque por el camino que vamos, algún inteligente, después de devanarse los sesos, cosa que hará en poco tiempo dada la manifiesta escasez de los mismos, llegará a la conclusión de que el actual nombre de nuestro país tiene reminiscencias de imperialismo dictatorial, y hará campaña para cambiarlo por otro, por ejemplo Iberia, en honor a unos de sus primitivos pobladores. No seguiremos con este tema para no darles ideas.

Admitiendo que puede ser que sea una falsa notica, de las que tanto abundan, nos enteramos que una empresa zaragozana, con tan solo cuatro empleados, pasó de no tener ingresos a lograr más de cincuenta millones el año siguiente, mediante la venta de mascarillas, en base a un contrato adjudicado sin concurso mediante tramitación de urgencia. El entonces ministro que intervino fue uno de los cesados.

También ha trascendido la adjudicación a dedo de un contrato, ciertamente de bastante menos cuantía que el comentado, a la empresa de una persona que ha pasado a ocupar un alto cargo, aunque su oferta no era la más económica. Como es habitual no ha habido explicación alguna de tales hechos. Si lo anterior es cierto, llamemos a las cosas por su nombre “chanchullos”.

Hay sospechas de que en base a la reasignación del Valle de los Caídos, contemplada en el proyecto de la Ley de Memoria Democrática, se estudia la demolición de la cruz. De Napoleón podemos contemplar dos vertientes, la de gran estadista y la de la persona que regó de sangre Europa todo el tiempo que pudo, pero su tumba es intocable. La momia de Lenin es también intocable en la Plaza Roja, a pesar de haber sido el tercer mayor asesino de la era contemporánea; su mausoleo es uno de las mayores atractivos de Moscú. Previendo el futuro nos preguntamos si también piensan en la destrucción del monasterio de El Escorial; dado por donde parece que van los tiros no nos extrañaría, pues es el recuerdo conmemorativo de una batalla ganada por un rey tiránico y dictatorial. Resumiendo, en nuestro país están apareciendo “talibanes”.

Hace un par de años, nuestro no gobierno donó al cubano cincuenta y siete millones y medio de euros a fondo perdido para “promover el Estado de Derecho y garantizar el acceso a la justicia”. Visto lo visto solo podemos darle un nombre, que es el de “fracaso estrepitoso” o “regalo a amiguetes”

“Cum fraude” en su viaje por USA se ha autodefinido como un político que cumple. Como no se nos olvida eso de que no pactaría con los herederos de los etarras, ni con los comunistas, que no habría indultos, etc., a eso que dijo se le llama lisa y llanamente “mentir”.

Siguiendo con el mismo, en su viaje ni lo recibe el presidente, tampoco el alcalde de una gran ciudad por la que pasa, su embajada en nuestro país está vacante desde hace seis meses, lo que es señal de que no somos nadie. Donde sí ha sido recibido, según parece es en la Meca del cine, lo que ha aprovechado para manifestar que quiere convertir a nuestro país en “el Hollywood de Europa”; eso nos extraña, pues es lo que hizo el dictador fascista que tanto vilipendia. ¿Cómo se come todo esto? Quizás en su megalomanía aspire a convertirse en una estrella del cine, o en un dictador democrático. No lo sabemos, el tiempo lo dirá, pero por lo de ahora solo podemos decir “hay que tener cara”.

Dice que “cumplimos las leyes”, pero el TC le acaba de tumbar una por no cumplir con la Constitución Otra afirmación que es “mentira”.