Por un deporte integrador de los pueblos de la Tierra, que sirva para unir desde el juego, competencia y cooperación limpios, No a la violencia

La deportista vasca, Maialen Chourraut, de 38 años, piragüista de aguas bravas, ha ganado para España una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Japón verano 2021. Es la tercera medalla que gana y que se une a la de oro y bronce de otras dos olimpiadas. Por lo cual, la felicitamos viva y efusivamente.

En la excelente programación que está haciendo la cadena española de radio COPE (Cadena de Ondas Populares Españolas) sobre los Juegos Olímpicos de Japón 2021, con Manolo Lama al frente de una gran delegación de periodistas y entre los que esta el periodista y comunicador gallego, German Dobarro, con su gran y creativo estilo; Manolo Lama, al poner en contacto, como en el caso de otros deportistas españoles, al ganador/a de la medalla con su familia, la campeona vasca, Maialen Chourraut, habló en vasco/euskera con su hija de ocho años y eso que sabía que la conservación se estaba retransmitiendo para toda España y no la entenderían.

Creo que la campeona, Maialen Chourraut, que representa al deporte español, debió de hablar en español, pues, así lo entendería la audiencia española, en español. Fue una pena que no lo hiciera.

Creo que, en el deporte y resto de los campos sociales, de las instancias de socialización, etc., hay que buscar lo que une, suma, integra, multiplica, mejora…, desde la libertad, trabajo, critica, cultura, justicia, etc. justos, positivos, etc., desde el juego, competencia y cooperación limpios, todo ello muy bien medido, definido, explicado, aplicado, difundido y controlado, que debe servir para unir a “los pueblos de la Tierra” (como dice nuestra vigente Constitución democrática española de 1978) y para potenciar lo mejor desde la infancia, desde la deontología, honradez, mucha humildad, mucho rigor y por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, responsable, competente, cooperativo, integrador, profundamente humano, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, laboral, profesional, empresarial, educativa, cultural, artística, deportiva, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., por la verdad justa y responsable, por el bien…, sabiendo, siempre, aprender, honrada, muy humilde, positiva y rigurosamente, de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos, con buen, noble espíritu deportivo, socializador, y, a ser posible, con buena poesía, alegría, música e ironía, con buen arte, humor, cante y baile.

Venimos viendo, en España, en diferentes puntos de la nación española, diversos casos de violencia inadmisible, incluso, mortal, por parte de jóvenes, incluso menores, que individual y/o socialmente, se comportan de forma implacable, muy feroz, criminal, al salir de fiesta, marcha, movida o cuando, de forma responsable, se les llama la atención por su muy incívico, intolerable, inaceptable comportamiento.

Es fundamental hacer frente, con firmeza democrática, responsable y eficiente, a estos indefendibles comportamientos y aplicar, desarrollar, promover formas de juego, competencia y cooperación limpios, formas de socialización primarias y secundarias, pacíficas, integradoras, convivenciales, enriquecedoras, individual y socialmente, y para el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, integrador, profundamente humano, eficiente, creativo, etc., para la verdad justa y responsable, para el bien, etc.

Miguel Cancio, socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista y sociólogo, profesor jubilado de Sociología de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; jueves, 29-07-21, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino largo, Camino de nuestras vidas en el más acá y más allá por El Bien – Camiño longo, Camiño das nosas vidas no máis acó e máis alá polo Ben…