Muy bien la COPE en los Juegos Olímpicos de Japón: Vivan España, los españoles, los ciudadanos de bien, por el bien…i

Muy Bien, Muy Bien la Cope-Ideario Cope (Cadena de Ondas Populares Españolas), Manolo Lama y todo su excelente equipo en los Juegos Olímpicos de Japón 2021; Muy Bien, Muy Bien su gran narrador de los partidos, Germán Dobarro, y que se une a los mejores de la historia de la radio española.

Adelante Cope-Ideario Cope en la mejor defensa de España, de la gran nación española, con juego, competencia y cooperación limpios, con justo, buen y positivo espíritu deportivo, y por el mejor desarrollo deontológico democrático, constitucional, legal, responsable, integrador, competente, cooperativo, riguroso, eficiente, creativo, rentable-enriquecedor económica, social, sanitaria, asistencial, humana, educativa, profesional, laboral, empresarial, cultural, artística, deportiva, medioambiental, ética, espiritualmente, etc., por la verdad justa y responsable, por el bien, y sabiendo, siempre, con honradez, mucha humildad y mucho rigor, aprender de los errores, fallos y fracasos propios y ajenos, tratando, siempre, de superarse, de mejorar, individual y socialmente, de forma justa, bien medida, definida, explicada, aplicada, difundida y controlada.

Adelante y Vivan España, los españoles, los ciudadanos de bien y por el bien…

Fdo. Miguel Angel Cancio Álvarez Mon González (Vegadeo-Asturias/España), socio fundador del Foro Constitucional Compostelano, economista (Universidad de Santiago de Compostela-España) y sociólogo (Universidad de París VIII-Vincennes/Francia), profesor jubilado de Sociología, Sociología de la empresa, Socioeconomía del desarrollo y los movimientos sociales (asignatura que creé) y Sociología económica (40 años de profesor) de la Universidad de Santiago de Compostela; Página Web: miguelcancio.com; Blog: miguelcancio.blogspot.com; mi curriculum, publicaciones (autor individual de 15 libros, 35 colectivos; etc.), etc., se pueden ver en Internet (una parte de estos trabajos son sobre la sociología, economía de la información, comunicación, la sociología, economía del futbol, del deporte); sábado 31 julio 2021, Santiago de Compostela (Galicia-España): Camino Universal, Ciudad Universal, Campo de Estrellas, Principio y Fin del Camino de Santiago, El Buen Camino-“O Bo Camiño”, Camino largo, Camino de nuestras vidas en el más acá y más allá por El Bien – Camiño longo, Camiño das nosas vidas no máis acó e máis alá polo Ben…